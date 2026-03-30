5 το πρωί: Σε επιφυλακή το Ιράν – Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Κορυφώνεται η κακοκαιρία

1 Το Ιράν σε επιφυλακή για χερσαία επίθεση καθώς αυξάνονται οι αμερικανικές δυνάμεις Σχέδιο εισβολής : Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «μυστικό σχεδιασμό χερσαίας εισβολής» την ώρα που προβάλλονται συνομιλίες, ενώ το αμερικανικό πλοίο USS Tripoli με 3.500 στρατιωτικούς έφτασε στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματία και διαμεσολάβηση : Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν τις επόμενες ημέρες, μετά από επαφές με περιφερειακούς ηγέτες στο Ισλαμαμπάντ με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ισραηλινές επιχειρήσεις: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των επιθέσεων σε «υψηλής προτεραιότητας» στόχους στο Ιράν, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε επέκταση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, την ώρα που συνεχίζονται ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ και καθολικοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν περιορισμούς για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ.

2 Δίκη για τα Τέμπη: Ρυθμίσεις για διαπιστεύσεις, πρόσβαση και ασφάλεια Δικαστήριο και έλεγχοι : Θα υπάρξει αστυνομική προστασία για τους δικαστές και αυστηρότερος έλεγχος εισόδου σε κύρια και βοηθητική αίθουσα, μετά τον συνωστισμό και την έλλειψη μέτρων της πρώτης ημέρας που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στον Άρειο Πάγο και σχόλια του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την εικόνα της διαδικασίας.

Δημοσιογράφοι : Προβλέπεται η χορήγηση ειδικών διαπιστεύσεων σε όσους καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ, με ειδικό χώρο παρακολούθησης, ενώ οι μη διαπιστευμένοι θα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία μέσω της δεύτερης βοηθητικής αίθουσας με βιντεοοθόνες.

Συγγενείς θυμάτων: Εντός της κύριας αίθουσας θα εισέρχονται όσοι χωρούν, ενώ οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν από βοηθητική αίθουσα περίπου 250 θέσεων με βιντεοοθόνες, όπως έχει συμβεί και σε άλλες μεγάλες δίκες.

3 Μαρινέλλα: Θλίψη για την απώλεια μιας εμβληματικής ερμηνεύτριας Πέθανε η Μαρινέλλα : Πέθανε το Σάββατο, σε ηλικία 87 ετών, η Μαρινέλλα, μετά από σχεδόν έναν χρόνο ταλαιπωρίας ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

: Πέθανε το Σάββατο, σε ηλικία 87 ετών, η Μαρινέλλα, μετά από σχεδόν έναν χρόνο ταλαιπωρίας ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό. Το τελευταίο αντίο : Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00 στον Άγιο Ελευθέριο, πριν την ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αποχαιρετισμός : Με καριέρα σχεδόν 70 ετών από το 1956, η Μαρινέλλα ξεχώρισε για τη μοναδική φωνή και σκηνική παρουσία της και ταυτίστηκε με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα και εκτός Ελλάδας. Συνάδελφοι και πολιτικοί, από τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βίσση μέχρι τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, αναγνωρίζοντας τη μοναδική φωνή, τη σκηνική της δύναμη και την προσφορά της στην τέχνη και την ελληνική κοινωνία.

4 Ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από την Τρίτη Η εξέλιξη των φαινομένων : Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται τοπικές βροχές που θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε Δυτικά, Βόρεια και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, με την Τετάρτη να αποτελεί την κορύφωση της κακοκαιρίας και πιθανή συνέχιση φαινομένων έως την Παρασκευή με μειωμένη ένταση.

Επικινδυνότητα και περιοχές στο «κόκκινο» : Έντονες καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και τοπικά πλημμυρικά επεισόδια αναμένονται κυρίως σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Θεσσαλία, Μακεδονία και Αιγαίο, με τα ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνούν τα 100 mm σε 24 ώρες.

Άνεμοι και προειδοποιήσεις: Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τα 8–10 μποφόρ με ριπές και μεταβολή από νότιους σε βορείους, ενώ οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σύστημα που απαιτεί αυξημένη προσοχή λόγω του συνδυασμού έντονων φαινομένων.

5 Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις του «Τουρισμός για Όλους 2026» Πρόγραμμα και δικαιούχοι : Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Μαρτίου 2026 με ψηφιακή κάρτα ισχύος για όλο το έτος, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διακοπές τους.

Ποσά ενίσχυσης : Προβλέπονται voucher 200 ευρώ για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ (με προσαυξήσεις ανά τέκνο), 300 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και 400 ή 600 ευρώ για άτομα με αναπηρία, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Χρήση και εξαργύρωση: Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και χωρίς ελάχιστες διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping, ενώ η εξαργύρωση γίνεται ψηφιακά μέσω NFC, online κρατήσεων ή POS έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.