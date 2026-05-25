Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα θα την αποχαιρετίσουν την Τετάρτη 27/5 σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα. Η Γωγώ Μαστροκώστα έδωσε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και έχασε τη μάχη σε ηλικία 55 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, την ιδιαίτερη πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.