«Μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής, θα απαντήσουμε θεσμικά ως κυβέρνηση και σε όλα. Με βάση τις διαρροές όμως προκαλείται ευλόγως απορία – και πολλές απορίες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχετικά με την επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, από τη δική του πλευρά, «το ένα θέμα αφορά την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών. Εδώ είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Το δεύτερο, η περιβόητη νομοθέτηση. Η πρόθεση για αυτή τη νομοθέτηση ήταν γνωστή και ειδικώς και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενισχύει τη διερεύνηση υποθέσεων που σε περίπτωση κακουργήματος, εκεί που θα οριζόταν τακτικός δικαστής πρωτοδίκης, θα ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής. Είναι κρυστάλλινα τα νομικά δεδομένα».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε αιχμηρά και την αναμενόμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, δεν αρκεί «η αλλαγή φανέλας», αλλά χρειάζεται και ένα κοστολογημένο κόμμα. Σε σχετική ερώτηση αν οι νέοι σχηματισμοί που εμφανίζονται, όπως και της κυρίας Καρυστιανού, αδυνατίζουν τις πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της η κυβερνητική παράταξη για αυτοδυναμία, είπε ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό.

Όπως είπε, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει «ακόμη μία καθαρή εντολή», όμως εξαρτάται από το πόσο πειστικοί θα είναι μετά από παραδοτέα έργα τους και αν κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η καλύτερη επιλογή. Τόνισε ακόμη πως οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση διακυβέρνησης προσφέρει «συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε «θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα» και άλλο «η συμμετοχή σε μία τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες».

Ο κ. Μαρινάκης, κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά και την πρόθεση της Άγκυρας να νομοθετήσει για τη λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα». «Έχουμε αποδείξει σε θέματα Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής, πως δε βάζουμε το νερό στο κρασί μας. Δε διαπραγματευόμαστε, δε συζητάμε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το θέμα της επικείμενης νομοθέτησης «δεν έχουμε αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνείας» και πρόσθεσε πως θα δούμε τι θα νομοθετηθεί, υπογραμμίζοντας ότι δε θα γίνει ανεκτή καμία μονομερής ενέργεια και παραμένουμε στην εθνική θέση της χώρα μας.

Όσον αφορά τη διαδικασία της Παρασκευής στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν μπλοκαρίστηκε καμία διαδικασία, ενώ αιχμηρά σχολίασε και τη στάση της αντιπολίτευσης. Η στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, βασίζεται σε νομικά δεδομένα. Για την αντιπολίτευση είπε ότι με τη στάση που κράτησε την Παρασκευή, μετά την αποχώρηση, του δείχνει «έλλειψη σεβασμού» για τους πολίτες που ψήφισαν αυτά τα κόμματα. Επιπλέον, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «στρατηγική» με μοτίβο «τη δημιουργία πόλωσης και έντασης», καθώς και «την αναπαραγωγή ψεμάτων».

«Δεν είναι πολιτικό θέμα, αλλά νομικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον Άρειο Πάγο», σχολίασε για την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου της 17Ν. «Σε ανθρώπινο επίπεδο, καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις», πρόσθεσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της θα έχουν φτάσει τους 18.804, την ώρα που και ο στόλος των οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 4.299.

Παράλληλα, οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, γνωστές ως «δασοκομάντος», οι πρώτες έξι εκ των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται σήμερα σε 21, φτάνοντας τα 1.450 μέλη, ενώ για ακόμη μία φορά το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά στα drones, οι βάσεις ανέρχονται στις 100, ενώ υπάρχουν και 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Ακόμη, περίπου 80-85 εναέρια μέσα θα είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση.

Αξίζει να επισημανθεί πως το πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ. Αυτά έρχονται να προστεθούν στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022-2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2022-2026.

Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται: καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές, υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας.

Η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής, λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός απαιτητικού καλοκαιριού.

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% έναντι 0,9% της ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει «μπλοκάρει» την αναπτυξιακή δυναμική στην Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027.

Στο «μέτωπο» του πληθωρισμού, από 2,9% το 2025 σε όρους εναρμονισμένου δείκτη αναμένεται φέτος -εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας- να αυξηθεί στο 3,7%, για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 140,7% φέτος και στο 134,4% το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν.

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους δημιουργήθηκε, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η τηλεφωνική γραμμή 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας.

Η γραμμή λειτουργεί από σήμερα και έως την 30η Ιουνίου 2026 και οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν.

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

* τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

* συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

* δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

* ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

* προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, κ.ά.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου στις 11:00 θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στη χώρα μας.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.