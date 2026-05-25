Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Γιατί ο Άρειος Πάγος ζητά να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια.

Επίσης, η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, ούτε συνιστά λόγο αποφυλάκισης ενός πολυιϊσοβίτη.

Μετά ταύτα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Το παρασκήνιο της αποφυλάκισης

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές, ως ηθικού αυτουργού στις στυγερές δολοφονίες της 17Ν, προκάλεσε αίσθηση κυρίως για το γεγονός ότι αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών μετά από τρεις προηγούμενες σημαντικές αρνήσεις.

Τόσο ο εισαγγελέας του πρωτοδικείου όσο και το δικαστικό συμβούλιο του πρωτοδικείου είπαν όχι στην αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τις δολοφονίες αλλά και δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις που σημάδεψαν για χρόνια τη μεταπολιτευτική περίοδο.

Αρνητικός για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου υπήρξε και ο εισαγγελέας που εισηγήθηκε σχετικά στο Συμβούλιο Εφετών, ωστόσο παρά τις τρεις ηχηρές αρνήσεις, οι δικαστές τού εν λόγω δικαστικού οργάνου αποφάσισαν την αποφυλάκιση, προκαλώντας όχι μόνον αίσθηση, αλλά και την άμεση αντίδραση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό της αποφυλάκισης στηρίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καλή διαγωγή στη φυλακή τα 24 χρόνια που υπήρξε έγκλειστος, επέστρεψε στην ώρα του από τις άδειες που έλαβε μετά το 2022 και επιπλέον είναι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή διανύει ήδη το 82ο έτος της ηλικίας του.

Το αίτημα Γιωτόπουλου έγινε δεκτό μετά από τέσσερις ατελέσφορες αιτήσεις του που είχαν απορριφθεί, ενώ ήδη η απόφαση αποφυλάκισης που έγινε δεκτή με το πέμπτο αίτημα και από δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο ελέγχεται με εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για την ορθότητά της, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί νομικά η ανατροπή της και να οδηγηθεί ο Γιωτόπουλος και πάλι στη φυλακή.

Την αξιολόγηση της αποφυλάκισής του από νομικής πλευράς έχει αναλάβει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, και η απόφασή του αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ την οριστική απόφαση θα λάβει αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Πάντως, αν τελικά η αποφυλάκισή του ανατραπεί, όπως πιθανολογείται λόγω των πολλών αρνητικών κρίσεων που έχουν ήδη υπάρξει, ο Γιωτόπουλος θα μείνει στη φυλακή έναν χρόνο και κάτι ακόμα, καθώς ο ισχύων νόμος προβλέπει για τους πολυϊσοβίτες, μεταξύ των οποίων και οι καταδικασθέντες για τα εγκλήματα της 17Ν, ότι δεν μπορούν να κρατούνται ούτε μία ημέρα αν συμπληρώσουν 25 χρόνια εγκλεισμού.

Τι λένε νομικές πηγές

Εγκυρες νομικές πηγές σχολιάζοντας την απόφαση να βγει από τη φυλακή ο Γιωτόπουλος εξέφραζαν την αντίθεσή τους, σημειώνοντας με νόημα ότι δεν πρόκειται για ένα πολυϊσοβίτη που καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός για στυγερά εγκλήματα, αλλά για έναν καταδισθέντα και γιατί εστράφη κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως τονίζεται και στην απόφαση καταδίκης για την τρομοκρατική δράση της 17Ν.

Υπό την έννοια αυτή, οι ίδιες πηγές σημείωναν πως, όπως και στην περίπτωση των πρωταιτίων του απριλιανού πραξικοπήματος τα ισόβια έμειναν ισόβια, έτσι και στην περίπτωση της 17Ν τα 25 χρόνια εγκλεισμού οφείλουν να τηρηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου φαίνεται να αιφνιδίασε και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου για ενδεχόμενη ανατροπή της αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τον Αλ. Γιωτόπουλο έγκλειστοι για τα εγκλήματα της 17Ν παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Αλλωστε η νομοθεσία που προβλέπει για τους πολυϊσοβίτες αποφυλάκιση μετά τα 25 χρόνια εγκλεισμού, άλλαξε μετά το 2019, ενώ πρώτα ήταν 20 χρόνια, προκειμένου να αποφευχθεί η αποφυλάκιση του Δημήτρη Κουφοντίνα που είχε κηρύξει πολύμηνη απεργία πείνας για να επιτύχει την αποφυλάκισή του.