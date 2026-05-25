Πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, ένας κομμουνιστής δικηγόρος κέρδισε μια έδρα στη Γερουσία, ενώ παράλληλα προωθούσε διακριτικά μια στρατηγική που συνδύαζε τον αντάρτικο αγώνα με την εκλογική πολιτική, με στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Τα πλάνα του Μανουέλ Σεπέδα ματαιώθηκαν όταν δολοφονήθηκε από πράκτορες της κυβέρνησης της Κολομβίας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ο γιος του γερουσιαστή, Ιβάν Σεπέδα, μετέτρεψε το προσωπικό του πένθος σε πολιτική αποστολή, επιδιώκοντας να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο κομμουνιστής πατέρας του. Εξελέγη αρχικά βουλευτής και στη συνέχεια γερουσιαστής, πριν αναδειχθεί σε βασικό σύμβουλο του πρώτου αριστερού προέδρου στην ιστορία της Κολομβίας, του Γουστάβο Πέτρο.

Τώρα, ο Σεπέδα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, από τις οποίες θα προκύψει ο επόμενος πρόεδρος μιας χώρας που για δεκαετίες κυβερνιόταν από ένα συντηρητικό πολιτικό κατεστημένο στενά συνδεδεμένο με τις ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο — ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τους επικριτές του, αντανακλά το όραμα του ορθόδοξου κομμουνιστή πατέρα του.

Η ιστορία του και το προφίλ του

Ο 63χρονος αριστερός γερουσιαστής, που έχτισε την πολιτική του πορεία καταγγέλλοντας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον στρατό και τους συμμάχους του, δηλώνει ότι θέλει να διανείμει γη σε φτωχούς αγρότες, να πείσει οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης να αφοπλιστούν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών, να αυξήσει σημαντικά τις κοινωνικές δαπάνες και να εμποδίσει την κεντρική τράπεζα να συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκίνησε ο Πέτρο, ο οποίος υποχρεούται εκ του νόμου να αποχωρήσει από την προεδρία τον Αύγουστο, μετά τη συμπλήρωση μίας θητείας.

«Το πρόγραμμά μας προβλέπει σαφείς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο Σεπέδα στο podcast «In Depth», περιγράφοντας τις προτεραιότητές του σε περίπτωση εκλογής του. «Θέλω αυτές οι μεταρρυθμίσεις όχι μόνο να εδραιωθούν και να εμβαθυνθούν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκτήσουν ακόμη πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα».

Οι αντίπαλοί του τον χαρακτηρίζουν «γνήσιο μαρξιστή» και προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει την Κολομβία στον δρόμο της Βενεζουέλας ή της Κούβας. Ο ίδιος απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, αν και προέρχεται από το κομμουνιστικό πολιτικό περιβάλλον και συχνά εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Ιταλό μαρξιστή του Μεσοπολέμου Αντόνιο Γκράμσι, ο οποίος υποστήριζε ότι η εξουσία κατακτάται όχι μέσω της βίας αλλά μέσω της διείσδυσης στους θεσμούς και στον πολιτισμό.

«Ο Σεπέδα είναι αμετανόητος κομμουνιστής και δεν μας εμπιστεύεται», δήλωσε ο Κολομβιανός επιχειρηματίας Εδουάρδο Πατσέκο, εκφράζοντας τον φόβο πολλών επιχειρηματιών ότι μια κυβέρνησή του θα είναι εχθρική προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. «Είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην ιδεολογία του — και μέσα σε αυτήν την ιδεολογία εμείς δεν υπάρχουμε».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Σεπέδα αναμένεται να επικρατήσει άνετα στον πρώτο γύρο των εκλογών, αφήνοντας πίσω του τη συντηρητική υποψήφια του κατεστημένου, Παλομά Βαλένσια, και τον λαϊκιστή δικηγόρο Άμπελαρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος έχει αποκτήσει ισχυρή απήχηση χάρη στις υποσχέσεις του για σκληρή καταστολή των ένοπλων οργανώσεων. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να εξασφαλίσει το απαιτούμενο 50% ώστε να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση επαναληπτικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.

Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του

Εάν εκλεγεί, μια προεδρία Σεπέδα θα αποτελέσει ουσιαστικά μια πιο ριζοσπαστική συνέχεια του κινήματος «Ιστορικό Σύμφωνο» του Πέτρο και θα σηματοδοτήσει μια ιστορική καμπή για μια χώρα 53 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία επί δεκαετίες εξέλεγε κεντροδεξιές κυβερνήσεις και απέρριπτε τα αριστερά, αντι-αμερικανικά μοντέλα εξουσίας που κυριάρχησαν σε χώρες όπως η Αργεντινή και η Βενεζουέλα.

Ο Σεπέδα έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί να τερματίσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «υποταγή» της Κολομβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες — μια σχέση που από την εποχή του βαρόνου της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ, τη δεκαετία του 1990, οδήγησε την Ουάσιγκτον να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του κολομβιανού στρατού και της αστυνομίας, καθώς και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

«Θέλουμε μια εποικοδομητική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορούν να μας αντιμετωπίζουν σαν υποτελείς, σαν σκλάβους ή σαν αποικία», είχε δηλώσει σε ομιλία του τον Οκτώβριο. «Δεν ανήκουμε στις ελίτ της Κολομβίας που έχουν μάθει να υποτάσσονται και να φιλούν το χέρι εκείνων που τους περιφρονούν».

Η προεκλογική του εκστρατεία αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη. Ωστόσο, μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις και προσεκτικά οργανωμένες εμφανίσεις, ο Σεπέδα έχει παρουσιάσει το σχέδιό του για τον περιορισμό του εμπορίου ναρκωτικών — βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή — μέσω της οικονομικής ανάπτυξης των φτωχών αγροτικών περιοχών.

Διανοούμενος με φιλοσοφικές αναφορές, που προτιμά τα λιτά πουκάμισα χωρίς γιακά, τα μεταλλικά γυαλιά και το λεπτό μουστάκι που θυμίζει εκείνο του πατέρα του, ο Σεπέδα έχει οικοδομήσει ένα πολιτικό αφήγημα στο οποίο η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα θύματα της πολιτικής βίας από ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για την πραγματική δημοκρατία.

Ο μακροχρόνιος εμφύλιος πόλεμος της Κολομβίας — στον οποίο συμμετείχαν μαρξιστές αντάρτες και ακροδεξιά τάγματα θανάτου — άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και τον πατέρα του. Η δολοφονία του Μανουέλ Σεπέδα αναγνωρίστηκε επισήμως από το κολομβιανό κράτος, το οποίο ζήτησε συγγνώμη. Ο πατέρας του υπήρξε μέλος της Πατριωτικής Ένωσης, ενός κόμματος που σχεδόν εξοντώθηκε από δολοφονικές επιθέσεις λόγω των σχέσεων που διατηρούσαν ορισμένα στελέχη του με τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), την αντάρτικη οργάνωση που πλέον έχει διαλυθεί και η οποία επιδίωκε την κατάληψη της εξουσίας «με όλες τις μορφές αγώνα».

«Ήταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που σημάδεψε την πολιτική ιστορία αυτής της χώρας», είπε φέτος ο Σεπέδα αναφερόμενος στη δολοφονία του πατέρα του. «Με έκανε να αφιερώσω τη ζωή μου στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης».

Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές του — ακόμη και πρώην ηγετικά στελέχη ανταρτικών οργανώσεων — υποστηρίζουν ότι η εικόνα που προβάλλει ως υπέρμαχος της ειρήνης έρχεται σε αντίθεση με τη διάθεσή του για πολιτική εκδίκηση και τη συμπάθειά του προς το FARC, το οποίο εξακολουθεί να εμπνέει εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

«Δεν πείθομαι όταν ο Ιβάν Σεπέδα λέει ότι θα κυβερνήσει δημοκρατικά, με σεβασμό στους θεσμούς και μόνο με ορισμένες τροποποιήσεις», δήλωσε ο Έβερθ Μπουσταμάντε, πρώην γερουσιαστής και πρώην ηγετικό στέλεχος της αριστερής αντάρτικης οργάνωσης M-19. «Ο Ιβάν Σεπέδα πιστεύει στη συνωμοσία κατά των θεσμών της Κολομβίας, κατά του Συντάγματος και της νομιμότητας».

Ο Αμερικανός συγγραφέας Στιβ Ντάντλεϊ, που γνωρίζει προσωπικά τον Σεπέδα, εκτιμά ότι ο υποψήφιος αντιμετωπίζει το γεγονός ότι ο πατέρας του συνδύαζε τον ένοπλο αγώνα και την πολιτική δράση ως προϊόν της βίαιης ιστορίας της χώρας.

«Το βλέπει ως μέρος της κολομβιανής πραγματικότητας», ανέφερε ο Ντάντλεϊ, συγγραφέας του βιβλίου Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia.

«Δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ή πολλοί άλλοι θεωρούν ότι υπάρχει κάποια αντίφαση όσον αφορά στο πεδίο μάχης της Κολομβίας στον συνδυασμό ειρηνικών πορειών, μαχητικού συνδικαλισμού και ένοπλου αγώνα», πρόσθεσε.

Μεθοδικός και πειθαρχημένος

Ο Σεπέδα, ο οποίος σπούδασε στη Βουλγαρία της σοβιετικής περιόδου, έχει εξελιχθεί σε στενό ιδεολογικό και στρατηγικό σύμβουλο του Πέτρο. Σε αντίθεση όμως με τον παρορμητικό και συγκρουσιακό πρόεδρο — που έχει επιτεθεί δημόσια στους επιχειρηματίες, έχει υπερασπιστεί το καθεστώς της Κούβας και μέχρι πρόσφατα συγκρουόταν ανοιχτά με τον Ντόναλντ Τραμπ — ο Σεπέδα εμφανίζεται μεθοδικός, πειθαρχημένος και υπολογιστικός. Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις διαβάζει ο ίδιος τις ομιλίες του, τις οποίες γράφει καθημερινά στις 4 τα ξημερώματα.

Κεντρικός στόχος της πολιτικής του είναι να πείσει τις ένοπλες οργανώσεις της χώρας να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα παροχές που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ο ίδιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο «Ολική Ειρήνη» του Πέτρο, το οποίο επιδίωκε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με οργανώσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα ως αντάρτικες ομάδες και εγκληματικά καρτέλ ναρκωτικών.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ωστόσο, οι ομάδες αυτές έχουν σχεδόν διπλασιάσει τη δύναμή τους, φτάνοντας τους 25.000 μαχητές και επεκτείνοντας την παρουσία τους σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά. Ο Σεπέδα απορρίπτει τις επικρίσεις για την αποτυχία της πολιτικής αυτής, δηλώνοντας πρόσφατα ότι «μια προοδευτική κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει την ειρήνη».

Ο Σέρχιο Χαραμίγιο, που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας με τις FARC το 2016, υποστηρίζει ότι το σχέδιο απέτυχε επειδή αντιμετώπισε καθαρά εγκληματικές οργανώσεις σαν πολιτικά κινήματα με ιδεολογικούς στόχους. Στην πραγματικότητα, λέει, οι οργανώσεις αυτές ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα κέρδη από τη διακίνηση κοκαΐνης και χρυσού, τους εκβιασμούς και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσφορές για διαπραγματεύσεις και παροχές λειτούργησαν αντίστροφα, ενθαρρύνοντας τις οργανώσεις να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους ισχύ ώστε να διαπραγματευτούν από θέση δύναμης.

«Οι οργανώσεις αυτές δεν επιδιώκουν κάποιον στρατηγικό πολιτικό στόχο που θα μπορούσαν να συνεχίσουν με δημοκρατικά μέσα αφού παραδώσουν τα όπλα», σημείωσε.

Η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η καλλιέργεια κόκας — του φυτού από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη — έχει επεκταθεί σημαντικά, τροφοδοτώντας την ισχύ των ένοπλων ομάδων. Ο Σεπέδα έχει δηλώσει ότι, εάν εκλεγεί, θα επιδιώξει τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, ενώ παράλληλα θα αντιταχθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Θα μετατρέψουμε τα φύλλα της κόκας σε βιομηχανική ευκαιρία», είπε σε ομιλία του τον Φεβρουάριο σε επαρχία γνωστή για τις καλλιέργειες ναρκωτικών, προτείνοντας τη χρήση του φυτού για λιπάσματα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Το μήνυμά του φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε μεγάλο μέρος της κολομβιανής κοινωνίας, ιδιαίτερα μεταξύ όσων αισθάνονται αποκλεισμένοι από την οικονομική ανάπτυξη και επιθυμούν ισχυρότερη κρατική παρέμβαση.

«Θέλει μια επανάσταση», είπε ο 42χρονος πωλητής ανταλλακτικών ποδηλάτων Έντγουιν Ρέγιες σε προεκλογική συγκέντρωση του Σεπέδα στην πρωτεύουσα. «Ποτέ δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να προέρχονται από τις εργατικές τάξεις — μόνο από τις ελίτ. Τώρα, για πρώτη φορά, οι γιοι των συνδικαλιστών, οι άνθρωποι της υπαίθρου και οι απλοί πολίτες αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται».