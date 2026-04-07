Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε η απόφαση βαριάς καταδίκης τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές, απόφαση που ανοίγει εκ νέου τις έρευνες για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αναταράξεις και βρίσκεται και πάλι στο δικαστικό και πολιτικό προσκήνιο.

Μετά τη μελέτη της απόφασης του δικαστηρίου που καταδίκασε τους τέσσερις σε βαρύτατες ποινές με αναστολή στην έκτιση τους ως το εφετείο, η Εισαγγελία της Αθήνας, κράτησε για να ερευνήσει,όπως ήδη είχε γράψει το Βήμα, ποιός εισαγγελέας σε ποιό βαθμό θα χειριστεί τις νέες έρευνες για τις υποκλοπές.

Η έρευνα αυτή ανατέθηκε σε έμπειρο εισαγγελέα τον κ. Σωτήρη Μπουγιούκο ο οποίος και κατέληξε τι πρέπει να γίνει.

Συγκεκριμένα, για τα αδικήματα που σχετίζονται με ψευδορκίες, αδικήματα που προέκυψαν από καταθέσεις στη δίκη, ότι κατά την έρευνα για τις υποκλοπές υπήρξαν καταθέσεις στημένες με σκονάκι από κυβερνητικούς βουλευτές στους μάρτυρες, η έρευνα θα γίνει από την Εισαγγελία της Αθήνας, δηλαδή από χαμηλόβαθμους εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς τα αδικήματα αυτά είναι χαμηλής ποινικής αξιολόγησης.

Στον Αρειο Πάγο η κατασκοπεία

Ομως για τις σοβαρές πτυχές που θέτει η δικαστική απόφαση, για νέα έρευνα, όπως την κατηγορία της απόπειρας κατασκοπείας αλλά και τη διερεύνηση ύπαρξης κοινού κέντρου ανάμεσα στην ΕΥΠ και το παράνομο λογισμικό pretador, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες ποιός θα ανάλαβει τις νέες έρευνες υπο το φώς των νέων δεδομένων που προέκυψαν από την πολύμηνη δικαστική διαδικασία που κατέληξε στις βαριές καταδίκες των τεσσάρων ιδιωτών.

Ειδικότερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε η απόφαση σε ότι αφορά το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας, που πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να ερευνηθεί αν η παρακολούθηση κυβερνητικών και άλλων κρατικών λειτουργών που κατείχαν νευραλγικές θέσεις, οδήγησε σε απόπειρα κατασκοπείας καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το υλικό των παρακολουθήσεων μπορεί να έχει διαβιβαστεί οπουδήποτε και να έχει γίνει χρήση η διαχείριση του.

Αλλωστε ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί όπως Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και λοιποί κρατικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Στο σκέλος αυτό της υπόθεσης, πληροφορίες αναφέρουν πως πολιτικοί που δεν είχαν κληθεί ως τώρα από τις δικαστικές αρχές αν και ήταν στόχοι παρακολουθήσεων, θα κληθούν, ενώ κάποιοι από αυτούς που ως τώρα δεν είχαν δικαστικά αντιδράσει μπορεί να το κάνουν.

Εξίσου σημαντική είναι και η δεύτερη πτυχή της έρευνας που διέταξε το δικαστήριο για σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα πρόσωπα που αφορά η πτυχή της συγκεκριμένης έρευνας θα ελεγχθούν και αν τελικά παραπεμφθούν στο εδώλιο θα δικαστούν για τα ίδια αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί οι εργοδότες τους.Η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά μάλιστα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.

“Η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να διαβιβάσει στον Άρειο Πάγο και να μην επεξεργαστεί το κομμάτι που αφορά τις πλημμεληματικές πράξεις 9 συνεργών των ήδη πρωτοδίκως καταδικασθέντων είναι υψηλού ρίσκου, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε καθεστώς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση το κύρος της Δικαιοσύνης οφείλει να προστατευτεί. Θα είναι απαράδεκτο να μην λογοδοτήσουν κάποιοι για σοβαρότατες πράξεις λόγω καθυστέρησης των Εισαγγελικών Αρχών” επισημαίνει σε δήλωση του δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, θύμα παρακολουθήσεων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν στην εξέλιξη της υπόθεσης των υποκλοπών οι δημόσιες παρεμβάσεις του ενός εκ των τεσσάρων καταδικασθέντων, ισδραηλινού υπηκόου Τάλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, ο οποίος με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Mega ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος είχε συναλλαγές μόνον με κρατικούς φορείς, μη επιβεβαιώνοντας το αφήγημα ότι ιδιώτες έκαναν τις παράνομες υποκλοπές χωρίς το κράτος η η ΕΥΠ να έχουν οποιαδήποτε σχέση. Μάλιστα στις δημόσιες παρεμβάσεις του ο Ταλ Ντίλιαν, μιλώντας στην εκπομπή της δημοσιογράφου Δώρας Αναγνωστοπούλου επισήμανε πως αν επιχειρηθεί συγκάλυψη η ιστορία θα θυμίζει την κατάληξη του Προέδρου των ΗΠΑ Νίξον με το σκάνδαλο Γουότεργκέτ και τις υποκλοπές.