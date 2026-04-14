Από σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου αναμένεται να επηρεάσει η σκόνη από τη Σαχάρα τη χώρα μας, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στις ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας και οριακά ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από αύριο το μεσημέρι Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo το επεισόδιο με τη σκόνη δεν θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026