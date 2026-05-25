Για αιώνες, τα Παναθήναια ήταν η μεγάλη γιορτή της Αθήνας -ένα σημείο όπου συναντιούνταν άνθρωποι, ιδέες, τέχνη και πολιτισμός. Σήμερα, περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά, μια νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να επανασυνδέσει αυτό το πνεύμα, μετατρέποντας ξανά την Αθήνα σε κόμβο δημιουργίας και δημόσιου διαλόγου – αυτή τη φορά μέσα από την τεχνολογία, τις startups, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό.

Μπορεί μια πόλη που γέννησε τα Παναθήναια να γίνει ξανά σημείο συνάντησης ιδεών, δημιουργίας και καινοτομίας;

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται ο Lars Rasmussen, ο άνθρωπος που συνδημιούργησε το Google Maps και βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι πλοηγούνται στον κόσμο. Γνωστός στον χώρο της τεχνολογίας ζει πλέον στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του, την Ελληνίδα επιχειρηματία και επενδύτρια Ελομίδα Βισβίκη.

Μαζί επιχειρούν κάτι φιλόδοξο: να βάλουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.

Το όχημα; Το Panathēnea, ένα ανοιχτό φεστιβάλ καινοτομίας και πολιτισμού.

Τους συναντάμε στο σπίτι τους στην Αθήνα, λίγες ημέρες πριν το Panathēnea 2026 υποδεχθεί στο Ζάππειο περισσότερους από 10.000 ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, των επενδύσεων, του πολιτισμού, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Μας μίλησαν για όσα ονειρεύονται να χτίσουν, για το πώς είδαν μια νέα γενιά να προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα στις δυσκολίες, αλλά και για το μεγάλο στοίχημα που πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει τη θέση της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.

Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα

Ο Lars – ψηλός, χαλαρός, με το βραχιολάκι του Panathēnea μόνιμα στο χέρι και ένα βαθύ, σχεδόν αυτοσαρκαστικό χιούμορ – μιλά ασταμάτητα για ιδέες, startups και ανθρώπους. Δίπλα του, η Ελομίδα Βισβίκη κινείται αθόρυβα αλλά καθοριστικά στον χώρο· η φιλοξενία της κάνει τη συζήτηση να μοιάζει περισσότερο με συνάντηση παλιών γνωστών παρά με συνέντευξη.

Και όσο η κουβέντα προχωρά, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι πίσω από ένα σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας, της αισθητικής και του αφηγήματος των Panathēnea βρίσκεται η δική της ματιά.

«Ήρθαμε να μείνουμε στην Αθήνα, κάπως αυθόρμητα μέσα στην καραντίνα», λέει ο Lars. «Το είχαμε σκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή για εμάς και την οικογένειά μας. Και αυτό που αντικρίσαμε στην Ελλάδα πραγματικά μας εντυπωσίασε. Πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν αναπτυχθεί εδώ, ουσιαστικά μέσα από την κρίση».

Λίγο καιρό αργότερα ήρθε και η πρώτη τους επένδυση στην Ελλάδα. Η Pnoe, μια ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει έναν από τους κορυφαίους εξοπλισμούς μεταβολικών τεστ στον κόσμο. Σήμερα έχουν πραγματοποιήσει 10-12 επενδύσεις στην Ελλάδα, από ένα συνολικό portfolio περίπου 120 επενδύσεων παγκοσμίως.

Το όραμα πίσω από το Panathēnea

Η ιδέα για το φεστιβάλ δε γεννήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη.

Ο Lars και η Ελομίδα έβλεπαν ότι η Αθήνα διαθέτει ένα νεανικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα, αλλά όχι ακόμη το διεθνές αποτύπωμα που θα περίμενε κανείς από μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ψάχνοντας παραδείγματα όπως το Slush στο Ελσίνκι και το Web Summit στη Λισαβόνα, συνειδητοποίησαν ότι ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ολόκληρης πόλης.

«Η απάντηση που άκουγα ξανά και ξανά από του διοργανωτές των μεγάλων εκδηλώσεων, ήταν ότι τα αναδυόμενα οικοσυστήματα που καταφέρνουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ μπορούν να επιταχύνουν εκθετικά την ανάπτυξή τους», λέει ο Lars.

Η προσπάθεια για το SXSW

Τότε έμαθαν ότι το South by Southwest του Τέξας (SXSW), το μεγαλύτερο innovation festival του κόσμου, με σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο, αναζητούσε ευρωπαϊκή έδρα.

Πέντε πόλεις κλήθηκαν να καταθέσουν πρόταση.

«Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Μέσα σε τρεις μήνες συγκεντρώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ, αποκλειστικά από ελληνικές πηγές. Ούτε ένα ξένο δολάριο. Πάνω από 150 ελληνικές εταιρείες συμμετείχαν οικονομικά. Χαρτογραφήσαμε σχεδόν 200 venues στην Αθήνα – από το Ωδείο Ηρώδου Αττικού μέχρι τα clubs στο Γκάζι. Δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια ιστορίας, όλα σε απόσταση ενός περιπάτου. Όλοι ήθελαν να συμβεί αυτό».

Τελικά, οι Αμερικανοί επέλεξαν το Λονδίνο.

«Ήταν απογοητευτικό. Αλλά τελικά αποδείχθηκε δώρο», λέει ο Lars. «Μας άφησε με μια ομάδα, έναν προϋπολογισμό και το σημαντικότερο μια διαπίστωση. Η Αθήνα δε χρειάζεται το φεστιβάλ κάποιου άλλου. Έχει την υποδομή για να χτίσει το δικό της».

Πώς γεννήθηκε το Panathēnea

Κάπου εκεί γεννήθηκε και η ιδέα του ονόματος.

Αναγνωρίζοντας τη βαθιά ιστορική και πολιτισμική αξία της χώρας, ανακάλυψαν στα αρχαία Παναθήναια κάτι που «κούμπωνε» σχεδόν φυσικά με τη φιλοσοφία τους.Έναν θεσμό που έφερνε κοντά ανθρώπους, ιδέες, τέχνη, τεχνογνωσία και δημόσιο διάλογο.

«Όσο περισσότερο μάθαινα για τα Παναθήναια, τόσο περισσότερο πίστευα ότι πρόκειται για έναν ιστορικό θησαυρό ανεκτίμητης αξίας για ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Πού αλλού στον κόσμο έχεις την ευκαιρία να επαναφέρεις ένα αρχαίο φεστιβάλ και να του δώσεις ξανά παγκόσμια σημασία;», εξηγεί ο Lars και προσθέτει «ουσιαστικά το οriginal startup conference της ιστορίας». Το λέει γελώντας, αλλά είναι εμφανές ότι αντιμετωπίζει την ιδέα σχεδόν προσωπικά -σαν μια προσπάθεια να κουμπώσει η ιστορία της πόλης με το μέλλον που φαντάζεται για αυτήν.

Η Ελομίδα συμπληρώνει πως η σύνδεση με τα αρχαία Παναθήναια δεν είναι απλώς συμβολική. «Τα Μεγάλα Παναθήναια είχαν να κάνουν με το να φέρεις στον ίδιο τόπο τους καλύτερους των καλύτερων στην τέχνη, την ποίηση, τη μηχανική, το θέατρο, τη φιλοσοφία. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να χτίσουμε. Στην πραγματικότητα, είχε ήδη υπάρξει και λειτουργούσε για σχεδόν χίλια χρόνια».

Οι τέχνες μπαίνουν στο Panathēnea

Για το Panathēnea, η μουσική, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός δεν αντιμετωπίζονται ως ένα «παράλληλο» κομμάτι της διοργάνωσης, αλλά ως βασικό στοιχείο της ίδιας της φιλοσοφίας του φεστιβάλ. Η ιδέα, άλλωστε, γεννήθηκε ακριβώς πάνω στην ανάγκη να συναντηθούν διαφορετικοί κόσμοι όπως η τεχνολογία, η δημιουργία, η σκέψη και η τέχνη μέσα στον ίδιο δημόσιο χώρο.

«Ζούμε σε μια εποχή βαθιάς πόλωσης, όπου οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο ο ένας από τον άλλον», λέει η Ελομίδα Βισβίκη. «Η τέχνη όμως έχει ακόμη τη δύναμη να δημιουργεί κοινά συναισθήματα και κοινές εμπειρίες. Να κάνει ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσμους να σταθούν για λίγο στο ίδιο σημείο και να κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση».

Για τους ίδιους, η διαδρομή ενός founder που χτίζει μια startup και ενός δημιουργού που φτιάχνει μια ταινία μοιάζει πολύ περισσότερο απ’ όσο φαίνεται. Μια ιδέα που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της στάδια, η ανάγκη κάποιος να πιστέψει σε αυτήν, η αναζήτηση χρηματοδότησης, το χτίσιμο ενός τελικού αποτελέσματος.

«Καμία τεχνολογική καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς φαντασία, αφήγηση και ανθρώπινη έκφραση»

Η Ελομίδα Βισβίκη τονίζει ότι στόχος είναι το Panathēnea να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό χώρο ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στην τεχνολογία και τον πολιτισμό. «Θέλουμε να ακούσουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού και να συνδιαμορφώσουμε μαζί τους αυτό που χτίζεται», σημειώνει. Γιατί, όπως λένε οι άνθρωποι πίσω από το φεστιβάλ, καμία τεχνολογική καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς φαντασία, αφήγηση και ανθρώπινη έκφραση.

Έτσι, φέτος στο Ζάππειο θα συναντηθούν καλλιτέχνες, δημιουργοί και founders από διαφορετικούς κόσμους. Ανάμεσά τους ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Barry Jenkins, η Lulu Wang και ο experimental composer Ben Frost, γνωστός από τη μουσική της σειράς «Dark».

Παράλληλα, ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν και σημαντικές Ελληνίδες δημιουργοί του σύγχρονου κινηματογράφου. Σε ένα ειδικό roundtable, η Εύη Καλογηροπούλου, η Εύα Στεφανή, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και η Ζακλίν Λέντζου θα συζητήσουν για τη δημιουργική τους διαδικασία, τις νέες μορφές κινηματογραφικής αφήγησης και το πώς ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος συνομιλεί πλέον με ένα διεθνές κοινό.

Το Panathēnea φέρνει επενδυτές $400 δισ. στην Αθήνα

«Οι μεγαλύτερες συνεισφορές της Ελλάδας στον κόσμο ήταν η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και η ιατρική. Και πιστεύω ότι τα αρχαία Παναθήναια ήταν κομμάτι αυτής ακριβώς της δημιουργικής έκρηξης», προσθέτει ο Lars Rasmussen. «Όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες εξελίχθηκαν γρήγορα στο σημαντικότερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, έτσι και τα Παναθήναια έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ καινοτομίας».

Η διοργάνωση, φέρνει φέτος στο Ζάππειο εκπροσώπους κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα Accel (Facebook, Spotify), Sequoia Capital (Apple, OpenAI) και Index Ventures.

Οι φετινοί συμμετέχοντες διαχειρίζονται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια και έρχονται στην Αθήνα με στόχο τη δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε τομείς αιχμής. Το τεχνολογικό σκέλος της διοργάνωσης καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης καινοτομίας, μέσα από περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις (side events) γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Defense Tech, το Fintech και τη Ρομποτική.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από ιδρυτές επιτυχημένων εταιρειών (unicorns), όπως της Bolt – με τον νεότερο δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, Markus Villig -της ElevenLabs, που θεωρείται μία από τις πιο ανερχόμενες εταιρείες στον χώρο του AI audio, αλλά και της Deel, η οποία αποτιμάται σήμερα στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Tο Panathēnea πλαισιώνουν επίσης ανώτατα στελέχη από εταιρείες όπως η OpenAI, η NVIDIA, η Google και η Microsoft, προσφέροντας σπάνια πρόσβαση στη γνώση και τη στρατηγική των εταιρειών που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή το μέλλον της τεχνολογίας.

Οι άνθρωποι πίσω από το Panathēnea

Μετά την ιδέα, έρχεται ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι: οι άνθρωποι.

«Η ομάδα είναι ο λόγος που βλέπετε όλο αυτό να συμβαίνει», λέει η Ελομίδα. Το φεστιβάλ «τρέχει» από μια μικρή ομάδα Ελλήνων φοιτητών και νέων αποφοίτων που το έχτισαν σχεδόν από το μηδέν, μέσα από μια ΜΚΟ που οργανώνεται κυρίως από νέους ανθρώπους.

«Αν αυτοί οι νέοι είναι αντιπροσωπευτικοί της νεολαίας της χώρας τους, τότε η Ελλάδα έχει απίστευτο μέλλον», λέει ο Lars. «Αυτό που με συγκλονίζει δεν είναι μόνο η ικανότητά τους. Είναι το θάρρος τους. Πρόκειται για ένα μεγάλο και τρομακτικό project. Εγώ φοβάμαι. Και αυτοί οι νέοι άνθρωποι μου λένε: “Lars, το έχουμε”».

Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα στην ποιότητα της ομάδας: «Δεν έχω δουλέψει ποτέ με καλύτερη ομάδα στη ζωή μου. Όλοι είναι Έλληνες. Όλοι ξεκίνησαν ως φοιτητές – κάποιοι έχουν πλέον αποφοιτήσει».

Γύρω τους, περίπου 40 φοιτητές μερικής απασχόλησης βοηθούν στην οργάνωση. Και όταν ανοίξουν οι πύλες στο Ζάππειο στις 27 Μαΐου, περισσότεροι από 500 φοιτητές θα συμμετέχουν στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Από αυτούς θα επιλεγούν οι επόμενοι full-time συνεργάτες. Η ομάδα αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς το φεστιβάλ σχεδιάζεται να πραγματοποιείται κάθε Μάιο.

«Είναι μια μοναδική εμπειρία για αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε τι σημαίνει, σε τόσο νεαρή ηλικία, να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην γνώριζες ποτέ. Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν κουλτούρα, ανοίγουν ορίζοντες και μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες που θα τους ακολουθούν για χρόνια», προσθέτει η Ελομίδα.

Από το Google Maps στα Panathēnea

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ιστορία του Google Maps έρχεται γρήγορα στη συζήτηση και τελικά αποδεικνύεται ότι μοιάζει περισσότερο με την ιστορία των Panathēnea απ’ όσο φαντάζεται κανείς.

Και στις δύο περιπτώσεις, όπως αναφέρει ο Lars, κάποιος κοίταξε κάτι που ήδη υπήρχε και αναρωτήθηκε: πώς θα μπορούσε να γίνει bigger, faster, prettier;

Ο Lars περιγράφει μια διαδρομή που θυμίζει σχεδόν κάθε μεγάλη καινοτόμα προσπάθεια.

Η ιστορία πίσω από το Google Maps ξεκίνησε από μια απόλυση μέσα στην κρίση των dot-com στις αρχές του 2000. Ο Lars Rasmussen και ο αδελφός του, Jens Rasmussen, χωρίς χρήματα και χωρίς δουλειά, αποφάσισαν να χτίσουν κάτι δικό τους, πιστεύοντας ότι οι online χάρτες της εποχής ήταν ξεπερασμένοι. Ζούσαν με επιδόματα ανεργίας, έκαναν περιστασιακές δουλειές και έστησαν ένα αυτοσχέδιο γραφείο σε υπνοδωμάτιο φίλου τους στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προσπαθώντας να εξελίξουν την ιδέα τους.

Παρά τις συνεχείς απορρίψεις από επενδυτές, οι δύο αδελφοί δεν εγκατέλειψαν. Μάλιστα, όταν μια μεγάλη συμφωνία με τη Sequoia Capital κατέρρευσε την τελευταία στιγμή, πίστεψαν πως όλα είχαν τελειώσει. Τότε, ο επενδυτής Ram Shriram τούς πρότεινε να μιλήσουν με τη Google, η οποία εκείνη την περίοδο δεν είχε ακόμη δική της υπηρεσία χαρτών. Λίγους μήνες αργότερα, ο Larry Page αποφάσισε να εξαγοράσει την startup τους και το Google Maps εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες πλατφόρμες στον κόσμο, , με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες.

«Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το Google Maps, παραλίγο να ρίξουμε ολόκληρη τη μηχανή αναζήτησης της Google. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είχες φτιάξει κάτι πραγματικά σημαντικό», αποκαλύπτει ο Lars.

«Η παθολογική αισιοδοξία είναι απαραίτητη»

Αυτή η άρνηση να τα παρατήσεις είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν σήμερα στους founders που επιλέγουν να στηρίξουν. «Η παθολογική αισιοδοξία», λέει ο Lars. «Οι απαισιόδοξοι έχουν σχεδόν πάντα δίκιο. Αλλά οι αισιόδοξοι αλλάζουν τον κόσμο». Η Ελομίδα θα προσθέσει: «Ταπεινοφροσύνη. Να βλέπεις τον εαυτό σου ως μέσο και όχι ως σκοπό. Αυτό που χτίζεις δεν είσαι εσύ». Και φυσικά υπάρχει και το gut feeling, θα συμφωνήσουν και οι δύο. «Το μυαλό λέει ίσως όχι μην το δοκιμάσεις, αλλά κάτι σου λέει ότι υπάρχει κάτι εκεί. Και τις περισσότερες φορές αξίζει να το ακολουθήσεις».

Το ελληνικό start up community αλλάζει

Στο ελληνικό startup ecosystem βλέπουν ήδη τα πρώτα σημάδια μιας μεγάλης αλλαγής σε αυτήν την νοοτροπία. «Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ακαδημαϊκή βάση, ειδικά στον τομέα της υγείας», θα συμφωνήσουν και οι δύο.

«Για παράδειγμα η Fosprint κατασκευάζει τρισδιάστατους εκτυπωτές με ανθρώπινο ιστό και ετοιμάζεται να ξεκινήσει ανθρώπινες δοκιμές για τη δημιουργία νέας ουροδόχου κύστης. Η ελληνική ResQ Biotech αναπτύσσει θεραπεία για το Αλτσχάιμερ. Αυτοί θα γίνουν οι ιστορίες επιτυχίας που θα ξεκλειδώσουν μια ολόκληρη δεξαμενή δυνατοτήτων που αποθηκεύεται σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα», επισημαίνει ο Lars.

«Αυτό που πιστεύω ότι λείπει είναι η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ελληνική startup – η Canva ή η Spotify της Ελλάδας – πιθανότατα έχει ήδη ιδρυθεί. Απλώς δεν το ξέρουμε ακόμα. Και τότε η ερώτηση δε θα είναι αν γίνεται. Θα είναι: ποιος είναι ο επόμενος;».

Η AI και το μέλλον της εργασίας

Στην ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας, ο Lars είναι αφοπλιστικά ειλικρινής. «Είμαι software engineer. Η τέχνη που αφιέρωσα δεκαετίες για να μάθω αλλάζει ριζικά. Είναι σαν να ήμουν κινηματογραφιστής και να εμφανίστηκε ξαφνικά η ψηφιακή φωτογραφία. Η τέχνη της έκφρασης παραμένει τέχνη. Αλλά η διαδικασια αλλάζει τελείως».

Παρόλα αυτά, πιστεύει σε ένα βαθιά αισιόδοξο σενάριο. «Αν η AI και η ρομποτική συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, ίσως χρειαστεί να αναδιοργανώσουμε ολόκληρη την οικονομία. Γιατί φοβόμαστε την AI; Επειδή φοβόμαστε για τα εισοδήματά μας. Αλλά αν οργανώσουμε τον κόσμο πιο έξυπνα, το να έχουμε μηχανές που κάνουν τη βαρετή δουλειά θα έπρεπε να είναι ευλογία, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να δημιουργούμε, να κάνουμε τέχνη και να ζούμε. Όπως λέει και ο Ηράκλειτος “δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές”. Ποτέ στην ιστορία δεν εφεύραμε μια καλή τεχνολογία και μετά αποφασίσαμε να την ξεχάσουμε».

Η κορύφωση του φεστιβάλ με ένα ανοιχτό street party

Στις 27-29 Μαΐου, το Ζάππειο θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή πόλη καινοτομίας, με δράσεις που θα απλωθούν σε ολόκληρη την Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Cinobo, μουσικές δράσεις με τη συμμετοχή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, night runs, workshops και θερινούς κινηματογράφους σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί στις 29 Μαΐου με ένα ανοιχτό street party μπροστά από το Ζάππειο, σε συνεργασία με την Endeavor Greece, με διεθνείς DJs και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Καθώς η συζήτηση φτάνει προς το τέλος, γίνεται σαφές ότι για τον Lars και την Ελομίδα το Panathēnea δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα ακόμα tech event. Περισσότερο μοιάζει με μια προσωπική προσπάθεια να ξανασυστήσουν την Αθήνα στον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της.

«Η ημερομηνία δεν είναι καθόλου τυχαία», λέει o Lars κλείνοντας.

«Διαλέξαμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου γιατί τότε ανθίζουν τα τζακαράντα. Είναι μια ριψοκίνδυνη επιλογή, ανθίζουν μόνο για μία εβδομάδα. Αν πετύχεις τη στιγμή, νιώθεις αυτή τη μαγική αίσθηση της Αθήνας. Αν τη χάσεις έστω και λίγο, βρίσκεις παντού κολλώδη πέταλα».

Κοιτάζει έξω από το παράθυρο και χαμογελά. «What could possibly go wrong?»

Στις 27-29 Μαΐου θα φανεί αν τα τζακαράντα κράτησαν τελικά τη συμφωνία τους.

Η στήριξη της Alter Ego Media στα φετινά Panathenea εντάσσεται στη broader στρατηγική του ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία, τα δεδομένα και τις νέες μορφές περιεχομένου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος media και ψυχαγωγίας που συνδέει την ενημέρωση, τον πολιτισμό και την καινοτομία.

