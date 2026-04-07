Την άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κατάθεση υπομνημάτων και αιτημάτων από τους βουλευτές και αμέσως μετά ξεκίνησε η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγήθηκε όπως αναμενόταν την άρση ασυλίας των βουλευτών, αφού την ζήτησαν και οι ίδιοι.

Στην αίθουσα 223 ήρθαν για εξηγήσεις οι βουλευτές Τσιάρας και Μηταράκης, ενώ οι υπόλοιποι κατέθεσαν υπομνήματα.

Ο κ. Μηταράκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έναν θερμό διάλογο με τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠαΣοΚ. «Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτό που έκανα, εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα, αλλά παρόλα αυτά ζητώ την άρση της ασυλίας μου», δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση.

Στην Ολομέλεια η τελική απόφαση

Σημειώνεται ότι τη τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια σε συνεδρίαση μετά την Κυριακή του Θωμά. Η απόφαση θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία.

Αποχωρώντας από την επιτροπή, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής πως «είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Τα υπομνήματα

