Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών, καθώς από την Τρίτη το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν τα 9 – 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, στην οποία παραθέτει και σχετικό χάρτη, «η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας».

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης.

Καλλιάνος: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια.

Ωστόσο, η Τετάρτη 1η Απριλίου το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάρτηση, στις περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης (ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις), τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Πέραν των περιοχών αυτών, ωστόσο, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές – κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης – τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (την Πρωταπριλιά).

Κακοκαιρία: Οι «κόκκινες» περιοχές

Στη συνέχεια ο κ. Καλλιάνος αναφέρει ότι αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική – Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή, σημειώνει ο μετεωρολόγος. Ακολούθως, τονίζει ότι πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.