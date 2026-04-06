Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, προχώρησε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις η διαδικασία των δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και θεσμικοί φορείς κατέθεσαν τις δηλώσεις τους, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τους 230.

Στη διαδικασία συμμετείχε και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, εκπροσωπώντας τους μηχανοδηγούς, ενισχύοντας το εύρος των παρεμβάσεων.

Οι οικογένειες θυμάτων και το αποτύπωμα μνήμης

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των γονέων της Εριέττας Μόλχο, με τον συνήγορό τους να αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για να τιμήσουν τη μνήμη της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ίδρυση πανεπιστημιακής έδρας, η θέσπιση υποτροφίας, αλλά και η πρόθεση δημιουργίας ιδρύματος για τη στήριξη συγγενών καρκινοπαθών.

Ενστάσεις για τις συνθήκες της διαδικασίας

Παρά την ομαλή εξέλιξη, δεν έλειψαν οι αιχμές για τις συνθήκες διεξαγωγής. Συνήγοροι συγγενών έκαναν λόγο για «εξόχως τραυματική» διαδικασία, ενώ επισημάνθηκαν και τεχνικά προβλήματα, όπως δυσλειτουργίες στον ηχητικό εξοπλισμό της αίθουσας.

Ενδεικτικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης των καθηκόντων της και «αστυνομοκρατία» στην αίθουσα, ενώ επανέφερε το αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των συνηγόρων δεν είναι ενιαίο.

Πολλοί δικηγόροι συγγενών, όπως ο κ. Σκαρίπας και η κ. Χλωρού (αδελφή θύματος), απηύθυναν έκκληση για νηφαλιότητα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα δικάσιμη. Την ίδια στιγμή, η αποδοχή της αποχής της προέδρου στην παράλληλη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανό ντόμινο καθυστερήσεων, με τους συγγενείς να ξεκαθαρίζουν πως δεν θα ανεχθούν περαιτέρω παλινωδίες που «τινάζουν τη δίκη στον αέρα».

Δυναμική παρουσία δικηγορικών συλλόγων

Παράλληλα, δικηγορικοί σύλλογοι που δήλωσαν παράσταση ήταν 52, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να εκπροσωπείται από τους Θεόδωρο Μαντά, Δημήτρη Βερβεσό και την κα Μαρία Δημόκα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας. Οι κ.κ. Μαντάς και Βερβεσός ανέλυσαν το νομοθετικό πλαίσιο που δικαιολογεί και επιτρέπει την νομιμοποίηση τους για υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΔΣΑ – μετά τη θέσπιση του νόμου (2013)- παρίσταται ως πολιτικός ενάγων σε δίκη. Δηλαδή, για πρώτη φορά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει χρήση του νόμου και καθίσταται διάδικος, με την πλευρά των θυμάτων στην πολύκροτη δίκη.

Η επόμενη φάση της δίκης

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 27 Απριλίου, με την ολοκλήρωση των εναπομεινασών δηλώσεων και την αναμενόμενη παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, το δικαστήριο θα εξετάσει τις ενστάσεις που θα υποβληθούν.

Σήμερα στο δικαστήριο παρόντες ήταν 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους που, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Βαριές κατηγορίες για 36 κατηγορούμενους

Η δίκη συνεχίζεται υπό το βάρος της μεγάλης ανθρώπινης απώλειας, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις και απόδοση ευθυνών.