Νέες δηλώσεις σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στη New York Post είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

«Καλό θα ήταν να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και εμείς δείχνουμε μεγαλύτερη προθυμία να μεταβούμε εκεί», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε επίσης ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασιμ Μουνίρ, κάνει «εξαιρετική δουλειά» στις συνομιλίες.

«Είναι φανταστικός και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούζ από τις ΗΠΑ. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλεί ανοικτά τους συμμάχους των αμερικανών στην περιοχή.

Τι θέλει όμως να πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από αυτό το παράτολμο, για πολλούς, σχέδιό του;

Το σχέδιο του Τραμπ που θυμίζει Λίνκολν

Είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ είναι να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην Τεχεράνη. Ο αμερικανός πρόεδρος ποντάρει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η πίεση στην Τεχεράνη και το δεύτερο να «βάλει» στην εξίσωση και άλλες χώρες. Είναι ξεκάθαρο πως ο Τραμπ θα ήθελε να μπει σε αυτή η Κίνα και να ασκήσει πίεση από την πλευρά στο Ιράν για να δεχτεί τους όρους των ΗΠΑ.

Όλο αυτό μοιάζει με το «σχέδιο Ανακόντα» που χρησιμοποίησαν οι Βόρειοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ. Το ναυτικό απέκλεισε τις ακτές και απαγόρευσε στις νότιες πολιτείες να εισάγουν βιομηχανικά προϊόντα από την Ευρώπη και, πάνω απ’ όλα, να τις αποτρέψει από την εξαγωγή βαμβακιού — της καρδιάς της οικονομίας τους. Τελικά, το σχέδιο αυτό έκοψε περισσότερο από το 90% του διεθνούς εμπορίου του Νότου και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη νίκη του Βορρά.

Η τακτική του Ιράν

Παράλληλα, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης παύσης στις αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση με τον αμερικανικό ναυτικό εν μέσω του αποκλεισμού από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μην υπονομεύσει έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πιθανή αυτή κίνηση αντανακλά την πρόθεση της ιρανικής ηγεσίας να αποτρέψει μια άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προσπαθούν να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες για μια νέα διπλωματική συνάντηση.