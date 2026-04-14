Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης παύσης στις αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση με τον αμερικανικό ναυτικό εν μέσω του αποκλεισμού από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μην υπονομεύσει έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πιθανή αυτή κίνηση αντανακλά την πρόθεση της ιρανικής ηγεσίας να αποτρέψει μια άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προσπαθούν να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες για μια νέα διπλωματική συνάντηση.

Όπως σημειώνει η Rachel Ziemba, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, «αν το Ιράν προχωρήσει όντως σε παύση των αποστολών, αυτό θα αποτελούσε ένδειξη ότι επιδιώκει την αποκλιμάκωση και την αποφυγή επανέναρξης μιας “θερμής” σύγκρουσης». Η ίδια εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο οι διεθνείς αγορές πιθανότατα θα εστιάσουν περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στη βραχυπρόθεσμη μείωση της προσφοράς.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ούτε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι νέες διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων με στόχο την επέκταση της εύθραυστης εκεχειρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να προωθεί τον ναυτικό αποκλεισμό με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, ενώ στόχος είναι να πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή αναστολή της ναυσιπλοΐας για λίγες ημέρες θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως μια ρεαλιστική κίνηση, που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα τυχαίο περιστατικό και να προστατεύσει τις εύθραυστες διπλωματικές προσπάθειες.

Ωστόσο, η στρατηγική της Τεχεράνης παραμένει ρευστή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Islamic Revolutionary Guard Corps θα μπορούσαν να αλλάξουν στάση αιφνιδιαστικά, επιχειρώντας να αποδείξουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες—μια κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία.

Οι τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Ήδη, οι τιμές παρουσίασαν μικρή πτώση μετά τις τελευταίες πληροφορίες, με το Brent να υποχωρεί περίπου κατά 1,20 δολάρια, στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση στην προσφορά, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση και η προοπτική ειρήνης αποτελούν τον βασικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση των τιμών.

Όπως υπογραμμίζει η Aniseh Bassiri Tabrizi, αναλύτρια στην Control Risks, «δεν πρόκειται για μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά του Ιράν, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών». Και καταλήγει: «Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει, αν περιοριστεί σε μια ολιγοήμερη διακοπή των αποστολών».

Η επόμενη κίνηση του Ιράν θα κρίνει αν η περιοχή θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση ή σε μια νέα φάση έντασης με παγκόσμιες συνέπειες.