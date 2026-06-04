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Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί, Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι το όχημα κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε4, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες σήμαναν συναγερμό.

Συναγερμός στις Αρχές

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που επιχείρησε στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβει ειδικό κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συνεδράμει στις υποβρύχιες έρευνες και στις διαδικασίες εντοπισμού και ανάσυρσης του οχήματος.

Για την υποστήριξη της επιχείρησης κινητοποιήθηκε και γερανοφόρο όχημα, το οποίο αναμλενεται να χρησιμοποιηθεί για την ανέλκυση του αυτοκινήτου από τη θαλάσσια περιοχή, μόλις ολοκληρωθούν απαραίτητοι έλεγχοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ταξί βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ παραμένει άγνωστο εάν υπήρχαν επιβαίνοντες μέσα σε αυτό τη στιγμή του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία για το περιστατικό.