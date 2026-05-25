Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Καρτάκης, ιδρυτής των εκδόσεων PRiNTA και Ροές, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές εκδοτικές πρωτοβουλίες και με τη γνωριμία του ελληνικού αναγνωστικού κοινού με σπουδαίους συγγραφείς και δοκιμιογράφους.

Ο Ελευθέριος Καρτάκης γεννήθηκε το 1940 στην Καστάνιανη Ιωαννίνων, μεγάλωσε στα Ιωάννινα και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό του. Στην επαγγελματική του διαδρομή εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στον όμιλο Νιάρχου και στη Μεταλλουργική Ηπείρου.

Το 1984 αποφάσισε να μετατρέψει την αγάπη του για το βιβλίο και την ανάγνωση σε επαγγελματική δραστηριότητα, ιδρύοντας τις εκδόσεις Ροές, ενώ το 1993 ακολούθησαν οι εκδόσεις PRiNTA. Μέσα από τη μακρά εκδοτική του πορεία συνέβαλε στην παρουσία σημαντικών διεθνών συγγραφέων στην ελληνική αγορά βιβλίου, συστήνοντας στο κοινό δημιουργούς όπως ο Friedrich Dürrenmatt, ο Robert Kaplan και η Alice Miller.

Παράλληλα, επιμελήθηκε προσωπικά εμβληματικές εκδοτικές σειρές, όπως οι «Στις Πηγές της Γνώσης» και «microMEGA», που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο του βιβλίου και του δοκιμίου στην Ελλάδα.

Το εκδοτικό έργο του συνεχίζουν τα παιδιά του, Ανδρέας και Εύη Καρτάκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 27 Μαΐου οι εκδόσεις PRiNTA και Ροές θα παραμείνουν κλειστές λόγω της κηδείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί να πραγματοποιήσει δωρεά στη μνήμη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».