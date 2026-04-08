5 το πρωί: Εκεχειρία για ΗΠΑ και Ιράν – Αρση ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Γράφει ιστορία η Artemis
Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες και την ερχόμενη Παρασκευή θα συναντηθούν στο Πακιστάν.
Αχτίδα φωτός για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
- Συμφωνία: Κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες υπό τον όρο του άμεσου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο με το οποίο απειλούσε να καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα.
- Οι διαμεσολαβητές: Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα μεσολάβησης της κυβέρνησης του Πακιστάν, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν υπερκαλύψει όλους τους στρατιωτικούς στόχους. Σημαντικό ρόλο στο πιο κρίσιμο στάδιο των παρασκηνιακών επαφών λέγεται ότι έπαιξε και η Κίνα, ώστε να βρεθούν κοινά στοιχεία ανάμεσα στους 15 όρους που έθεσαν οι ΗΠΑ και στους 10 όρους που έθεσε το Ιράν.
- Νέα συνάντηση: Αντιπροσωπείες των δυο χωρών θα μεταβούν την προσεχή Παρασκευή, 10 Απριλίου, στο Πακιστάν για να εξειδικεύσουν τις λεπτομέρειες μιας ευρύτερης διευθέτησης.
Εισήγηση για άρση ασυλίας των 11 γαλάζιων βουλευτών
- «Ναι» στην άρση ασυλίας: Την άρση ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγούνται ομοφώνως τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δεοντολογίας. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις με φυσική παρουσία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, ενώ γραπτά υπομνήματα κατέθεσαν οι υπόλοιποι, με τα οποία ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου «να λάμψει η αλήθεια».
- Δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου: Ακόμη, διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη» ανάφερε ο κ.Χατζηβασιλείου.
- Σε κρίση η ΝΔ: Βαρύ είναι το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού που προστίθεται να φέρει στο τραπέζι. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ιδιαιτερότητα του «βουλευτή ρεπατζή» των υπουργών, όπως μεταφέρουν αρκετοί βουλευτές στο ΒΗΜΑ, προκάλεσε τουλάχιστον δυσφορία.
Νέα έρευνα για τις υποκλοπές από τον Άρειο Πάγο
- Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης: Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται δυναμικά, μετά τη διαβίβαση της απόφασης καταδίκης τεσσάρων ιδιωτών στον Άρειο Πάγο. Οι έρευνες ανοίγουν εκ νέου, με διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης, ενώ το πολιτικό και δικαστικό ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται.
- Βαριές κατηγορίες και νέα πρόσωπα: Στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο περνά η διερεύνηση για απόπειρα κατασκοπείας και πιθανές διασυνδέσεις με το Predator, με το ενδεχόμενο να κληθούν νέα πρόσωπα. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι πιέσεις για ταχεία ολοκλήρωση των ερευνών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής.
- Νέα πυρά Ανδρουλάκη: Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να απαξιώσει ανεξάρτητες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως οι υποκλοπές και η υπόθεση του Predator δείχνουν την ανάγκη σεβασμού στους θεσμούς και στην δικαιοσύνη. Τόνισε ότι η υπόθεση πλήττει το δημόσιο συμφέρον και αφορά όχι μόνο προσωπικές επιθέσεις, αλλά και την αξιοπιστία των δημοκρατικών διαδικασιών.
Fuel Pass: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις αιτήσεις
- Εκτός λειτουργίας για πολλές ώρες: Συνεχίστηκαν και χθες τα προβλήματα στην πλατφόρμα για το Fuel Pass, ακόμα και μετά το φιάσκο που έγινε στην πρεμιέρα της Δευτέρας. Μπορεί η διαδικασία να επανεκκίνησε, όμως πολλοί ήταν εκείνοι που την ώρα που πατούσαν την «υποβολή» έβλεπαν στην οθόνη τους το μήνυμα «προσπαθήστε ξανά».
- Ποια ΑΦΜ είναι σήμερα: Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8/4 αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7. Τη Μεγάλη Πέμπτη οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει 8, 9 και 0, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες έως και τις 30 Απριλίου.
- Οι τυχεροί: Κάποιοι από αυτούς που κατάφεραν να υποβάλλουν αίτηση τη Δευτέρα 6/4, πριν πέσει το σύστημα, είδαν από χθες κιόλας πιστωμένο το ποσό των 50 ευρώ στον λογαριασμό τους.
Το Artemis II στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
- Τα μοναδικά στιγμιότυπα: Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που τραβήχτηκαν από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια της κοντινής διέλευσης από τη Σελήνη τη Δευτέρα και δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από τη NASA. Η μία με τίτλο «Earthset» απεικονίζει τη δύση της Γης πίσω από τη Σελήνη, ενώ η δεύτερη δείχνει την ηλιακή έκλειψη που παρακολούθησαν οι αστροναύτες.
- Το συγκινητικό μήνυμα: Σε μια συγκινητική γέφυρα μεταξύ δύο εποχών, η NASA μετέδωσε το ηχογραφημένο μήνυμα του θρυλικού αστροναύτη του Apollo 13, Τζέιμς Λόβελ, προς το πλήρωμα της αποστολής Artemis II. Ο Λόβελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, είχε προλάβει να ηχογραφήσει έναν χαιρετισμό προς τους διαδόχους του, καλωσορίζοντάς τους στην «παλιά του γειτονιά».
- Η ιστορική επιστροφή: Το πλήρωμα του Artemis II ολοκλήρωσε με επιτυχία την υπέρπτηση της Σελήνης και προετοιμάζεται για την προσθαλάσσωσή του στην Καλιφόρνια την προσεχή Παρασκευή. Η Κριστίνα Κοχ, η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από το φεγγάρι, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας ότι παρά την έμπνευση του διαστήματος, η προτεραιότητα παραμένει η Γη.
