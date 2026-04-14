Ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά το σάλο που προκλήθηκε παρουσίασε το πτυχίο του. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θέλησε να απαντήσει στις βολές της αντιπολίτευσης ότι δεν είχε το νόμιμο τίτλο σπουδών για να διοριστεί επιστημονικός συνεργάτης στο υπουργείο Παιδείας το 2007.

Ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο OPEN παρουσίασε το πτυχίο του καθώς και φωτογραφίες από τα κτίρια του κολεγίου. «Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Πήγα με τις κόρες μου να το φωτογραφίσω, ένα από τα κτήρια ήταν στην λεωφόρο Αμαλίας, είχε κτήριο στην Κηφισιά που σήμερα είναι γκαλερί, είχε κτήριο που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα κτήριο που σήμερα είναι ναυτιλιακή εταιρεία και ένα μεγάλο κτήριο που σήμερα είναι αποθήκη στην εθνική οδό στη Βαρυμπόμπη.

Αποφοίτησα 7 Ιουνίου 1992, τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Αυτά τα κολλέγια εκείνη την εποχή, οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές δεν θα έβγαζαν ούτε το α΄ εξάμηνο. Από εκεί αποφοίτησαν χιλιάδες φοιτητές, πολλοί έκαναν μεταπτυχιακό με αυτό το πτυχίο. Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια. Σύμφωνα με την εποχή εκείνη ήταν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών»

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε πως όταν διορίστηκε ήταν αρκετό το συγκεκριμένο πτυχίο. «Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Επιπρόσθετα, επικαλέστηκε «το αντίστοιχο παράδειγμα με την καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα που ήταν βουλευτής επικρατείας του ΠαΣοΚ και μετά ΓΓ το 2009-2010 και είχε ακριβώς το ίδιο ζήτημα, Αποφοίτησε από το Deree άρα ο τίτλος σπουδών δεν είχε την αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ».

«Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί; Εγώ έδωσα ότι μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση οικονομικού διοικητικού. Εκείνα τα χρόνια – άλλαξε μετά και σωστά – κρινόταν περισσότερο η εμπειρία στο αντικείμενο» συνέχισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Επιχειρούν πολιτική δολοφονία»

Στη συνέχεια της συνέντευξης παρουσίασε τα ένσημά του λέγοντας: «Συνολικά είναι 14027 ένσημα από μισθωτή απασχόληση και έχω άλλα τρία χρόνια από μη μισθωτή απασχόληση. Προφανώς επειδή δεν είμαι τεμπέλης όπως είναι οι αριστεροί έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές».

Όταν οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν να ανακαλέσει είπε: «Επιχειρούν πολιτική δολοφονία. Δεν παίρνω πίσω τίποτα για τους αριστερούς». Σε νέα παρέμβαση των δημοσιογράφων ανέφερε: «Όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία».

Η επίθεση σε Κασσελάκη και Πολάκη

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε τόσο στον Παύλο Πολάκη, όσο και στον Στέφανο Κασσελάκη.

«Η αντιπολίτευση με έχει στοχοποιήσει επειδή έχω δώσει πολλές μάχες εναντίον τους. Θα πάω στην αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά του Πολάκη να μας πει από πού τα βρήκε ως δήμαρχος. Δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι πολύ καθαρός. Δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης» κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.