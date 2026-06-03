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Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη δοκιμασία για τους υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων σήμερα, Τρίτη (3/6), με τα θέματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, να κινούνται εντός των προσδοκιών των καλά προετοιμασμένων υποψηφίων.

Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά, τη Βιολογία και τα Μαθηματικά, με τους καθηγητές να χαρακτηρίζουν συνολικά τη φετινή δοκιμασία διαχειρίσιμη, παρά τις επιμέρους απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν σε ορισμένα ερωτήματα.

Η εικόνα που προκύπτει από την πρώτη αξιολόγηση των θεμάτων δείχνει ότι Αρχαία Ελληνικά και Βιολογία δεν επιφύλασσαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, επιτρέποντας στους καλά διαβασμένους υποψηφίους να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες. Αντίθετα, στα Μαθηματικά το τέταρτο θέμα φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο που θα κρίνει τις κορυφαίες επιδόσεις, με τους ειδικούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών.

Παρόλο που σε κάθε μάθημα υπήρχαν ζητούμενα που απαιτούσαν αυξημένη προσοχή, ουσιαστική κατανόηση της ύλης και συνδυαστική σκέψη, η γενική εκτίμηση είναι ότι οι υποψήφιοι που προετοιμάστηκαν συστηματικά δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι με απρόβλεπτες δυσκολίες.

«Διαβαθμισμένη δυσκολία» στα Αρχαία

Όσον αφορά τα Αρχαία Ελληνικά, το γνωστό κείμενο του Αριστοτέλη, χρειαζόταν -όπως και κάθε χρόνο- αρκετό διάβασμα, με τις απαντήσεις να θέλουν ανάλυση και μακροσκελείς απαντήσεις. Σύμφωνα με τον φιλόλογο Αντώνη Γαβρίλη από το «Ορόσημο» του Πειραιά, «σε κάποια σημεία, όπως στην Β1 οι απαντήσεις ήταν επαναλαμβανόμενες, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να αποτυπωθεί πλήρως η απάντηση». Το θέμα Α και Β4 ήταν αρκετά βατό, όπως και το Β3, ενώ το Β2 με το παράλληλο κείμενο «χρειαζόταν λίγο προσοχή, καθώς η απάντηση αφορούσε συγκεκριμένο μέρος του αποσπάσματος και όχι ολόκληρο το κείμενο» προσθέτει ο κ. Γαβρίλης.

Σχετικά με το άγνωστο, η φιλόλογος Κούβαρη Μαρία, κάνει λόγο για «μια εύκολη μετάφραση, με ορισμένους δύσκολους όρους που απαιτούσαν πολύ συγκεκριμένες λέξεις για να βγει σωστή η μετάφραση». Ωστόσο, αν οι υποψήφιοι έδωσαν προσοχή στο εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου δεν θα αντιμετώπιζαν καμία δυσκολία στη μετάφραση». Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν ιδιαίτερα εύκολες, με την κ. Κούβαρη να επισημαίνει ότι «αφορούν πολύ βασικά ζητούμενα των αρχαίων ελληνικών». Συγκεκριμένα, το θέμα Γ3, τόσο το Α όσο και το Β ζητούμενο ήταν απλά και χωρίς καμία παγίδα, ενώ το Γ4 αφορούσε ζητούμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

«Φρένο στο άριστα» για τα μαθηματικά

Στα Μαθηματικά, παρόλο που τα περισσότερα θέματα ήταν αναμενόμενα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Μαθηματικός Μπεξεβανίδης Γρηγόρης, αναφέρει πως «το Δ θέμα ήταν το βασικό εμπόδιο στη δοκιμασία των εξετάσεων, με αρκετές δυσκολίες, κάτι που πιθανόν να στέρησε ακόμα και από τους αριστούχους το 20». Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο θέμα «ήταν από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών».

Αναμενόμενα τα θέματα στη Βιολογία

Στο μάθημα της Βιολογίας τα ζητούμενα απαιτούσαν λίγη προσοχή, ωστόσο θεωρούνται αναμενόμενα και δεν υπήρξε κάποια «έκπληξη» για τους υποψήφιους. Αναλυτικότερα, αρκετά απλά ήταν τα θέματα στο Α και Β ερώτημα, ενώ το Α1 και Β3Γ χρειαζόταν λίγη παραπάνω συγκέντρωση. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Βιολογίας Ραφαέλα Κοψιδά, «στα συγκεκριμένα ζητούμενα δεν βοηθούσε ιδιαίτερα η αποστήθιση, καθώς τα ερωτήματα χρειαζόντουσαν βαθιά κατανόηση», όπως για παράδειγμα στο Γ και Δ θέμα τα οποία η κ. Κοψιδά, χαρακτήρισε ως «μέτριας δυσκολίας».

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Μέχρι στιγμής, με τα δύο από τα τέσσερα μαθήματα των πανελληνίων να έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα θέματα ιδιαίτερα δύσκολα, με μοναδική εξαίρεση το Δ θέμα των μαθηματικών που «λύγισε» ακόμα και τους άριστους μαθητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η συνολική εικόνα των θεμάτων επιτρέπει στους καλά διαβασμένους υποψηφίους να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες, ενώ τα πιο απαιτητικά ερωτήματα αναμένεται να λειτουργήσουν διακριτικά, ξεχωρίζοντας όσους είχαν πληρέστερη προετοιμασία και βαθύτερη κατανόηση της ύλης.

Σχετικά όμως με τα επόμενα μαθήματα, οι καθηγητές του φροντιστηρίου «Ορόσημο», σημειώνουν πως «αν λάβουμε υπόψη μας τον βαθμό δυσκολίας των τελευταίων ετών και τη δυσκολία που παρουσιάζουν χρόνο με τον χρόνο τα ζητούμενα των εξετάσεων, τότε μπορούμε να περιμένουμε ακόμα πιο δύσκολα θέματα τις επόμενες ημέρες, δεδομένης της μέχρι στιγμής ευκολίας που έκρυβαν οι δοκιμασίες».

Οι αναλυτικές λύσεις και οι ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, προσφέροντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για την επίδοσή τους.