Μεγάλος νικητής των εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο δικομματισμός. Οι βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες ανέδειξαν την αντοχή του δικομματισμού και την ανανέωση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων προς τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου.

Παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις, η νέα Βουλή παραμένει εξακομματική αλλά με σαφείς ανακατατάξεις, που προκύπτουν με την είσοδο νέων κομμάτων σε αντικατάσταση τριών παλαιότερων.

Νικητές οι «μεγάλοι» και η ακροδεξιά

Κερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών είναι αναμφίβολα τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, τα οποία, παρά τις προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους εντός του Κοινοβουλίου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1%, διατηρεί τις 17 του έδρες, ενώ το κόμμα της Αριστεράς, το ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας ποσοστό 23,9%, αύξησε το ποσοστό του και κατέλαβε 15 έδρες στη νέα Βουλή.

Κερδισμένο θεωρείται και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο κατατάχθηκε τρίτο κόμμα, καταγράφοντας παράλληλα άνοδο τεσσάρων μονάδων από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ έλαβε ποσοστό 10,9%, ποσοστό που του επιτρέπει να διπλασιάσει τους βουλευτές του από τέσσερις σε οκτώ.

Σύμφωνα με τα όσα εκτιμά και μεταδίδει η DW κερδισμένο μπορεί να θεωρείται και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο, παρά την απώλεια μίας έδρας, έλαβε ποσοστό 10%, παραμένοντας ρυθμιστικός παράγοντας για διεργασίες εντός και της νέας Βουλής.

Μέσα οι νέοι, έξω οι παλιοί

Η μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκύπτει από την είσοδο νέων κομμάτων στη Βουλή. Πρόκειται για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του YouTuber και ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και τέσσερις έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο.

Είσοδο στη Βουλή, με τέσσερις βουλευτές και ποσοστό 5,8%, κατάφερε και το κίνημα ΑΛΜΑ του πρώην Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Πλήγμα στον κέντρο

Η είσοδος των νέων κομμάτων στη Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, δηλαδή στα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ και το κεντρώο κόμμα ΔΗΠΑ δεν έλαβαν τα ποσοστά που απαιτούνται για είσοδο στη Βουλή, γεγονός που θα αναγκάσει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε αναζήτηση νέων συμμαχιών εντός Κοινοβουλίου.

Εκτός Βουλής για πρώτη φορά στην ιστορία του έμεινε και το Κίνημα Οικολόγων, ενώ ούτε το Volt κατάφερε να εκλέξει βουλευτές, παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων.