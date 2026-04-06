Στις αναφορές του πρωθυπουργού, που προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ειδικότερα όσον αφορά την αποστροφή του για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα. Παράλληλα, απάντησε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, στις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και στην κριτική του ΠαΣοΚ, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μετά τις εκλογές οι αλλαγές για το ασυμβίβαστο

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι μπορεί η συζήτηση να ξεκινήσει προεκλογικά, η όποια αλλαγή όμως θα γίνει μετά τις εκλογές. Η πρόταση αυτή, όπως τόνισε, θα μπει στην ευρύτερη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα κριθεί στις δύο περιόδους και στις ψηφοφορίες που χρειάζονται την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί.

Στο τραπέζι ακόμη και μείωση των βουλευτών

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι υπάρχουν σκέψεις ακόμα και να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Και αυτό, έρχεται ως απάντηση στην κριτική που δέχεται η πρόταση του πρωθυπουργού ότι με αυτή τη ρύθμιση, ενδεχομένως να υπάρξουν περισσότερα γραφεία, άρα και μεγαλύτερα ρουσφέτια. Η κριτική αυτή προέρχεται από βουλευτές της αντιπολίτευσης, όπως εκφράστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλης, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Το «γαλλικό μοντέλο» και η Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η πρόταση του πρωθυπουργού στηρίζεται στο γαλλικό μοντέλο. Όπως εξήγησε, όταν έρθει η συνολική πρόταση και όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό στην κοινωνία και τα κόμματα, θα τεθεί στον δημόσιο λόγο. «Είναι σκέψεις και συζητήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η συζήτηση έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Δεν είναι κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Αυτό γίνεται με πολιτικές».

«Καμία συμφωνία, κανένα προσύμφωνο»

Επιχειρώντας να αποκρούσει τα όσα αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι «δεν έγινε καμία συμφωνία, κανένα προσύμφωνο» και σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του, τονίζει ότι «δεν μιλάει κανείς για παράνομα λογισμικά». Όπως είπε στο περιθώριο της ενημέρωσης, «μπορεί η εταιρεία να εμπλέκεται σε άλλη υπόθεση που ερευνάται από την δικαιοσύνη», αλλά, όπως λέει, «δε σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συνδέεται με χρήση άλλων λογισμικών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «σκόπιμη, χωρίς δόλο, ακροβασία μεταξύ μιας σοβαρής υπόθεσης που ερευνάται και έχει πει η δικαιοσύνη περί μη ευθύνης κρατικών λειτουργών», ενώ πρόσθεσε ότι περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. «Έρχονται διάφοροι αναλυτές και κουμπώνουν τη μια ιστορία μέσα στην άλλη και βασίζονται στο ότι ο κόσμος δε θα διαβάσει τα κάτω κάτω και θα πει ”να η εμπλοκή του κράτους”. Δεν είναι έτσι τα πράγματα».

Οι αιχμές για «λαϊκισμό» και «μικρομεγαλισμό»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ιδιαιτέρως αιχμηρά στην κριτική του ΠαΣοΚ όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη για ακραίο λαϊκισμό και βάναυση προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας. «Αρκετοί βουλευτές με εξυπνακίστικο τρόπο χαρακτηρίζουν «ομάδα υποδίκων που θα συνεδριάσει στην Ευελπίδων και όχι στη Βουλή». Έκανε λόγο για μια «αλαζονεία και αμετροέπεια που δε συνάδει ούτε με ανάγκη να σεβαστούμε την υπόθεση ξεχωριστά ούτε με το εκλογικό ποσοστό του ΠαΣοΚ. Είναι ένας μικρομεγαλισμός του ΠαΣοΚ, σε συνδυασμό με αλαζονεία, που δεν κάνει καλό ούτε στο δημόσιο λόγο ούτε στο ΠαΣοΚ».

Τι είπε για την Κατερίνα Παπακώστα

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει και στη σιωπή της Κατερίνας Παπακώστα, καθώς, μέχρι στιγμής, είναι η μοναδική βουλευτής που δεν έχει κάνει καμία δημόσια αναφορά ή δήλωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι «σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να εμπλέκεται το όνομα σου και να σε καταδικάζουν πριν απαντήσεις. Δεν ξέρω αν είναι αθώα, δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Είδα τις δηλώσεις του φερόμενου κτηνοτρόφου, να λέει το αντίθετο από αυτό που πίστευα και εγώ. Ούτε την αθωώνω ούτε την είχα καταδικάσει. Όταν θα έχουμε εικόνα όλης της υπόθεσης, τότε θα τοποθετηθούμε πολιτικά, ποινικά θα τοποθετηθεί η δικαιοσύνη».