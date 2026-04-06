Με το «θερμόμετρο» της πασχαλινής αγοράς να ανεβαίνει, με επίκεντρο τις ανατιμήσεις, εξαιτίας πολέμου στη Μέση Ανατολή, πρόκειται να ασχοληθεί σήμερα η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Θα συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και η επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, εκφράζεται αισιοδοξία για την πασχαλινή αγορά και κυρίως για τις τιμές των αμνοεριφίων. Όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, έχουν γίνει ήδη εισαγωγές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία – ακόμη κι από την Ολλανδία! – κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα επάρκειας.

Οι τιμές στο επίκεντρο

Από την άλλη πλευρά, το μείζον ζήτημα αυτών των ημερών δεν είναι άλλο από τις τιμές που πρόκειται να διαμορφωθούν – ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή και κυρίως το Μεγάλο Σάββατο, που είναι και η πιο κρίσιμη μέρα της αγοράς.

Οι ίδιες πηγές έλεγαν πως η τελική τιμή των αμνοεριφίων θα διαμορφωθεί στα 11 με 12 ευρώ το κιλό – αν όχι και χαμηλότερα. Τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, τα οποία είναι περιορισμένων ποσοτήτων, θα διαμορφώσουν υψηλότερες τιμές. Στέλεχος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ έλεγε προς τον ΟΤ ότι στην τιμή των 12,89 ευρώ το κιλό έχανε ήδη 1 ευρώ – δηλαδή αν πουλούσε στην τιμή των 13,89 ευρώ, δε θα κέρδιζε αλλά και δε θα έχανε.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Εν τω μεταξύ, στη σημερινή σύσκεψη, η κυρία Τσαγγάρη θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει, όλο αυτό το διάστημα, η ανεξάρτητη αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έχει αποστείλει σε 110 προμηθευτικές εταιρείες – παραγωγικές και εισαγωγικές – ερωτηματολόγιο σχετικά με το μικτό περιθώριο κέρδους τους.

Αύριο Τρίτη, έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την αποστολή των στοιχείων τους. Αναφορικά με το τρίμηνο πλαφόν, το οποίο έχει τεθεί – ως έκτακτο μέτρο – στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά είναι εξαιρετικά απαισιόδοξη σχετικά με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του. Από διάφορες πλευρές εκφράζονται φόβοι ότι θα ανανεωθεί τουλάχιστον για ακόμη ένα τρίμηνο.

Η διάρκεια του πλαφόν

Βέβαια, το κρίσιμο μέγεθος, που θα καθορίσει τη χρονική διάρκεια του πλαφόν, δεν είναι άλλο από τη διάρκεια του πολέμου και τις συνέπειες που θα προκληθούν – ή θα συνεχίσουν να προκαλούνται – στην οικονομία. Ηδη το θέμα των καυσίμων – η ανεξάρτητη αρχή συνεχίζει να κάνει ελέγχους στα βενζινάδικα – έχει επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας και ιδιαίτερα μεταφοράς. Οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί και προς το παρόν – τουλάχιστον στην κατηγορία των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται εντός των σούπερ μάρκετ – το έχουν απορροφήσει. Η επόμενη όμως εβδομάδα, μετά από το Πάσχα, είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Πηγή: ot.gr