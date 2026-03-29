Σημαντικές ζημιές σε κρίσιμης σημασίας αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό αποκαλύπτουν φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το ιρανικό πλήγμα στην αεροπορική βάση Prince Sultan, στη Σαουδική Αραβία.

Το υλικό, που μεταδόθηκε από το ιρανικό δίκτυο Press TV, δείχνει εκτεταμένες φθορές στο κύτος αεροσκάφους διοίκησης και ελέγχου τύπου Boeing E-3 Sentry (AWACS), το οποίο εκτιμάται ότι έχει αξία περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος αποτελεί κομβικό εργαλείο για την επιτήρηση και τον συντονισμό επιχειρήσεων. Διαθέτει χαρακτηριστικό περιστρεφόμενο ραντάρ πάνω από την άτρακτο, το οποίο του επιτρέπει να εντοπίζει απειλές σε μεγάλες αποστάσεις και να κατευθύνει μαχητικά αεροσκάφη σε πραγματικό χρόνο, λειτουργώντας ως «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από την επίθεση τραυματίστηκαν 12 Αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονταν στη βάση. Το πλήγμα φέρεται να πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό έξι βαλλιστικών πυραύλων και 29 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοιχείο που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο συντονισμού και σχεδιασμού.

Η επιλογή στόχου και η ένταση της επίθεσης εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση.

Ιρανικοί ισχυρισμοί για επιπλέον πλήγματα

Παράλληλα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης κατέρριψε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου General Atomics MQ-9 Reaper, ενώ ισχυρίζεται ότι έπληξε και μαχητικό αεροσκάφος F-16 Fighting Falcon.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αμερικανικές πηγές, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το πεδίο της πληροφόρησης και εντείνει τον πόλεμο εντυπώσεων που συνοδεύει κάθε στρατιωτική σύγκρουση.

Η απώλεια ή η σοβαρή ζημιά ενός τέτοιου αεροσκάφους θεωρείται επιχειρησιακά και οικονομικά σημαντική, ακόμη και για έναν στρατό με το μέγεθος και τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαθέτουν μεγάλο στόλο αντίστοιχων μέσων.

«Είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε ο Πίτερ Λέιτον, πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αυστραλιανής Αεροπορίας, σε δηλώσεις του στο Bloomberg. «Αναδεικνύει ότι τα μεγάλα αεροσκάφη είναι ευάλωτα στο έδαφος και χρειάζονται συνεχή προστασία. Κάτι τέτοιο μερικές φορές είναι δύσκολο».

Η επισήμανση αυτή φωτίζει μια κρίσιμη παράμετρο των σύγχρονων συγκρούσεων: ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα παραμένουν εκτεθειμένα όταν βρίσκονται εκτός αέρα, ειδικά σε περιβάλλοντα αυξημένης απειλής.

Στρατηγικές επιπτώσεις και μήνυμα ισχύος

Η στοχοποίηση ενός AWACS σε αμερικανική βάση εκτός εμπόλεμης ζώνης συνιστά σαφές μήνυμα ισχύος από την πλευρά της Τεχεράνης. Πρόκειται για ένα πλήγμα που, πέρα από τις υλικές ζημιές, αμφισβητεί την αίσθηση ασφάλειας των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει τις επιχειρησιακές ισορροπίες στην περιοχή και να ενισχύσει τον κύκλο έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με συνέπειες που παραμένουν ανοιχτές και εξαρτώνται από τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.