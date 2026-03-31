Στο νοσοκομείο τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν δύο νεαροί 18 και 19 χρονών, χθες, μετά από επίθεση που δέχτηκαν στο Κορωπί. Οπως η ίδιοι κατάγγειλαν δέχτηκαν επίθεση από ομάδα είκοσι ατόμων.

Μετά το περιστατικό οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε αργά χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής το περιστατικό έγινε την ίδια μέρα.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 16 εκατοστών.