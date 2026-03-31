Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια γυναίκα εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ το πρωί της Κυριακής (30/3) στον Πειραιά, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από άνδρα στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ο οποίος επιχείρησε να κάνει πράξη τις αρρωστημένες του ορέξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη βρισκόταν έξω από το κατάστημα όπου εργαζόταν, όταν την προσέγγισε ο 27χρονος δράστης, ο οποίος της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, ασκώντας της σωματική βία και πιάνοντάς την από τον λαιμό, προκειμένου να την ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, τη θώπευσε βάζοντας το χέρι του μέσα από τα ρούχα της, η γυναίκα έντρομη, αντιστάθηκε σθεναρά, καταφέρνοντας να τον αποτρέψει και ακολούθως να ζητήσει βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.