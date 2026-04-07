Βαρύ είναι το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στο αμέσως επόμενο στρώμα των στελεχών που δοκιμάζουν την τύχη τους στις βουλευτικές εκλογές μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού που προστίθεται να φέρει στο τραπέζι.

Ενα μήνα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το κόμμα είναι άνω – κάτω και οι εξελίξεις με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν τριγμούς.

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ιδιαιτερότητα του «βουλευτή ρεπατζή» των υπουργών, όπως μεταφέρουν αρκετοί βουλευτές στο ΒΗΜΑ, προκάλεσε τουλάχιστον δυσφορία, την ώρα μάλιστα που οι περισσότεροι περίμεναν κάποια λόγια «αγάπης και στοργής» μετά τις εξελίξεις με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κλίμα ήταν άσχημο από την περασμένη Παρασκευή όταν και έγιναν γνωστές οι προθέσεις του πρωθυπουργού για τις άρσεις της ασυλίας όλων όσων αναφέρονται στις επίμαχες δικογραφίες, και τον μίνι ανασχηματισμό με τις αντικαταστάσεις των υπουργών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ενεργή «κάλυψη» από το πρωθυπουργικό γραφείο

Το γενικότερο κλίμα δεν ήταν καλό, καθώς όσο αποκαλύπτονταν οι αιτιάσεις για την εμπλοκή των βουλευτών, φάνηκε να υπάρχουν πολλά κενά στα αποδεικτικά στοιχεία.

Για κάποιους μάλιστα οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καμία ουσιαστική εμπλοκή και τουλάχιστον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν εμφανίζονται να ζητούν κάτι παράνομο , είχε δημιουργηθεί η προσμονή οτι θα είχαν ενεργή «κάλυψη» από το πρωθυπουργικό γραφείο. Ετσι τουλάχιστον ισχυρίζονται κάποιοι από τις συνομιλίες και τις διαβεβαιώσεις που είχαν.

Εκτός όμως από τους εμπλεκόμενους, την ίδια άποψη είχε και η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ αφού έβαζαν τον εαυτό τους στην θέση των συναδέλφων τους που έτυχε να τους “πιάσει” ο κοριός της ΕΥΠ όταν συνακροαζόταν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν φάνηκε να προβαίνουν σε επιλήψιμες πράξεις.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού όμως κατέρριψαν την προσμονή τους οτι θα υπερασπιζόταν και τους εμπλεκόμενους και όσους κινούνται εντός των νόμιμων ορίων για τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, και φάνηκα στα μάτια τους ένα μεγαλοπρεπές «άδειασμα».

Ως τέτοιο εξέλαβαν την πρόταση του πρωθυπουργού να φέρει μπροστά το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή όταν ο εκλεγμένος βουλευτής επιλεγεί για υπουργείο να αντικαθίσταται στην Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα της περιφέρειάς του.

Ελλειψη εμπιστοσύνης στους βουλευτές

Η πλειοψηφία των βουλευτών το διάβασε ως συνολική και καθολική έλλειψη εμπιστοσύνης στους βουλευτές και την ισχυροποίησης της επιλογής εξωκοινοβουλευτικών υπουργών θέμα για το οποίο είχαν ήδη αρκετή γκρίνια.

Παράλληλα, οι βουλευτές επιχειρηματολογούν οτι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν θα περιορίσει το κλασικό “ρουσφέτι”αλλά θα δημιουργήσει ανταγωνιστικά κέντρα με αποτέλεσμα το πρόβλημα να επιταθεί.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν αμέσως κοινωνοί του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην πρόθεσή του ή θα την αφήσει να ξεχαστεί ησύχως στην λήθη.