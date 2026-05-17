Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή το συλλείτουργο και το προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή της Καππαδοκίας, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ. Ιωάννη, παρουσία του Προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετέφερε τις μοναδικές στιγμές της αναβίωσης της χριστιανικής παράδοσης στην περιοχή, αποτυπώνοντας το έντονα συγκινησιακό κλίμα της Θείας Λειτουργίας και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ιστορική μνήμη και τις ρίζες που παραμένουν βαθιές στα «έρημα χωριά» της Μικράς Ασίας.

«Οι ρίζες είναι ακόμα εδώ»

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος του ΠΣοΚ υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών, αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμα εδώ. Στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή.

Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό οδοιπορικό τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη Δοξολογία, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Μαλακοπής.

Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους».