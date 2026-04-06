Η εμπορική δραστηριότητα ενισχύεται καθώς πλησιάζει το Πάσχα, με καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις πασχαλινές αγορές, κυρίως σε τρόφιμα και δώρα, παρά τις ανησυχίες για το κόστος ζωής και την ακρίβεια. Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι στην αγορά έχουν ενταθεί, ενώ η κίνηση στα καταστήματα αυξάνεται σταδιακά με την προσέγγιση της Μεγάλης Εβδομάδας. Παρά το αυξημένο κόστος, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν προσφορές και τιμές πριν κάνουν τις τελικές τους αγορές.

Οι τιμές σε οβελία και αμνοερίφια

Οι τιμές για τα παραδοσιακά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού, όπως ο οβελίας, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το σημείο αγοράς:

Συνοικιακά κρεοπωλεία:

• Αρνί έως ~20 € / κιλό

• Κατσίκι έως ~21 € / κιλό

Βαρβάκειος Αγορά:

• Αρνί ~14–15 € / κιλό

• Κατσίκι ~15–16,80 € / κιλό

Λαχαναγορά Ρέντη:

• Αρνί & Κατσίκι ~14,98 € / κιλό

Σούπερ Μάρκετ:

• Αρνί ~12,90 € / κιλό

• Κατσίκι ~13,90 € / κιλό

Σε πολλές περιπτώσεις, σε συνοικιακά κρεοπωλεία οι τιμές των αμνοεριφίων έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 20 € ανά κιλό, ενώ οι καταναλωτές εμφανίζονται ανήσυχοι και πραγματοποιούν έρευνες αγοράς πριν αποφασίσουν τι θα αγοράσουν.

«Φωτιά» και στις τιμές των γλυκών

Τα πασχαλινά αρτοποιήματα επίσης παρουσιάζουν άνοδο στις τιμές:

Τα τσουρέκια στις φούρνους και ζαχαροπλαστεία κυμαίνονται περίπου 12 € – 17 € ανά κιλό, από 10 € – 15 € πέρυσι.

Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές έχουν επίσης αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι.

Οι τιμές των πασχαλινών σοκολατένιων αυγών αποτελούν μια από τις πιο ακριβές κατηγορίες φέτος:

Σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία ξεκινούν από περίπου 13 € και φτάνουν έως και 40 € το τεμάχιο, ανάλογα με το βάρος και τη διακόσμηση.

Στα σούπερ μάρκετ παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι.

Η κατάσταση στην αγορά δείχνει ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα είναι από τα πιο «αλμυρά» των τελευταίων ετών για τους καταναλωτές, με τις τιμές σε βασικά αγαθά να παραμένουν υψηλές και πολλούς να επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις προτού ολοκληρώσουν τις αγορές τους.