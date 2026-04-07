«Επιστρέφουμε», ανακοίνωσε η Κριστίνα Κοχ, η έμπειρη εξερευνήτρια που έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη Σελήνη. Παρά το δέος της αποστολής, τα λόγια της ήταν γεμάτα προσγείωση: «Θα είμαστε πηγές έμπνευσης, όμως θα επιλέγουμε πάντα τη Γη».

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους αμερικανούς Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και τον καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, ολοκλήρωσε την υπέρπτηση της Σελήνης και αναμένεται να προσθαλασσωθεί την Παρασκευή στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, με τη βοήθεια των αλεξίπτωτων της κάψουλας Orion.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Ένας «χιονάνθρωπος» στη Σελήνη και η ηλιακή έκλειψη

Για σχεδόν επτά ώρες, οι αστροναύτες έμειναν προσκολλημένοι στα φινιστρίνια, παρατηρώντας το σεληνιακό ανάγλυφο από μια γωνία που κανείς δεν είχε δει στις αποστολές Apollo.

Οι περιγραφές: Ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης σε σεληνιακή αποστολή, περιέγραψε έναν εντυπωσιακό διπλό κρατήρα που έμοιαζε με «χιονάνθρωπο», σημειώνοντας τις ιδιαίτερες καφέ και πρασινωπές σκιές του εδάφους.

Artemis II is now entering a solar eclipse that will last for about an hour as Orion, the Moon and the Sun align. During this phase, the crew will see the Sun disappear behind a mostly darkened Moon. pic.twitter.com/VHdY5oa7aE — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Το κοσμικό θέαμα: Καθώς το σκάφος περνούσε πίσω από το φεγγάρι, το πλήρωμα έγινε μάρτυρας μιας ηλιακής έκλειψης, με τη Σελήνη να μπλοκάρει εντελώς τον Ήλιο. «Ήταν αντάξιο ταινίας επιστημονικής φαντασίας», αναφώνησε ο Γκλόβερ.

🌞🌕🧑‍🚀 Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

«Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που παρατήρησαν, κανένα ανθρώπινο μάτι δεν τα είχε δει ποτέ ξανά», εξήγησε η Τζένι Γκίμπονς από το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον, τονίζοντας πως οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας (GoPro) μετέδωσαν την εμπειρία μέσω Netflix και YouTube, αλλά η ανθρώπινη ματιά παραμένει ο πιο ευαίσθητος αισθητήρας.

Η συγκίνηση για τους κρατήρες «Integrity» και «Carroll»

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της αποστολής ήταν η ονοματοδοσία δύο κρατήρων. Ο ένας ονομάστηκε «Integrity» (Ακεραιότητα) προς τιμήν του σκάφους τους, ενώ ο δεύτερος πήρε το όνομα «Carroll», στη μνήμη της συζύγου του κυβερνήτη Ριντ Γουάισμαν, που έφυγε από τη ζωή το 2020. Η πρόταση έγινε από τον Τζέρεμι Χάνσεν, προκαλώντας δάκρυα στο πλήρωμα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

Το μήνυμα του Τράμπ και το στοίχημα του 2028

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με το πλήρωμα για να τους δώσει συγχαρητήρια, τονίζοντας πως το νέο ρεκόρ απόστασης των 406.771 χιλιομέτρων είναι η απόδειξη της αναγέννησης του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος. Ο Τραμπ επανέλαβε την υπόσχεσή του για μια μελλοντική επανδρωμένη αποστολή στον Άρη.

Η NASA στοχεύει πλέον στο 2028, για την επίσημη προσελήνωση αστροναυτών, εφόσον οι δοκιμές της κάψουλας Orion συνεχιστούν με την ίδια επιτυχία. Η ημέρα είχε ξεκινήσει με το ηχογραφημένο μήνυμα του θρυλικού Τζιμ Λόβελ (ο οποίος απεβίωσε το 2025): «Μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα». Το πλήρωμα του Artemis II σίγουρα το έπραξε, απαθανατίζοντας μια νέα «ανατολή της Γης» που θα μείνει στην ιστορία.