Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 38χρονη γυναίκα το βράδυ της Κυριακής στην Κόρινθο, όταν δύο άτομα της επιτέθηκαν και την ξυλοκόπησαν άγρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε έξω από το σπίτι της 38χρονης, με τον πρώην της και τη σύντροφό του να της ρίχνουν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο και μετά να την ξυλοκοπούν.

Γείτονες που άκουσαν την 38χρονη να καλεί σε βοήθεια, κάλεσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι δύο δράστες, 41 και 39 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

«Προχωράει προς το καλύτερο, αλλά είναι δύσκολα. Έχει ένα κορίτσι που είναι στην εφηβεία. Είναι δύσκολα τα πράγματα», λέει η αδερφή της 38χρονης μιλώντας στο MEGA.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (30.3.2026) στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, 41χρονος ημεδαπός και 39χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα.

Ανωτέρω πράξεις έλαβαν χώρα την 29.3.2026 το βράδυ, στην Κόρινθο, σε βάρος 39χρονης αλλοδαπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.