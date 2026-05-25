Μια αγάπη μέχρι το τέλος: Η ζωή της Γωγώς Μαστροκώστα και ο δεσμός ζωής με τον Τραϊανό Δέλλα

Υπάρχουν ιστορίες που δεν ορίζονται από τη δημοσιότητα, αλλά από την ουσία τους. Η πορεία της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα είναι μία από αυτές. Δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους –εκείνη από τον χώρο της τηλεόρασης και της επιχειρηματικότητας, εκείνος από το αυστηρό και απαιτητικό περιβάλλον του επαγγελματικού αθλητισμού– κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σχέση που άντεξε στον χρόνο, στις δυσκολίες και στις πιο σκληρές δοκιμασίες.
Η ιστορία τους δεν είναι ένα ακόμη love story της showbiz. Είναι μια διαδρομή γεμάτη αλήθεια, απώλειες, δύναμη και βαθιά συντροφικότητα.
Μια ζωή με ένταση, επιλογές και ουσία
Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και αρχικά ονειρευόταν μια εντελώς διαφορετική πορεία: την Ιατρική. Η ζωή, όμως, την οδήγησε στη Γυμναστική Ακαδημία και από εκεί στην τηλεόραση, όπου τη δεκαετία του ’90 ξεχώρισε ως γυμνάστρια με δυναμισμό και αμεσότητα. Δεν άργησε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής, ενώ το 2007 δοκίμασε και τη μουσική, κυκλοφορώντας τον δίσκο «Αμαρτία».