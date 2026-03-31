Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή το θάνατο γνωστού γιατρού, ο οποίος εντοπίστηκε από τη σύζυγό του το απόγευμα της Δευτέρας απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Ο 67χρονος γιατρός ήταν Διευθυντής σε Κέντρο Υγείας σε χωριό του νομού Ρεθύμνου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους ασθενής όσο και στους συναδέλφους του.

Το σημείωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 67χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτοσχέδιο βρόγχο, αφήνοντας πίσω του ιδιόχειρο σημείωμα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του 67χρονου το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες που τον είχαν ρίξει ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να τον επηρεάζουν ακόμα και στον ύπνο. Σε άλλο σημείο του σημειώματος φέρεται σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές να γίνεται λόγος και για κάποια εξαπάτηση με θύμα τον ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση αστυνομικοί θα εξετάσουν τα στοιχεία που προκύπτουν από το ιδιόχειρο σημείωμα για να διαπιστώσουν εάν οι λόγοι της αυτοκτονίας σχετίζονται με την πιθανή βεβαρυμμένη ψυχολογική του κατάσταση ή συντρέχουν άλλοι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτοχειρία.