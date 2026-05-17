Στην Ελλάδα επέστρεψε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) ο Akylas, μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής, μετά τη συμμετοχή τους στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, εμφανώς συγκινημένος, έτυχε θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου πλήθος κόσμου ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Κρατώντας λουλούδια και πλακάτ τον συνεχάρησαν για την πρόκρισή του στον τελικό και τη 10η θέση που κατέλαβη, ενώ εκείνος υπέγραψε πολλά αυτόγραφα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ακύλας εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τη στήριξη του κοινού, τονίζοντας πως έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του τελικού. «Έδωσα το 100% του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», είπε ακόμη, παραδεχόμενος ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένος.

Σχολιάζοντας την 10η θέση της Ελλάδας στον τελικό, είπε πως «η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ξαφνικά θα φύγει», μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο.

Σε εκείνο το σημείο ερωτήθηκε για τα λόγια της μητέρας του: «Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Μου είπε ότι ”μην αγχώνεσαι, ήσουν φοβερός, ήσουν φανταστικός” και φυσικά μια μεγάλη αγκαλιά».

Παράλληλα, αποκάλυψε τα άμεσα επαγγελματικά του σχέδια, ανακοινώνοντας πως το νέο του άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες: «Έχω ετοιμάσει ήδη ένα άλμπουμ, το οποίο θα μας ταρακουνήσει και θα μας κάνει να χτυπηθούμε φουλ το καλοκαίρι. Σε τέσσερις περίπου μέρες βγαίνει, να μας ανεβάσω έτσι όλους, γιατί είμαστε λίγο κλονισμένοι όλοι μετά το χθεσινό. Ήταν μεγάλη μου χαρά που αγαπήθηκε τόσο και στην Ευρώπη».

Κλείνοντας ερωτήθηκε για το «συγγνώμη» που είπε χθες και σημείωσε ότι καθώς οι στοιχηματικές έδειχναν ψηλά το κομμμάτι, «ένιωσα πως έπρεπε κάπου να λογοδοτήσω, να αιτιολογήσω, να δικαιολογηθώ. […] Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και εγώ το απόλαυσα πραγματικά. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό».