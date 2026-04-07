Εντυπωσιακές νέες εικόνες που τραβήχτηκαν από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια της κοντινής διέλευσης από τη Σελήνη τη Δευτέρα, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τη NASA.

«Δύση της Γης»

Μία από αυτές, με τίτλο «Earthset» (Δύση της Γης), απαθανατίστηκε μέσα από το παράθυρο του διαστημοπλοίου Orion στις 18:41 (ώρα Ανατολικής Ακτής).

EARTHSET.

April 6, 2026. Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026



«Μια υποτονική μπλε Γη με φωτεινά λευκά σύννεφα δύει πίσω από την κατάμεστη με κρατήρες σεληνιακή επιφάνεια», αναφέρει η λεζάντα.

«Το σκοτεινό τμήμα της Γης βρίσκεται σε νύχτα. Στην πλευρά της ημέρας, στροβιλώδη σύννεφα είναι ορατά πάνω από την περιοχή της Αυστραλίας και της Ωκεανίας. Στο προσκήνιο, ο κρατήρας Ohm διακρίνεται για τις βαθμιδωτές άκρες του και το επίπεδο έδαφος που διακόπτεται από κεντρικές κορυφές. Οι κεντρικές κορυφές σχηματίζονται σε πολύπλοκους κρατήρες όταν η σεληνιακή επιφάνεια, η οποία υγροποιείται κατά την πρόσκρουση, εκτινάσσεται προς τα πάνω κατά τη δημιουργία του κρατήρα».

Η ηλιακή έκλειψη

Μια δεύτερη φωτογραφία δείχνει την ηλιακή έκλειψη που παρακολούθησε το πλήρωμα του Artemis II.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026. Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

«Από την οπτική γωνία του πληρώματος, η Σελήνη φαίνεται αρκετά μεγάλη ώστε να καλύψει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας σχεδόν 54 λεπτά ολικότητας και επεκτείνοντας τη θέα πολύ πέρα από ό,τι είναι εφικτό από τη Γη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Το στέμμα σχηματίζει ένα λαμπερό φωτοστέφανο γύρω από τον σκοτεινό σεληνιακό δίσκο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου που συνήθως κρύβονται από τη λαμπρότητά του. Επίσης, διακρίνονται αστέρια, τα οποία είναι συνήθως πολύ αμυδρά για να αποτυπωθούν δίπλα στη Σελήνη, αλλά με τη Σελήνη στο σκοτάδι, τα άστρα φωτογραφίζονται εύκολα. Αυτό το μοναδικό σημείο θέασης προσφέρει τόσο ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα όσο και μια πολύτιμη ευκαιρία για τους αστροναύτες να καταγράψουν και να περιγράψουν το στέμμα κατά την επιστροφή της ανθρωπότητας στο βαθύ διάστημα. Η αμυδρή λάμψη της ορατής πλευράς της Σελήνης είναι εμφανής σε αυτή την εικόνα, έχοντας φωτιστεί από το φως που αντανακλάται από τη Γη».

«Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά!»

Ο κυβερνήτης του Apollo 13, Τζέιμς Λόβελ —ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα»— ηχογράφησε έναν χαιρετισμό για την επόμενη γενιά εξερευνητών, που χρειάστηκε πάνω από πέντε δεκαετίες για να επιστρέψει στο φεγγάρι.

“Welcome to my old neighborhood.” Our @NASAArtemis II astronauts woke up on the sixth day of their mission to a special message recorded in 2025 by astronaut Jim Lovell, the pilot of Apollo 8. pic.twitter.com/XA4Dc2yQm5 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Το μήνυμα, που καταγράφηκε λίγο πριν τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2025, χρησιμοποιήθηκε από τη NASA ως ένας συμβολικός χαιρετισμός προς το πλήρωμα του Artemis II:

«Γεια σου, Artemis II! Εδώ Τζιμ Λόβελ, αστροναύτης του προγράμματος Apollo. Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά! Όταν ο Φρανκ Μπόρμαν, ο Μπιλ Άντερς κι εγώ μπήκαμε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με το Apollo 8, η ανθρωπότητα είδε για πρώτη φορά το φεγγάρι από κοντά και απέκτησε μια νέα οπτική για τον πλανήτη μας, που ένωσε όλο τον κόσμο. Νιώθω περήφανος που σας παραδίδω τη σκυτάλη, καθώς περιφέρεστε γύρω από τη Σελήνη και στρώνετε τον δρόμο για τον Άρη… προς όφελος όλης της ανθρωπότητας. Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο φόρτο εργασίας έχετε. Όμως, μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα! Ριντ, Βίκτορ, Κριστίνα και Τζέρεμι – και όλες οι σπουδαίες ομάδες που σας στηρίζουν: Καλή τύχη και ο Θεός μαζί σας. Από όλους εμάς, πίσω στη Γη».