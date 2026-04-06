«Πολιτικό απατεώνα» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μετά τις εκλογές του 2027 θα πρέπει να ισχύσει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο κ. Τσίπρας, ακούγεται ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ στις 22 Οκτωβρίου 2025, να μιλάει για το ασυμβίβαστο.

«Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο να έχει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Αυτά τα συστήματα παραπέμπουν σε προεδρικά συστήματα. Και επειδή ο πυρήνας του πολιτεύματός μας δεν μπορεί να αλλάξει, διαφωνώ με το ασυμβίβαστο, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς […]».

Ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για έναν «στριμωγμένο» πρωθυπουργό, που «πετάει την μπάλα στην εξέδρα».

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη.

Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».