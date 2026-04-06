Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το fuel pass.

Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 6 Απριλίου, οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση fuel pass

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

· 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

· 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

· 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

· 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Για τους άγαμους το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Τα βήματα για την αίτηση

Μέσω της διεύθυνσης https://vouchers.gov.gr/fuelpass θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Εκεί ο δικαιούχος επικαιροποιεί τα στοιχεία του και συμπληρώνει τον αριθμό του τραπεζικού του λoγαριασμού.

Το σύστημα αντλεί αυτομάτως όλες τις πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και το όχημα (π.χ. εισόδημα δικαιούχου, αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, εάν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας).

Στην ειδική εφαρμογή εάν δεν επιθυμεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Προσοχή! Η επιλογή της τραπεζικής κατάθεσης «ψαλιδίζει» το τελικό ποσό κατά 10 ευρώ.

Η διαδικασία για την έκδοση ψηφιακής κάρτας ή για την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ, είτε με προσωπική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη. Σε περίπτωση ζευγαριών που διαθέτουν δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, ο καθένας μπορεί να κάνει ξεχωριστή αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 και η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Πηγή: ot.gr