Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες καθώς και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 4 ανδρών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για τους:

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Άγγελο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος,

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη των εγκλημάτων ή άλλων ομοειδών αδικημάτων που είναι πιθανό να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765 του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.