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Με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά και του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου, που έφυγαν από τη ζωή με διαφορά λίγων ημερών.

Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων αναφέρθηκαν στο ήθος, τη συνέπεια και τους χαμηλούς τόνους των δυο εκλιπόντων, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τον Νίκο Ταγαρά, «πρωτεργάτη του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας».

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι «ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής», ο Κώδικας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, που κυρώνεται σήμερα από την Ολομέλεια, θα φέρει το δικό του όνομα, καταθέτοντας τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση.

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφεραν πως ο Σταύρος Παπασταύρου με εντολή του πρωθυπουργού, κατέθεσε τη νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τιμής ένεκεν σε «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας ”Νικόλαος Ταγαράς”».

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Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως η νομοτεχνική βελτίωση κατατίθεται ως ελάχιστη αναγνώριση της μακράς και καθοριστικής συμβολής του αειμνήστου Νικολάου Ταγαρά, στην προώθηση των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και της θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού της χώρας.