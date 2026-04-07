5 το πρωί: Θύελλα μετά την εισήγηση για ασυμβίβαστο – Λήγει το τελεσίγραφο του Τραμπ – Ανατροπή με το Fuel Pass
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή μετά το 2027 και ζητά άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις νέες δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η αντιπολίτευση επιτίθεται και η Κατερίνα Παπακώστα αρνείται κάθε εμπλοκή
Πολιτική θύελλα μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη
- Ασυμβίβαστο εισηγείται ο Μητσοτάκης: O κ. Μητσοτάκης, στον απόηχο των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις», ενώ εισηγείται παράλληλα, για μετά τις εκλογές του 2027, «ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο και ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή».
- Πυρά από την αντιπολίτευση: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκλογές και πολιτική αλλαγή. «Το σημερινό διάγγελμα πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», σημείωσε. «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα», τόνισε σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.
- Εκτός ψηφοδελτίων η Κατερίνα Παπακώστα: Κατηγορηματικά αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία σε δήλωσή της τονίζει ότι όσα της αποδίδονται είναι «άδικα και αβάσιμα», ενώ ζητεί την άρση της βουλευτικής της ασυλίας και προαναγγέλλει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια.
Τραμπ: Απειλές συντριβής του Ιράν «εν μία νυκτί»
- Ρητορική κλιμάκωσης: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι το Ιράν μπορεί να «εξουδετερωθεί εν μία νυκτί», συνδέοντας τη δήλωση με τελεσίγραφο για τους θαλάσσιους διαδρόμους στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιώντας για άμεση στρατιωτική απάντηση.
- Επιχείρηση διάσωσης: Ο Τραμπ προέβαλε τη διάσωση αμερικανού πιλότου στην Τεχεράνη ως επίδειξη ισχύος, αν και η αποστολή έφτασε στα όρια αποτυχίας λόγω μηχανικής βλάβης σε μεταγωγικά αεροσκάφη και κινδύνου εγκλωβισμού κομάντος.
- Σύγκρουση με τον Τύπο: Ο αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε σε διαρροές για αγνοούμενο πιλότο, απειλώντας δημοσιογράφο με φυλάκιση αν δεν αποκαλύψει την πηγή, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση έθεσε σε κίνδυνο την επιχείρηση διάσωσης.
Οσα πρέπει να γνωρίζετε για το Fuel Pass III
- Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα; Άνοιξε από το απόγευμα της Δευτέρας 6 Απριλίου η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass 2026, με την περίοδο κατάθεσης να διαρκεί έως τις 30 Απριλίου. Οι χρήστες εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνουν στοιχεία επικοινωνίας και όχημα και επιλέγουν τρόπο λήψης της επιδότησης.
- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών; Η πλατφόρμα ξεκίνησε με αυξημένη κίνηση και ορισμένα τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να πέσει η ιστοσελίδα. Συνεπώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από 7 έως 9 Απριλίου οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τον τελευταίο αριθμό του Α.Φ.Μ., ενώ από 10 Απριλίου η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους μέχρι 30/4/2026.
- Ποιοι δικαιούνται; Το Fuel Pass III είναι μέτρο οικονομικής ενίσχυσης για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες με φορολογικό εισόδημα 2024 εντός συγκεκριμένων ορίων (π.χ. έως 25.000 € για άγαμους και 35.000 € για έγγαμους, με προσαυξήσεις για τέκνα). Τα ποσά της επιδότησης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τη μέθοδο πληρωμής (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζική κατάθεση).
Στις 27 Απριλίου συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών
- Συνεχίστηκε η διαδικασία των νομιμοποιήσεων: Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίστηκε χθες, Δευτέρα 6 Απριλίου, με τη διαδικασία των «νομιμοποιήσεων», δηλαδή τη δήλωση συμμετοχής όσων υποστηρίζουν την κατηγορία. Η νέα διάταξη καθορίζει συγκεκριμένη σειρά εισόδου στην αίθουσα (πρώτα κάποιοι από τους υποστηρίζοντες, μετά μάρτυρες και έπειτα λοιποί παθόντες), ώστε να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία.
- Τα νέα μέτρα και τα αιτήματα για τηλεοπτική μετάδοση: Η πρόεδρος του δικαστηρίου έχει θεσπίσει κανόνες για τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης (ποιοι μπαίνουν και πότε), ενώ έχει τεθεί και αίτημα, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλους δικηγόρους, για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει, καθώς περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής των συνηγόρων.
- Στις 27 Απριλίου η επόμενη δικάσιμος και η παρέμβαση του ΔΣΑ: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Απριλίου, με μια σημαντική εξέλιξη, για πρώτη φορά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) θα παραστεί ως πολιτική αγωγή, ακόμα άλλοι 51 δικηγορικοί σύλλογοι που δήλωσαν παράσταση. Αυτό δείχνει τη θεσμική βαρύτητα της υπόθεσης και ενισχύει την εκπροσώπηση στην πλευρά των θυμάτων. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΔΣΑ – μετά τη θέσπιση του νόμου (2013)- παρίσταται ως πολιτικός ενάγων σε δίκη. Δηλαδή, για πρώτη φορά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει χρήση του νόμου και καθίσταται διάδικος, με την πλευρά των θυμάτων στην πολύκροτη δίκη.
Με το σταγονόμετρο οι αγορές για το Πάσχα
- Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τιμές και αγορά Πάσχα: Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τις ανατιμήσεις ενόψει Πάσχα, με έμφαση στις τιμές των αμνοεριφίων, την επάρκεια προϊόντων και τους ελέγχους στην αγορά. Παρά την αισιοδοξία για επάρκεια μέσω εισαγωγών, παραμένει αβεβαιότητα για τις τελικές τιμές και τη διάρκεια του πλαφόν κέρδους, που επηρεάζεται από τον πόλεμο και το αυξημένο κόστος.
- Ακριβό το πασχαλινό τραπέζι: Οι τιμές σε αρνί, κατσίκι, τσουρέκια και σοκολατένια αυγά κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με σημαντικές διαφορές ανά σημείο πώλησης. Οι καταναλωτές αναζητούν προσφορές, ενώ η αγορά εμφανίζει αυξημένη κίνηση αλλά και έντονη ανησυχία, καθώς το φετινό πασχαλινό τραπέζι αναμένεται από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών.
- Πώς κινούνται οι τιμές: Οι τιμές για αρνί και κατσίκι παραμένουν αυξημένες και παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με το σημείο πώλησης, με τα συνοικιακά κρεοπωλεία να φτάνουν έως και τα 20–21€/κιλό, ενώ πιο χαμηλές τιμές καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ και αγορές όπως η Βαρβάκειος Αγορά και η Λαχαναγορά Ρέντη.
