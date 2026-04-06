Σκληρή δήλωση από τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του μήνυμα αναφορικά με την εμπλοκή στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ.
Ακολουθεί η δήλωση του Προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη:
Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή.
Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το «βαθύ κράτος».
– Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας.
– Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας.
– Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών.
– Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως «Νίξον» ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ.
– Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.
– Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο.
– Εκλογές τώρα*.