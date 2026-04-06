Η μεγάλη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα για το Fuel Pass οδήγησε σε μία ανατροπή, με στόχο την αποφυγή των καθυστερήσεων.
Έτσι από αύριο και μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή η εφαρμογή θα λειτουργήσει με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα:
- Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
- Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
- Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
- Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.