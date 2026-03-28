Έφυγε από τη ζωή, αφού ταλαιπωρήθηκε για σχεδόν έναν χρόνο, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, η πρωθιέρεια του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Η κοσμαγάπητη τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη, ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Στη σχεδόν 70χρονη πορεία της στο λαϊκό κυρίως τραγούδι, ερμήνευσε κομμάτια και από πολλά άλλα μουσικά είδη.

Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά από το 1956 και κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία. Διάσημη, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και την Κύπρο, γνώρισε ωστόσο διεθνή αναγνώριση και σταδιοδρομία. Η Μαρινέλλα ξεχώριζε για την έκταση της φωνής και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίθηκε παράλληλα και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

Είχε αποκτήσει μία κόρη από την τετράχρονη σχέση της με τον πρωταθλητή ιππασίας και γόνο αριστοκρατικής οικογένειας Φρέντυ Σερπιέρη, ενώ έκανε δύο γάμους, με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Η σοκαριστική στιγμή του εγκεφαλικού πάνω στη σκηνή

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, υπέστη σοβαρό και εκτεταμένο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, καθώς τραγουδούσε το τρίτο κομμάτι της βραδιάς. Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, στις 21 Ιανουαρίου 2025, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει στάσιμη.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι κοντά της από την πρώτη στιγμή είναι η κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, και η εγγονή της, Μελίνα Δασκαλοπούλου.

Η τεράστια καριέρα

Πρώτα χρόνια

Η Μαρινέλλα ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας. Μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή “Παιδική ώρα”, στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert. Στα 12 της διαφήμιζε τα καταστήματα “Melka” της Θεσσαλονίκης. Στα 17 της, ακολούθησε ως ηθοποιός τον θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα, που ήξερε απ’ έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», γερμανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Δεκαετία 1950

Το 1956, η Μαρινέλλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια, γιατί της έδιναν καλύτερη αμοιβή. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο “Πανόραμα” της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας την βάφτισε καλλιτεχνικά «Μαρινέλλα», εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του. Στο μαγαζί δούλευε ως μπουζουξής ο Στέλιος Ζαφειρίου, ο σολίστας, ο οποίος στα επόμενα χρόνια συνδέθηκε με τη Μαρινέλλα όσο κανένας άλλος. Τον Αύγουστο του 1957, συνδέθηκε με τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή, ο οποίος πηγαίνοντας να συναντήσει τον Ζαφειρίου, την άκουσε να τραγουδάει ένα τραγούδι που εκείνος είχε πρωτοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία, το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφειρίου την σύστησε στον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκείνος της επισήμανε πως τραγουδά το λαϊκό με έναν δικό της τρόπο, λίγο ελαφρύ. Η γνωριμία τους συνεχίστηκε μέσα στη βάρκα του πατέρα της. Και οι δύο αγαπούσαν πολύ τη θάλασσα και το ψάρεμα. Εκεί, ο Στέλιος Καζαντζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγκόντο του.

Από το παραθαλάσσιο κέντρο “Λουξεμβούργο” της Θεσσαλονίκης, όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, στις 12 Νοεμβρίου του 1957 κατέβηκαν στην Αθήνα, και από εκεί άρχισε η ανοδική τους πορεία. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν ήταν τα «Νίτσα, Ελενίτσα» και «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» του Γιώργου Μητσάκη, που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 78′ στροφών το 1957. Το πρώτο ντουέτο με τον Καζαντζίδη που ακούγεται μόνη της η Μαρινέλλα, ήταν το «Τι γυρεύεις από μένα» του Πάνου Πετσά και του Κώστα Βίρβου, το 1957. Ενώ το πρώτο σόλο τραγούδι της Μαρινέλλας ήταν το «Ήρθα πάλι κοντά σου» με β’ φωνή της Γιώτας Λύδια, που κυκλοφόρησε το 1959.

Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα γνώρισαν απίστευτη δόξα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησαν στην Αμερική και στην Αυστραλία με επιτυχία, ενώ ηχογράφησαν τραγούδια σε πρώτη και δεύτερη εκτέλεση. Για την αγορά της Αυστραλίας, η Μαρινέλλα ηχογράφησε σόλο δυο πολύ σπάνια τραγούδια, το «Θέλω απόψε κρουαζιέρα» του Αθανάσιου Μπουρλιάσκου και το «Μια πεντάμορφη τσιγγάνα» του Χρήστου Κολοκοτρώνη, σε στίχους Ηλία Εσδρά. Τον ίδιο χρόνο, ακολούθησε μια σειρά συναυλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Οι διφωνίες που έκαναν μαζί, αποτελούν ακόμη και σήμερα αντικείμενο θαυμασμού, προσοχής και μελέτης. Ερμήνευσαν τραγούδια του Θεόδωρου Δερβενιώτη, του Απόστολου Καλδάρα, του Γιάννη Μαρκόπουλου του Βασίλη Τσιτσάνη, της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Κώστα Βίρβου κ.α.

Δεκαετία 1960

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό κινηματογράφο (συνολικά συμμετείχαν μαζί σε 10 ελληνικές ταινίες), στην κωμική ταινία του Ροβήρου Μανθούλη Η ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ερμηνεύοντας μαζί τα τραγούδια «Για μας ποτέ μη ξημερώσει» και «Ζιγκουάλα», ενώ η Μαρινέλλα ερμήνευσε σόλο το τραγούδι του Αργύρη Κουνάδη «Αλλάξανε τα πράγματα».

Τον Μάρτιο του 1961, στο θέατρο “Κεντρικόν”, ερμήνευσαν 4 τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι («Αθήνα», «Κουρασμένο παλληκάρι», «Ο κυρ Αντώνης», «Το πέλαγο είναι βαθύ») σε ποίηση Νίκου Γκάτσου (τα δύο πρώτα) και 6 του Μίκη Θεοδωράκη («Βράχο – βράχο τον καημό μου», «Παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός», «Σαββατόβραδο» και «Έχω μια αγάπη») από τον κύκλο τραγουδιών “Πολιτεία”, σε ποίηση Δημήτρη Χριστοδούλου και Τάσου Λειβαδίτη (τα δύο τελευταία). Ο Μάνος Χατζιδάκις, ακούγοντας στις πρόβες την Μαρινέλλα να κάνει αυθόρμητα την φούγκα στο “Κουρασμένο παλικάρι” την παρομοίασε με τη Μαρίκα Νίνου στην βελτιωμένη εκδοχή της.

Με τον Μίκη Θεοδωράκη συνεργάστηκαν ξανά το 1962 στο θέατρο «Παρκ», στη θεατρική παράσταση “Όμορφη πόλη” σε κείμενα του θεατρικού συγγραφέα Μποστ, ενώ ερμήνευσαν το τραγούδι «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», σε μουσική Στέλιου Καζαντζίδη και στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, στην κινηματογραφική ταινία του Κώστα Στράντζαλη ΚΛΑΨΕ ΦΤΩΧΗ ΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑ. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, χώρισαν για πρώτη φορά και ξαναβρέθηκαν έναν με ενάμιση χρόνο αργότερα.



Το 1963 εμφανίστηκαν στην επιθεώρηση “Αρχοντορεμπέτισσα” στο θέατρο “Ακροπόλ”, στην “Τριάνα του Χειλά” και στα “Αστέρια” της Θεσσαλονίκης, ενώ άλλαξαν δισκογραφική εταιρεία, από την τότε COLUMBIA στην τότε ODEON, και συνέχισαν να ηχογραφούν για τη δισκογραφία.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και ταξίδεψαν τραγουδώντας στη Γερμανία και την Αμερική. Στις αρχές του 1965, ο Καζαντζίδης πήρε την απόφαση να σταματήσει τις εμφανίσεις του. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συναντήθηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968, ηχογραφώντας έναν κοινό δίσκο 33′ στροφών (κυκλοφόρησε στις 18 Ιανουαρίου του 1969). Το τραγουδιστικό ντουέτο τους είναι πλέον θρυλικό!

Το 1964 εμφανίστηκαν με τον Κώστα Χατζηχρήστο στην επιθεώρηση «Σαμπάνια και Πενιές» στο θέατρο «Παρκ», ενώ κυκλοφόρησε ο πρώτος τους δίσκος 33′ στροφών με τίτλο «Μεγάλες Επιτυχίες», μια συλλογή από τραγούδια που είχαν ήδη χαράξει πορεία στις 45′ στροφές. Ερμήνευσαν και πάλι το τραγούδι «Φεύγω με πίκρα στα ξένα» στην ταινία του Κώστα Στράντζαλη ΠΑΙΞΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ και το τραγούδι «Εμείς μαζί θα ζήσουμε» στην ταινία του Ανδρέα Κατσιμητσούλια ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ.

Το 1965 κυκλοφόρησε ένας μεγάλος δίσκος με τίτλο “Τα τραγούδια της ξενιτιάς” σε μουσική Θεόδωρου Δερβενιώτη και στίχους Κώστα Βίρβου, αλλά και ο σημαντικός δίσκος του Χρήστου Λεοντή “Καταχνιά”, όπου η Μαρινέλλα τραγούδησε σόλο τα τραγούδια «Ο νεοζηλανδός» και «Γιατί να γίνω μάνα». Τον δίσκο μοιραζόταν ερμηνευτικά με τους Στέλιο Καζαντζίδη, τη χορωδία Κορίνθου και τον Δημήτρη Μυράτ στις αφηγήσεις.

Τον ίδιο χρόνο, ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα συμμετείχαν σε άλλες 6 κινηματογραφικές ταινίες: Στην ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ, ερμηνεύοντας με τον Νίκο Κούρκουλο το τραγούδι «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός ( Γιάννη Μαρκόπουλου – Δημήτρη Χριστοδούλου)». Στην ταινία του Χρήστου Κυριακόπουλου ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ, τα τραγούδια του Θεόδωρου Δερβενιώτη «Μες της αγάπης μας το τζάκι» και «Τώρα που σ’ έχω ανάγκη» σε στίχους Κώστα Βίρβου. Στην ταινία του Ανδρέα Κατσιμητσούλια ΤΙΜΩΡΙΑ, το τραγούδι «Να φύγω, να φύγω (Γιώργου Κατσαρού – Πυθαγόρα)» και το τραγούδι «Προδομένες καρδιές (Γιώργου Μανίσαλη – Κώστα Ψυχογιού)». Στην ταινία του Νίκου Βαρβέρη ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ, το τραγούδι «Ορκίζομαι στην αντρική τιμή μου (Στέλιου Καζαντζίδη – Στέφανου Βαρτάνη)». Στην ταινία του Χρήστου Κυριακόπουλου ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΟΥΝ, το τραγούδι «Με το βοριά (Γιώργου Ζαμπέτα – Δημήτρη Χριστοδούλου)». Και στην ταινία του Ανδρέα Κατσιμητσούλια που έκανε πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, και πάλι το τραγούδι «Να φύγω, να φύγω».

Στα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονταν (“Τριάνα του Χειλά” στη Συγγρού, “Κουλουριώτη” στις Τζιτζιφιές, “Ξυπολητάκου” στο Ηράκλειο, “Μαντουμπάλα” στην Αλεξάνδρας, “Φαληρικόν” της Ηπείρου) γινόταν το αδιαχώρητο, ενώ συνεργάστηκαν με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, λ.χ. Πόλυ Πάνου, Γιώτα Λύδια, Στράτο Παγιουμτζή, Καίτη Γκρέι, Σωτηρία Μπέλλου, Μανώλη Αγγελόπουλο, Γιώργο Ζαμπέτα, Μανώλη Χιώτη, Μαίρη Λίντα, Άννα Χρυσάφη, Αντώνη Ρεπάνη κ.ά.

Το 1966 η Μαρινέλλα, μόνη της πλέον, προσπαθεί να στήσει μια προσωπική καριέρα. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ο πρώτος που τη βοήθησε, επίσης ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Άγγελος Σέμπος και ο Μίμης Πλέσσας. Κυκλοφορεί τα πρώτα της 45άρια («Τα παλικάρια», «Έκλαψα χθες», «Άσε με να σ’ αγαπήσω», «Ο χαμός» κ.ά.), αλλά χωρίς να έχουν κάποια μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μάλιστα, το τραγούδι «Επάνω στην Καισαριανή», των Κατσαρού και Πυθαγόρα, το γύρισε και σε φιλμ για την τηλεόραση της εποχής.

Ο Γιώργος Κατσαρός, ύστερα από τουρνέ 45 ημερών μαζί της σε τέσσερις πόλεις της Ρωσίας, της πρότεινε να εμφανιστεί στη θεατρική επιθεώρηση του Κώστα Χατζηχρήστου “Άλλος για Υπουργείο” στο θέατρο “Παρκ”, και να τραγουδήσει δυο καινούργια του τραγούδια, τα «Απόψε χάνω μια ψυχή» και «Κλείσε τα μάτια σου καρδιά μου», σε στίχους του Πυθαγόρα. Αυτή η εμφάνιση της Μαρινέλλας στη συγκεκριμένη παράσταση ήταν η πρώτη σόλο εμφάνισή της μετά το χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, στον “Μουσικό Αύγουστο” που οργάνωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στο θέατρο Λυκαβηττού, η Μαρινέλλα, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, τραγούδησε τον κύκλο τραγουδιών “Λιποτάκτες”, δίπλα στους Γρηγόρη Μπιθικώτση και Γιάννη Πουλόπουλο, καθώς και τα νέα τραγούδια που έγραψε γι’ αυτήν ο Χρήστος Λεοντής («Άργησες» και «Πάρε τα μάτια μου») από τον κύκλο τραγουδιών “Ανάσταση oνείρων”, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τα τραγούδια «Όμορφη πόλη (Θα γίνεις δικιά μου)» και «Αγάπη μου (Φαίδρα)» από τους “Λιποτάκτες” (σε ποίηση του Γιάννη Θεοδωράκη), κυκλοφόρησαν με τη Μαρινέλλα σε δίσκο 45′ στροφών, έναν χρόνο πριν, ενώ η “Ανάσταση Ονείρων”, κυκλοφόρησε σε δίσκο 33′ στροφών τον Νοέμβρη του 1966. Τον δίσκο αυτό η Μαρινέλλα, τον μοιραζόταν ερμηνευτικά με τους Μπάμπη Τσετίνη, Λίτσα Διαμάντη, Γιώργο Γαλάνη, Βαγγέλη Περπινιάδη και Ρία Νόρμα. Τέλη της χρονιάς, εμφανίστηκε στη μπουάτ “Μοστρού”, δίπλα στη Ρένα Βλαχοπούλου, στη Χρυσούλα Ζώκα, στον Μανώλη Καστρινό κ.α.

Το 1967 ερμήνευσε τα τραγούδια «Δώσ’ μου αγάπη» και «Είμαι χαρτορίχτρα φίνα (β’ φωνή στον ηθοποιό Σταύρο Παράβα)» στην ταινία του Κώστα Καραγιάννη Η ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΑ, σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα. Εμφανίστηκε στο “Χρυσό Βαρέλι” στις Τζιτζιφιές, δίπλα στον Τόλη Βοσκόπουλο, τη Δούκισσα, το Γιάννη Πουλόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου και τη Μπέμπα Μπλανς. Κατόπιν επέστρεψε στου “Μοστρού”, δίπλα στον Πάνο Κόκκινο και τον Γιώργο Κατσαρό, ενώ αποφάσισε με τους Γιάννη Πουλόπουλο και Χρηστάκη να εμφανιστούν στην “Νεράιδα” για τις επόμενες δύο σεζόν.

Ακολούθησε μια σειρά συναυλιών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με τον Νίκο Ξανθόπουλο, ενώ στα τέλη της χρονιάς, υπέγραψε συμβόλαιο στην τότε δισκογραφική εταιρεία HELLADISC. Το πρώτο 45άρι που κυκλοφόρησε ήταν το «Δωσ’ μου αγάπη» (σε διαφορετική εκτέλεση από την ταινία) και «Πίσω από τις καλαμιές», στις 21 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας ήταν το τραγούδι «Σταλιά – σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη, που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το τραγουδήσει στην ταινία Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ. Όμως αρνήθηκε, και η Μαρινέλλα ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το πει εκείνη.

Το 1968 ο Γιάννης Δαλιανίδης προετοίμαζε το κινηματογραφικό του μιούζικαλ ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ και σκέφτηκε να βάλει τη Μαρινέλλα να τραγουδήσει ζωντανά σε κάποια σκηνή. Ο Μίμης Πλέσσας συμφώνησε με την εκλογή αυτή και της έγραψε ένα τραγούδι μοντέρνο, το «Πες μου πού πας». Όταν όμως άκουσε το τραγούδι ο Δαλιανίδης, έδειξε δυσαρεστημένος. Ήθελε ένα τραγούδι που να μην το έχει φανταστεί κανείς. Ένα τραγούδι που να ξαφνιάσει. Έτσι λοιπόν γράφτηκε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το «Άνοιξε πέτρα». Όσο για το μοντέρνο τραγούδι, που επίσης τους στίχους είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης Πλέσσας το έδωσε στη Βίκυ Λέανδρος και εντάχθηκε στον προσωπικό της δίσκο “Η μικρή μας ιστορία”. Η Μαρινέλλα, όταν άκουσε το τραγούδι ενθουσιάστηκε και άρχισε τις πρόβες για να το ηχογραφήσει. Σύμφωνα με μαρτυρία του Μίμη Πλέσσα, ο χρόνος πίεζε, γιατί σε δύο μέρες έπρεπε να γυριστεί η συγκεκριμένη σκηνή. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να μπει στο στούντιο και να το τραγουδήσει. Το είπε μια φορά, δεν το ξανατραγούδησε δεύτερη, γιατί ήταν άψογο. Αυτή η ηχογράφηση ακούγεται στην ταινία ακόμη και σήμερα, και είναι αυτή που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στην Μαρινέλλα για το ξεκίνημα της προσωπικής της καριέρας.

Επίσης τραγούδησε το «Σταλιά – σταλιά» στην κινηματογραφική ταινία του Κώστα Ανδρίτσου Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ, ενώ τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου συμμετείχε στο III Festival Internacional da Canção Popular στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας με το τραγούδι «Αν θες να ‘ρθείς» του Γεράσιμου Λαβράνου (σε στίχους της Ελπίδας Περικλάκη), κερδίζοντας το βραβείο “Καλύτερης Καλλιτεχνικής Παρουσίας”.

Στις 17 Ιανουαρίου του 1969, κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο 33′ στροφών (με τον τίτλο “Σταλιά – σταλιά”), μια συλλογή από τραγούδια που είχαν ήδη χαράξει πορεία στις 45′ στροφές τον προηγούμενο χρόνο. Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στην “Παλιά Αθήνα” της Πλάκας, δίπλα στους Δημήτρη Μητροπάνο, Κλειώ Δενάρδου, Σόφη Ζαννίνου με χορεύτες τους Μανώλη Καστρινό και τη Χρυσούλα Ζώκα. Επίσης ερμήνευσε στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη Ο ΜΠΛΟΦΑΤΖΗΣ το τραγούδι του Ζαμπέτα «Ποιος είν’ αυτός» σε στίχους Πυθαγόρα. Στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα «Δώσ’ μου τ’ αθάνατο νερό» και «Ζωγραφισμένα στο χαρτί» σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου. Στην ταινία του Κώστα Καραγιάννη ΗΣΑΪΑ ΜΗ ΧΟΡΕΥΕΙΣ το τραγούδι του Νάκη Πετρίδη «Πάλι θα κλάψω» σε στίχους Σέβης Τηλιακού, και στο κινηματογραφικό δράμα του Γιάννη Δαλιανίδη “Γυμνοί στο δρόμο” τα τραγούδια «Αστέρι στο παράθυρο» και «Δυο αδέρφια» του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη, που μέχρι και σήμερα παραμένουν ανέκδοτα.

Από το προσωπικό της ξεκίνημα στη δισκογραφία η Μαρινέλλα στηρίχτηκε στο μοντέλο του -συνήθως ετήσιου- προσωπικού δίσκου. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε παράλληλα η δισκογραφία των 45′ στροφών, αλλά μετά το 1974 οι δίσκοι 33′ στροφών είναι ο βασικός φορέας έκδοσης του τραγουδιού. Τραγούδια διαφόρων δημιουργών, όλα κάτω από την σφραγίδα της δικής της ταυτότητας. Όπως ο πολυσυλλεκτικός δίσκος που κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου, με τον τίτλο “Όταν σημάνει Εσπερινός” («Απόψε σε θέλω», «Δυο νύχτες», «Τι να φταίει» κ.α.).

Στα χρόνια αυτά η Μαρινέλλα -ως πρώτο όνομα πια- πρωτοστάτησε στο στήσιμο ενός άλλου είδους διασκέδασης από αυτό που προσέφεραν μέχρι τότε τα νυχτερινά κέντρα. Από το μελαχρινό κορίτσι που καθόταν ντροπαλά στο λαϊκό πάλκο, πέταξε τις καρέκλες και μεταμορφώθηκε σε μια αεράτη γυναίκα με κοντοκουρεμένο μαλλί, η οποία, ντυμένη με πολυτέλεια, τραγουδούσε, χόρευε, έπαιζε και αλώνιζε πάνω στην πίστα. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίσει. Χρησιμοποιούσε μεγάλες ορχήστρες με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Πρόσεχε τον ήχο, έβαλε θεατρικούς προβολείς, αντικατέστησε το σπάσιμο των πιάτων με τις γαρδένιες, έφτιαξε τα καμαρίνια και επέβαλε όχι μόνο την Κυριακή να είναι ρεπό, αλλά και οι μουσικοί της να πληρώνονται εκείνο το ρεπό.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο “Stork” της Φιλλελήνων, ή στην παραλία, συνυπάρχει μαζί της ο -ανερχόμενος τότε- Γιώργος Νταλάρας που ουσιαστικά από επιλογή της Μαρινέλλας ξεκίνησε την διαδρομή του στην επί σκηνής παρουσίαση των τραγουδιών,[15] με επιμελητή προγράμματος τον Σταύρο Ξαρχάκο. “Είναι η εποχή της Μαρινέλλας”, όπως την χαρακτήρισε ο Νταλάρας σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Μαζί του συνεργάστηκε στο “Stork”, από τα τέλη του ’69 μέχρι τις αρχές του ’72.

Κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έσπευσε να θαυμάσει την “Οπτικοακουστική” -όπως αυτοχαρακτηρίστηκε- τραγουδίστρια, ενώ πολλές προσωπικότητες δήλωσαν θαυμαστές της, λ.χ. οι Μάνος Κατράκης, Αλέξης Μινωτής, Ειρήνη Παππά, Ingrid Bergman, Ζωή Λάσκαρη, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Omar Sharif, Φράνκο Ροσελίνι, Μιχάλης Κακογιάννης κ.ά. Ο Φρανκ Σινάτρα, βλέποντας την Μαρινέλλα, είπε πως “Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν το πρώτο όνομα”.

Δεκαετία 1970

Στις 27 Μαρτίου του 1970 κυκλοφόρησε τον πολυσυλλεκτικό δίσκο “Ένα τραγούδι είν’ η ζωή μου” με τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Μίμη Πλέσσα, του Γιώργου Ζαμπέτα, του Στέλιου Ζαφειρίου και του Νάκη Πετρίδη («Πάλι θα κλάψω», «Με πνίγει τούτη η σιωπή», «Τη βραδιά μου απόψε» κ.α.). Εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εμπομπή του Φρέντυ Γερμανού “Αλάτι και πιπέρι”, ενώ ερμήνευσε το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Κρίμα το μπόι σου», στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Κώστα Καραγιάννη. Αυτή ήταν και η τελευταία της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο.

Την ίδια χρονιά γύρισε ένα έγχρωμο σόου διάρκειας 15 λεπτών που σκηνοθέτησε γι’ αυτήν ο Ζεράρ Σαχινιάν στη Μύκονο. Σκοπός του φιλμ ήταν η προβολή της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Η Μαρινέλλα με φόντο τους Μυκονιάτικους μύλους τραγούδησε συνθέσεις του Ζαμπέτα, του Πλέσσα και του Νάκη Πετρίδη στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ελληνικά.

Επίσης ερμήνευσε με μεγάλη συμφωνική ορχήστρα το τραγούδι «Κυρά Γιώργαινα» των Κατσαρού και Πυθαγόρα στο V Festival Internacional da Canção Popular – Parte Internacion στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και κατέκτησε την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Η παρουσία της στο Φεστιβάλ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ ακολούθησαν πολύ καλές κριτικές στον Τύπο για τη φωνή και την σκηνική της παρουσία. Στις 24 Οκτωβρίου η Billboard έγραψε “Marinella from Greece, knows audiences in Athens clubs, carries enchantment in her songs and the warmth of the sun in her voice (Η Μαρινέλλα από την Ελλάδα κυριαρχεί στη νυχτερινή Αθήνα. Μεταφέρει γοητεία στα τραγούδια της και τη ζεστασιά του ήλιου στη φωνή της)” (by Henry Johnston).

Στις 24 Φεβρουαρίου του 1971, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Μαρινέλλα (Ένας μύθος)”, όπου ηχογράφησε σε δεύτερη εκτέλεση τρία τραγούδια του Χατζιδάκι («Ένας μύθος», «Οδός ονείρων» και «Ο ταχυδρόμος πέθανε»), ενώ συνεργάστηκε με τον Άκη Πάνου, ο οποίος της έγραψε τα τραγούδια «Πυρετός (Κάθε γνωριμία)» και «Κοίτα με στα μάτια», που κυκλοφόρησαν στις 13 Απριλίου σε δίσκο 45′ στροφών.

Στις 27 Μαΐου, προβλήθηκε η εκπομπή “Nana Mouskouri with the Athenians” από το αγγλικό κανάλι BBC όπου η Μαρινέλλα ήταν καλεσμένη της Νάνας Μούσχουρη. Μαζί τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια με συνοδεία των Αθηναίων («Μινόρε της αυγής», «Πάλι θα κλάψω», «Τι να φταίει», «Κυρά Γιώργαινα» κ.ά.).

Παράλληλα, τραγούδησε στη μουσική ταινία “Ένα καράβι γεμάτο τραγούδια”, ένα έγχρωμο φιλμ 35 mm που γυρίστηκε για λογαριασμό του ΕΙΡΤ και κόστισε 3.000.000 δραχμές, ποσό υπέρογκο γι’ εκείνη την εποχή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη. Τα τραγούδια, σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα («Σαρανταδυό Μανιάτισσες», «Είναι μεγάλος ο Θεός», «Η λεύκα» κ.ά.), κυκλοφόρησαν σε δίσκο, στις 14 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Τον δίσκο μοιραζόταν ερμηνευτικά με τον Κώστα Χατζή και τον Φίλιππο Νικολάου.

Επίσης συμμετείχε στον δίσκο του Χρήστου Λεοντή “Δώδεκα παρά πέντε” σε στίχους Σώτιας Τσώτου, Τάσου Μιχαηλίδη και Γιάννη Νεγρεπόντη, με τραγούδια που είχαν σαφείς υπαινιγμούς για το αυστηρό πολιτικό καθεστώς της εποχής («Έρημο πουλί», «Έναν καιρό», «Άσπρο μου ρόδο», «Ζωή να σε χαρώ» κ.ά.). Ο Λεοντής είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις του ότι από τις πολλές αλλαγές των στίχων που του επέβαλε η λογοκρισία της Χούντας δεν θυμάται με ποια λόγια, τελικά, μπήκαν στον δίσκο τα τραγούδια. Μάλιστα, ο στιχουργός με το ψευδώνυμο “Μιχαηλίδης”, λόγω παρόμοιων προβλημάτων, δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Γκούφα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου, και η Μαρινέλλα τον μοιραζόταν ερμηνευτικά με την Βούλα Σαββίδη και τον Γιώργο Φωτόπουλο. Η δικτατορία της εποχής δεν άφησε να παιχτούν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια.

Στις 11 Δεκεμβρίου του 1972, το ΕΙΡΤ παρουσίασε ένα ωριαίο πρόγραμμα της γαλλικής τηλεόρασης με τίτλο “Reine de nuit à Athenes (Η βασίλισσα της νύχτας στην Αθήνα)” αφιερωμένο στην Μαρινέλλα, σε σκηνοθεσία του Pierre Jourdan. Εκεί, μεταξύ άλλων, η Μαρινέλλα τραγούδησε Σταύρο Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο. Δυο τραγούδια αυτών, τα «Μη λυγίσετε παιδιά (Liberté)» και «Όλα είναι τυχερά (Tout est question de chance)», κυκλοφόρησαν μόνο στη Γαλλία σε δίσκο 45′ στροφών, σε ενορχήστρωση του συνθέτη. Παράλληλα στην Ελλάδα, εμφανίστηκε στην “Αθηναία” με τον Μάριο Κώστογλου και ηχογράφησε σε ενορχήστρωση του Μίμη Πλέσσα τον δίσκο “Αθάνατα Ρεμπέτικα”, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου.

Τον Φεβρουάριο του 1973, η Μαρινέλλα εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στο φεστιβάλ Midem των Καννών με τρία τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου [22] και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Επίσης, ερμήνευσε τα τραγούδια «Πού πάνε εκείνα τα παιδιά (My reason)» και «Παλικάρι μου» στο μουσικό ντοκιμαντέρ “Το μπουζούκι” σε σκηνοθεσία Βασίλη Μάρου για το BBC, ενώ κυκλοφόρησαν σε δυο δίσκους ζωντανές ηχογραφήσεις από τις εμφανίσεις της στο “Stork” και το “Μarinella’s”, με τον τίτλο “Μια βραδιά με τη Μαρινέλλα” (στις 16 Μαρτίου του 1972) και αντίστοιχα “Μια βραδιά με τη Μαρινέλλα no. 2” (στις 6 Απριλίου του 1973). Η Μαρινέλλα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια που έκανε ζωντανή ηχογράφηση του προγράμματος της και κυκλοφόρησε σε δίσκο.

Στις 9 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε τον δίσκο “Αλβανία” σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα, αφιερωμένο στην Εποποιία του 1940. Η “Αλβανία” ήταν ουσιαστικά η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Μαρινέλλας με συγκεκριμένους δημιουργούς αλλά και με συγκεκριμένο θέμα. Τα τραγούδια («Ο έφεδρος», «Μάνα θα τους περιμένει», «Γράμμα απ’ το μέτωπο», «Ηπειρώτισσες» κ.ά.) παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μεταδόθηκαν απευθείας από την ΕΙΡΤ, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Το τραγούδι «Μάνα μου κρύψε το σπαθί» θεωρήθηκε αντιστασιακό και απαγορεύτηκε από τη Χούντα. Την ίδια τύχη είχαν λίγο καιρό νωρίτερα και τα τραγούδια «Ντρίγκι, ντρίγκι μάνα μου (Velvet mornings)» και «Πού πάνε εκείνα τα παιδιά (My reason)», οι δυο διεθνείς επιτυχίες του Ντέμη Ρούσου που η Μαρινέλλα τραγούδησε σε ελληνικούς στίχους του Πυθαγόρα και κυκλοφόρησαν σε δίσκο 45′ στροφών, στις 17 Ιανουαρίου.

Εκείνη την περίοδο η Μαρινέλλα τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα (Γεωργία-Χριστίνα)[23] Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία Φρέντυ Σερπιέρη. Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο. Δύο γεγονότα που σαφώς απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Τύπο της εποχής. Μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο εμφανίστηκαν στη “Νεράιδα”, ενώ μοιράστηκαν δύο μεγάλους δίσκους (“Μαρινέλλα & Βοσκόπουλος” και “Εγώ κι’ εσύ”), αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στα επόμενα χρόνια συνόδευε ο ένας τον άλλον στους προσωπικούς τους δίσκους. Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το ’81.

Στις 6 Απριλίου του 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» σε στίχους Πυθαγόρα, το οποίο κατέλαβε την ενδέκατη θέση ανάμεσα σε 17 χώρες, μια θέση που όμως δεν εμπόδισε το τραγούδι να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα[εκκρεμεί παραπομπή].

Το 1975 εμφανίστηκε στη “Νεράιδα” με την Ελένη Ροδά και τον Δημήτρη Κοντολάζο, ενώ στις 30 Ιουνίου κυκλοφόρησε τον δίσκο “Μαρινέλλα για πάντα”, συμπεριλαμβάνοντας δυο τραγούδια του Κώστα Χατζή («Κι’ ύστερα» και «Πάλι ύπνος δε με πιάνει») και ακόμη μία διεθνή επιτυχία του Ντέμη Ρούσσου, το «Γιατί φοβάσαι (From souvenirs to souvenirs)», σε ελληνικούς στίχους του Πυθαγόρα.

Η επόμενη επιλογή της Μαρινέλλας, που ξάφνιασε και συζητήθηκε ιδιαίτερα, αλλά και δικαιώθηκε γνωρίζοντας πλατιά υποδοχή τόσο άμεσα όσο και μέσα στο χρόνο, ήταν το πέρασμα της από τη λάμψη της πίστας στις μπουάτ της Πλάκας του ’70, και κυρίως η συνεργασία της με τον τραγουδοποιό Κώστα Χατζή. Κι’ ενώ η Μαρινέλλα, είχε ήδη ετοιμάσει τον επόμενο προσωπικό της δίσκο με τον τίτλο “Άλλη μια φορά”, με τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου, της Νινής Ζαχά και του Στέλιου Ζαφειρίου («Χαμένη», «Τώρα που σε χάνω σ’ αγαπάω», «Τώρα τίποτα» κ.ά.) -είναι ένας δίσκος που θα κυκλοφορήσει τελικά για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια-, θα προκύψει η ιδέα ενός κοινού προγράμματος της με τον Χατζή, στηριγμένο εξ ολοκλήρου σε καινούργιο υλικό, που θα καταγραφεί ζωντανά και στη δισκογραφία.

Έτσι τελικώς, μετά από προετοιμασία 6 μηνών, στις 28 Μαρτίου του 1976, στην Πλακιώτικη μπουάτ “Σκορπιός”, η Μαρινέλλα και ο Κώστας Χατζής παρουσίασαν το πρόγραμμα “Ρεσιτάλ” με 52 καινούργια τραγούδια του συνθέτη («Τρελός ή παλικάρι», «Γλυκό της νιότης μου πουλί», «Όλος ο κόσμος είσ’ εσύ», «Σ’ αγαπώ», «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει», «Η αγάπη όλα τα υπομένει» κ.α.). Ο τριπλός δίσκος που προέκυψε και κυκλοφόρησε το Πάσχα του ’76 έφτασε τις 500.000 αντίτυπα και μέχρι και σήμερα ανήκει στους 10 εμπορικότερους ελληνικούς δίσκους όλων των εποχών. Το υλικό αυτό ήταν η βάση για μια πολύχρονη παρουσία της Μαρινέλλας στην Πλάκα. Με τον Κώστα Χατζή ξανασυνεργάστηκαν το 1980 στον δίσκο “Το ταμ-ταμ” και το 1987 στον δίσκο “Συνάντηση”.

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην Πλακιώτικη μπουάτ “Zoom” με τους Αθηναίους (το συγκρότημα που στα χρόνια 1967-1972 βρισκόταν στο πλευρό της Νάνας Μούσχουρη στα πρώτα βήματα της διεθνούς καριέρας της), τον Κώστα Καράλη, τη Ρένα Πάντα και τους αδελφούς Τζαβάρα. Επίσης, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου “Μουσική βραδιά” ερμηνεύοντας από το “Zoom” τραγούδια του “Ρεσιτάλ”, επίσης Χατζιδάκι με τον Γιώργο Μαρίνο, αλλά και ρεμπέτικα με την Σωτηρία Μπέλλου, που πάντα δήλωνε φανατική θαυμάστρια της.

Στις 26 Ιουλίου του 1977 η Μαρινέλλα κυκλοφόρησε τον δίσκο που ηχογράφησε μαζί με τους Αθηναίους σε τραγούδια του Κώστα Χατζή, του Γιώργου Χατζηνάσιου, του Τόλη Βοσκόπουλου και της Νινής Ζαχά («Αντίο», «Θα ‘θελα να ήσουν», «Δεν είμ’ εγώ», «Τώρα τίποτα» κ.ά). Την ίδια χρονιά, η Μαρινέλλα με τους Αθηναίους και τους αδελφούς Τζαβάρα έδωσε δυο συναυλίες στο Λονδίνο[26] και έκανε περιοδεία στην Αλβανία. Η Μαρινέλλα, είναι η πρώτη τραγουδίστρια άλλου κράτους που της επέτρεψαν να περάσει τα σύνορα της Αλβανίας και να τραγουδήσει εκεί. Η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη που η εφημερίδα “Βραδυνή”, στις 17 Αυγούστου, έγραψε “Υπέταξε την Αλβανία με το… Τραγούδι!”.

Στις 5 Απριλίου του 1978 κυκλοφόρησε τον δίσκο Η Μαρινέλλα του σήμερα, σε τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου, τραγούδια μοντέρνα για την εποχή τους, ρυθμικά κομμάτια αλλά και χαμηλόφωνα ερωτικά («Να παίζει το τρανζίστορ», «Σήμερα», «Δεν φταίμε εμείς» κ.α.). Ο δίσκος έκανε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τα τραγούδια του δίσκου κινηματογραφήθηκαν στο Ηρώδειο από τον σκηνοθέτη Κλέαρχο Κονιτσιώτη για λογαριασμό ενός σόου που θα παρουσίαζε η ελληνική και ξένη τηλεόραση.

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στη μπουάτ “Zoom” με τους Δάκη, αδελφούς Τζαβάρα, Τζίνα Σπηλιωτοπούλου και Νανά Αλεξανδρή, όπου πρωτοπαρουσίασε τα κοινωνικά τραγούδια του Δώρου Γεωργιάδη σε στίχους της Σώτιας Τσώτου («Αλλάζουμε», «Εγώ ζωγράφισα τη γη», «Απ’ όλα τα παιδιά ζητώ συγγνώμη», «Ο τελευταίος Χριστιανός», «Τα διαστημόπλοια» κ.α.) με τον τίτλο “Εικόνες”, που τελικά δεν τα ηχογράφησε εκείνη αλλά ο Πασχάλης, το 1983.

Στις 10 Αυγούστου του 1979 κυκλοφόρησε τον πολυσυλλεκτικό δίσκο “Σ’ αγαπώ”, ενώ εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο “Stork” με τους αδελφούς Τζαβάρα, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Τζίνα Σπηλιωτοπούλου, Νανά Αλεξανδρή κ.α.

Δεκαετία 1980

Στις 3 Μαρτίου του 1980, η Μαρινέλλα κυκλοφόρησε τον δίσκο “Η Μαρινέλλα σε τραγούδια της Βέμπο”, με 12 τραγούδια που είχε πρωτοπεί η Σοφία Βέμπο, το νεανικό της ίνδαλμα («Ο άνθρωπος μου», «Να με παίρνανε τα σύννεφα», «Χαράμι», «Πάρε πια το δρόμο σου», «Για ‘σένα» κ.α.). Τον επόμενο μήνα, στις 19 και 20 Απριλίου του 1980, έδωσε δύο συναυλίες στο “Madison Square Garden” της Νέας Υόρκης.

Τον χειμώνα του ίδιου χρόνου, συνεργάστηκε ξανά με τον Κώστα Χατζή στο πρόγραμμα “Το ταμ – ταμ” στη μπουάτ “Σκορπιός”. Ο δίσκος που προέκυψε από αυτή την παράσταση, κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου και ξεπέρασε τις 100.000 σε πωλήσεις και έγινε πλατινένιος. Μέσα στη δισκογραφία της Μαρινέλλας, είναι σαφώς ο δίσκος με τις περισσότερες κοινωνικές αναφορές αλλά και αυτός που το μουσικό του άκουσμα, φτάνει στις άκρες της παράδοσης («Δεν θέλω γράμμα», «Αχ, πώς με κοιτάς», «Μια χαμένη Κυριακή», «Ο λαός μας» κ.α.).

Το καλοκαίρι του 1981 πραγματοποίησε μια περιοδεία είκοσι ημερών στην Αυστραλία, μαζί με τον Δάκη και την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου. Ο αυστραλέζικος τύπος γοητευμένος από τις φωνητικές της ικανότητες, έγραψε: “Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος”.[16] Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, συμμετείχε στη συναυλία για την επέτειο των 30 χρόνων μουσικής του Μίμη Πλέσσα στο θέατρο Λυκαβηττού, ερμηνεύοντας τραγούδια του δημιουργού (λ.χ. «Άνοιξε πέτρα», «Άμα δείτε το φεγγάρι», «Απόψε σε θέλω» κ.ά.), δίπλα στον Στράτο Διονυσίου και τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε τον δίσκο “Μαρινέλλα (Για σένανε μπορώ)” σε τραγούδια του Αντώνη Στεφανίδη («Καρδούλα μου δε σε μαλώνω», «Ξεγελώ τον καθένα», «Τα μεσάνυχτα» κ.α.) και τον παρουσίασε στο “Zoom”. Στις 24 Δεκεμβρίου, ο Τύπος της εποχής έγραψε “Δυο ώρες δεν φτάνουν, βέβαια, για να αποδείξει κάποιος ότι είναι μεγάλος. Περισσεύουν όμως όταν αυτός ο κάποιος είναι η Μαρινέλλα, που φέτος στο Ζουμ της οδού Κυδαθηναίων μας έκανε να ξεχάσουμε να ανάψουμε τσιγάρο”.[16] Παράλληλα εμφανίστηκε στη “Νεράιδα” μαζί με τους Δάκη, Μπέσσυ Αργυράκη, Ηλία Κλωναρίδη και Σόφη Ζαννίνου.

Τον Νοέμβριο του 1982 εμφανίστηκε ξανά στο “Zoom”, όπου ερμήνευσε τραγούδια από διάσημα μιούζικαλ (λ.χ. Evita, Hello Dolly, Jesus Christ Superstar, West side story, Funny girl κ.α.). Χαρακτηριστική ήταν η ερμηνεία της στο τραγούδι «People» της Μπάρμπρα Στράιζαντ, με ελληνικούς στίχους, όπου άλλαζε φόρεμα πάνω στη σκηνή ενώ ο προβολέας φώτιζε μόνο το πρόσωπό της.

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1983, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Για σένα τον άγνωστο” σε τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου («Καμιά φορά», «Είσαι ποτάμι», «Μη με ρωτάς» κ.α.), ενώ φεύγοντας μετά από χρόνια από την Πλάκα, εμφανίστηκε στον “Διογένη” της λεωφόρου Συγγρού, με τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Δημήτρη Κοντολάζο και την Ελένη Δήμου.

Στις 29 Ιουλίου του 1984, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Μεγάλες στιγμές”, τραγουδώντας με το δικό της τρόπο, χαρακτηριστικά τραγούδια κορυφαίων συνθετών με τους οποίους δεν συναντήθηκε -σχεδόν ποτέ- η προσωπική της καριέρα (λ.χ. Δήμο Μούτση, Μάνο Λοΐζο, Διονύση Σαββόπουλο, Χατζιδάκι κ.α.) και εμφανίστηκε στη “Νεράιδα” με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά και την Κωνσταντίνα.

Στις 26 Φεβρουαρίου του 1985, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Η αγάπη μας” με τραγούδια του Μάριου Τόκα, του Αλέκου Χρυσοβέργη, του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Αλέξη Παπαδημητρίου («Αν σ’ αγαπούσα πιο λίγο», «Έχω την πιο ωραία αγάπη», «Είσαι παντού και πουθενά» κ.α.). Στο ομώνυμο τραγούδι του δίσκου, την συνόδεψε ο Μανώλης Λιδάκης.

Την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε στη “Νεράιδα” με τον Αντώνη Καλογιάννη και την Μαντώ, ενώ σύμπραξε στην ηχογράφηση ενός maxi single με άλλους 24 Έλληνες τραγουδιστές (Ελένη Δήμου, Χάρις Αλεξίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χάρης Βαρθακούρης, Φίλιππος Νικολάου, Αλέκα Κανελλίδου, Πασχάλης, Βίκυ Μοσχολιού, Δημήτρης Μητροπάνος, Ελπίδα, Δούκισσα, Τάκης Μπινιάρης, Βλάσσης Μπονάτσος, Αντώνης Καλογιάννης, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Χριστιάνα, Τόλης Βοσκόπουλος, Άννα Βίσση, Γιάννης Πάριος, Λίτσα Διαμάντη, Δάκης, Μπέσσυ Αργυράκη, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Τουρνάς, Κώστας Χατζής), με το τραγούδι του Αλέξη Παπαδημητρίου «Για τα παιδιά» σε στίχους Φίλιππου Νικολάου, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για τα ταλαιπωρημένα παιδιά όλου του κόσμου.

Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, εμφανίστηκε στο “Zoom” της Θεσσαλονίκης μαζί με τη Βίκυ Μοσχολιού, την Άννα Βίσση, την Κωνσταντίνα, τη Ντίνα Καμπάκη και τη Ντίνα Δημάκη, σε επιμέλεια του Σπύρου Παπαβασιλείου. Μαζί, τραγούδησαν Χατζιδάκι, Μαρκόπουλο, Ζαμπέτα, Καλδάρα κ.ά. και εντυπωσίασαν («Οι αδελφές Τατά», «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε», «Η Μαλάμω», «Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα» κ.α.).

Στις 11 Απριλίου του 1986, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Μια νύχτα” με τραγούδια του Γιάννη Αξιώτη, του Αλέξη Παπαδημητρίου και της Νινής Ζαχά («Αν δεν τα ζούσαμε», «Τώρα εγώ», «Δεν πεθαίνεις» κ.α.), ενώ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιάννη Πάριο, στη “Νεράιδα”.

Τον Αύγουστο του 1987 συνεργάστηκε ξανά με τον Κώστα Χατζή και κυκλοφόρησαν τον δίσκο “Συνάντηση”, ηχογραφώντας 12 τραγούδια σε μουσική του ιδίου, σε στίχους της Σώτιας Τσώτου και του Γιάννη Τζουανόπουλου («Ιθάκη», «Τώρα» κ.α.), ενώ πραγματοποίησαν μια σειρά από συναυλίες στην Κύπρο. Επίσης, συμμετείχε στον δίσκο “Ρινγκ” των Τάκη Μπουγά και Κώστα Τριπολίτη, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Ψεύτικη απάντηση ενός απογεύματος» και «Τηλεφωνώ». Τον δίσκο μοιραζόταν ερμηνευτικά με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρία Κανελλοπούλου.

Το 1988, η Μαρινέλλα άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ύστερα από 20 χρόνια, και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο τον δίσκο “Τολμώ” από την MINOS-EMI, ενώ συμμετείχε στον δίσκο του Γιάννη Πάριου “Πιστός” τραγουδώντας μαζί του το τραγούδι του Αλέξη Παπαδημητρίου «Και να που γύρισες», σε στίχους Γιάννη Πάριου.

Στις 12 Μαΐου του 1988, συμμετείχε σε μια μεγάλη τιμητική συναυλία για τον Γιώργο Ζαμπέτα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μαζί με τους Τόλη Βοσκόπουλο, Δημήτρη Μητροπάνο, Βίκυ Μοσχολιού, Γιάννη Πουλόπουλο, Αντώνη Καλογιάννη, Σταμάτη Κόκκοτα, Δούκισσα, Μαρία Δημητριάδη και Ελένη Ροδά -παρουσία του μουσικοσυνθέτη.

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, ήταν το πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στην μετατροπή του ιστορικού κινηματογράφου “Rex” της οδού Πανεπιστημίου, σε Music Hall. Άρθρα στον Τύπο της εποχής, έγραφαν το πώς με περισσότερα από 300.000.000 δραχμές, το καμένο “θλιβερό ερείπιο”, μετετράπη σε θέατρο “με σκηνή μεγαλύτερη και από αυτήν της Όπερας του Παρισιού”. Την καινούργια του εποχή εγκαινίασε η Μαρινέλλα -με την εικαστική προσφορά του Γιάννη Τσαρούχη- και ο Βασίλης Τσιβιλίκας, με ουσιαστικά μουσικοθεατρικές “ρεβύ” σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή.

Η μουσική παράσταση συνεχίστηκε και το 1989, παρουσιάζοντας τον καινούργιο της δίσκο “Είσαι μια θύελλα”. Στο πρόγραμμα -αντί του Τσιβιλίκα- προστέθηκε η ηθοποιός Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Δεκαετία 1990

Τον Δεκέμβριο του 1990, κυκλοφόρησε τον δίσκο “Λέγε μου Σ’ αγαπώ” με τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη («Ένας φίλος», «Αρκεί να ‘ρθεις», «Θέλω να τ’ ακούω» κ.α.) και εμφανίστηκε στη “Νεράιδα” με τον Αντώνη Καλογιάννη. Την επόμενη χρονιά, το 1991, εμφανίστηκε στον ίδιο χώρο με τον Γιάννη Πάριο. Η επόμενη εμφάνιση της, ήταν στο “Mirage” της Θεσσαλονίκης, με την Σοφία Βόσσου, ενώ ετοίμασε μια μεγάλη περιοδεία σε Βόρεια Αμερική και Καναδά μαζί με τη Βόσσου και τον Μανώλη Μητσιά η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Η Μαρινέλλα χόρεψε το “Libertango” του Άστορ Πιατσόλα με τον Δημήτρη Παπάζογλου και εντυπωσίασε.

Τον Σεπτέμβριο του 1992 κυκλοφόρησε τον δίσκο “Η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες κυρίες”, πρόκειται για μία δισκογραφική δουλειά μέσα από την οποία ερμηνεύει διασκευασμένα επιτυχίες διεθνών καλλιτέχνιδων (λ.χ. Mina, Amalia Rodrigues, Shirley Bassey, Dalida κ.α). Από τη χρονιά αυτή και μετά, η Μαρινέλλα περιόρισε τις εμφανίσεις της στα νυχτερινά κέντρα διότι έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης σε αυτά, κάτι που τη βρήκε αντίθετη.

Στις 6 Μαρτίου του 1994, προβλήθηκε το τηλεοπτικό σόου “Μαρινέλλα και χθες και σήμερα και αύριο”, όπου ο σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής παρουσίασε την καλλιτεχνική της πορεία. Στο αφιέρωμα αυτό, συμμετείχαν ο Γιώργος Νταλάρας και ο Κώστας Χατζής, ενώ χόρεψε εικοσιμελές μπαλέτο με επικεφαλής τον χορογράφο Δημήτρη Παπάζογλου. Η Μαρινέλλα ηχογράφησε εκ νέου τα τραγούδια που την καθιέρωσαν -για τις ανάγκες του σόου- και παρουσίασε την καινούργια δισκογραφική της δουλειά “Το ξημέρωμα του έρωτα” σε μουσική Θανάση Πολυκανδριώτη, Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Ιφιγένειας Γιαννοπούλου, Φωτεινής Δούρου, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1993.

Τον Ιούνιο του 1994, εμφανίστηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία, καλεσμένη του συνθέτη Δώρου Γεωργιάδη και τραγούδησε συνοδευόμενη από τη χορωδία της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου (λ.χ. «Οι τρελοί», «Εγώ ζωγράφισα τη γη», «Απ’ όλα τα παιδιά ζητώ συγγνώμη», «Πίσω από τις καλαμιές», «Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά» κ.α.). Ακολούθησε μια μουσική περιοδεία στην Αυστραλία, ενώ συμμετείχε σε μια τιμητική βραδιά για τον κυβερνήτη της Βικτόρια.

Την άνοιξη του 1995, έκανε περιοδεία στην Αλβανία για δεύτερη φορά, ενώ στις 24 Ιουλίου πρωταγωνίστησε ως Κορυφαία του Χορού σε μια πρωτότυπη μουσικο-θεατρική παράσταση, που βασίστηκε σε μεταφρασμένα και μελοποιημένα κείμενα Χορικών από αρχαίες τραγωδίες του Ευριπίδης που μελοποίησαν για παλαιότερες θεατρικές παραστάσεις ο Χρήστος Λεοντής, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Γιώργος Κουρουπός και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Η παράσταση είχε τον τίτλο “Γυναικών πάθη” και παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη και χορογραφίες της Ντόρας Τσάτσου. Ο Κραουνάκης μελοποίησε ειδικά για την παράσταση τον «Θρήνο της Εκάβης» σε μετάφραση Τάσου Ρούσσου. Η Μαρινέλλα ερμήνευσε τα χορικά «Ίλιον (Τρωάδες)», «Τίποτα – τίποτα (Τρωάδες)», «Αλκυόνα (Ιφιγένεια εν Ταύροις)», «Θεοί του Κάτω Κόσμου (Εκάβη)», «Του έρωτα μέγα κακό (Μήδεια)», «Άξιο των γυναικών το γένος (Μήδεια)» κ.α. σε μεταφράσεις των Γιώργου Χειμωνά, Τάσου Ρούσσου, Γιάννη Τσαρούχη (σε προσαρμογή Λίνας Νικολακοπούλου), Θρασύβουλου Σταύρου, Κωστή Κολώτα, Χρύσας Προκοπάκη και Δώρας Μοάτσου – Βάρναλη. Η παράσταση περιόδευσε σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Μάλιστα, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, η Μαρινέλλα δήλωσε πως θα βγει διπλός δίσκος για καθαρά ιστορικούς και συλλεκτικούς λόγους. Ο δίσκος όμως, δεν κυκλοφόρησε. Η παράσταση αυτή, απέσπασε ποικίλα σχόλια και ο θεατρολόγος Κώστας Γεωργουσόπουλος έγραψε πως “Ήταν ο καλύτερος Χορός των τελευταίων 20 χρόνων”.

Τον χειμώνα του ίδιου χρόνου, εμφανίστηκε ξανά στο “Rex”, έχοντας μαζί της πολλούς νέους τραγουδιστές (Αλέξανδρος Χατζής, Δημήτρης Κόκκοτας, Χαρά Κεφαλά, Αναστασία Ζαννή κ.α.), ενώ παρουσίασε τα τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου για την τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομύτη “Πρόβα νυφικού”, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόρας Γιαννακοπούλου. Επίσης, ηχογράφησε το τραγούδι του Αλέξη Παπαδημητρίου “Έξι μήνες” σε στίχους Άγγελου Πυριόχου στον δίσκο “Εν πλω”, που είχε ως θεματολογία τον Έλληνα ναυτικό. Τον δίσκο, μοιράστηκε ερμηνευτικά με τους Νίκο Κούρκουλο, Κωνσταντίνα, Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Μητροπάνο, Μαντώ και Αντώνη Καλογιάννη.

Το 1997, υπόγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία BMG/RCA και εγκαινίασε την “Πύλη Αξιού” της Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μαζί με τον Στέφανο Κορκολή. Τον Μάϊο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε τον δίσκο “Για πρώτη φορά” με τραγούδια του συνθέτη («Έλα απόψε σαν βαρδάρης», «Βασανισμένη Κυριακή», «Σαν να ‘ταν χθες» κ.ά.).

Στις 27 Απριλίου του 1998, η Μαρινέλλα παρουσίασε το πρόγραμμα “Η Μαρινέλλα τραγουδά και θυμάται” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα, με στόχο την ενίσχυση του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Η Μαρινέλλα ερμήνευσε Αττίκ, Χρήστο Χαιρόπουλο, Γιαννίδη, Τσιτσάνη, Σουγιούλ κ.ά. Τα δημοσιεύματα της εποχής έγραφαν για την «άφθαρτη» φωνή της και την «ωριμότητα» της έκφρασης της. Η μουσική παράσταση παρουσιάστηκε στο Ωδείον Ηρώδη του Αττικού καθώς και σε ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο διπλός ψηφιακός δίσκος που προέκυψε, έγινε πλατινένιος.

Την επιτυχία της πρώτης μουσικής παράστασης στο Μέγαρο, ακολούθησε ακόμη μία, τον Σεπτέμβριο του 1999, με τον τίτλο “Με βάρκα… το τραγούδι”, που έκανε αρχή στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης στις 1 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε, το Ωδείον Ηρώδη του Αττικού (στις 18 Σεπτεμβρίου), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (στις 18 Οκτωβρίου) καθώς και το Ο.Α.Κ.Α (στις 1 Οκτωβρίου) με 25,000 θεατές. Η Μαρινέλλα ερμήνευσε τραγούδια της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου (λ.χ. «Άντρα μου πάει», «Luna rossa», «Piensa en mi», «Rom», «Μισιρλού», «Περβόλια», αλλά και το «Κλαις» μαζί με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο, μιας φωνής πρότυπο για τη Μαρινέλλα, μαζί με αυτή της Καίτης Μπελίντα), σε μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα.

Δεκαετία 2000

Το 2000, η Μαρινέλλα αποδέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” του Γιάννη Ξανθούλη. Η Μαρινέλλα υποδύθηκε την Μαρίκα Σουέζ, μια θεατρίνα ενός ιδιότυπου μπουλουκιού, που έδινε παραστάσεις σε λουτροπόλεις εξαθλιωμένες απ’ τους πολέμους, στα χρόνια του Εμφυλίου. Η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από την ΕΤ-1, ενώ τα τραγούδια της σειράς έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης («Νύχτα θεά», «Ό,τι τραγουδώ», «Ξέχασέ μας» κ.α.). Στο πλευρό της, στάθηκε η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Βογιατζής και ένας μεγάλος θίασος αξιόλογων ηθοποιών (Γιώργος Χριστοδούλου, Υβόννη Μαλτέζου, Νατάσα Μανίσαλη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Στέργιογλου, Θάλεια Ματίκα, Μαρίνα Ψάλτη, Σία Κοσκινά, Δήμος Γιγαντάκης κ.α.).

Στις 4 Μαρτίου του 2001, τραγούδησε για φιλανθρωπικό σκοπό στο ξενοδοχείο “Intercontinental”, σε κλειστό κύκλο καλεσμένων, συνεισφέροντας στο έργο αγάπης και κοινωνικής μέριμνας του φιλανθρωπικού σωματείου “Αρωγή”, για την ανέγερση σταθμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Αχαρνών. Το σωματείο, σε αναγνώριση της προσφοράς της, την ανακήρυξε ως πρέσβειρα του.

Στις 30 Μαΐου του 2002, συμμετείχε στην επέτειο των 50 χρόνων μουσικής του Μίμη Πλέσσα, στη μουσική παράσταση “Ιωβηλαίον”, στο Ωδείον Ηρώδη του Αττικού, ερμηνεύοντας τραγούδια του δημιουργού δίπλα στον Δημήτρη Μητροπάνο και την Ελευθερία Αρβανιτάκη (λ.χ. «Μην του μιλάτε του παιδιού», «Το φεγγάρι πάνωθε μου», «Έκλαψα χθες», «Σε βλέπω στο ποτήρι μου» κ.α.).

Άρθρο των N.Y. Times στις 10/4/2003

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, τραγούδησε με τον Γιώργο Νταλάρα μετά από 31 χρόνια. Η μουσική παράσταση απέσπασε θερμότατες κριτικές από τον Τύπο, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επανένωση των δύο καλλιτεχνών. Λόγω της μεγάλης ζήτησης που είχαν οι πέντε συναυλίες του Νοεμβρίου, και ύστερα από απαίτηση του κοινού, οι συναυλίες επαναλήφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2003 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι συναυλίες επαναλήφθηκαν και σε ανοιχτούς χώρους στην Ελλάδα και ακολούθησαν συναυλίες σε Κύπρο, Αμερική, Καναδά, Αγγλία και Αυστραλία. Οι συναυλίες στην Αμερική αναφέρθηκαν εκτενώς και σε μεγάλα έντυπα. Στις 10 Απριλίου του 2003, οι New York Times έγραψαν για την Μαρινέλλα: “Μarinella, a luminary in the Greek pop, called “laika”. Her voice was earthy and strong, and she had the presence of an actress as she danced a few teasing steps or brought dignity to longing (Η Μαρινέλλα, μια εξέχουσα μορφή στην Ελληνική λαϊκή μουσική. Η φωνή της ήταν γήινη και δυνατή, και η παρουσία της αντάξια μιας ντίβας του Θεάτρου σαν χόρευε με βήματα σκερτσόζικα ή εξέφραζε μεγαλοπρεπώς τα πάθη της)” (by Jon Pareles).

Το 2004, γράφτηκε στον Τύπο, ότι η Μαρινέλλα θα υποδυόταν τη “Μάνα κουράγιο” του Μπρεχτ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Τελικά, αντί αυτής, παρουσιάστηκε η μουσική παράσταση “Φωνή από φως”, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή (στις 29, 31 Μαρτίου και στις 2, 3, 5 Απριλίου). Η Μαρινέλλα, ερμήνευσε τραγούδια από την πολυετή της καριέρα (λ.χ. «Θα τραγουδήσω», «Αεροπλάνο», «Ο κυρ Αντώνης», «Απόψε σε θέλω», «Πόσο λυπάμαι», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μια στεναχώρια έχω απόψε» κ.α.), ενώ πρωτοπαρουσίασε τα τραγούδια από την επόμενη δισκογραφική της δουλειά με τον Νίκο Αντύπα και τη Λίνα Νικολακοπούλου, με τον τίτλο “Άμμος ήτανε” που κυκλοφόρησε λίγο καιρό μετά.

Την ίδια χρονιά, ύστερα από μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, στις 7 Αυγούστου, συμμετείχε στη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στα εγκαίνια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, τραγουδώντας σόλο το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί» σε ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη και τα τραγούδια «Βράχο – Βράχο τον καημό μου» και «Παράπονο» με τον Γιώργο Νταλάρα. Λίγες μέρες μετά, στις 29 Αυγούστου, συμμετείχε και στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004), τραγουδώντας μεταξύ άλλων το τραγούδι του Χαράλαμπου Βασιλειάδη “Άναψε το τσιγάρο”, σε στίχους Γεράσιμου Κλουβάτου.

Στις 8 Μαρτίου του 2005, το μηνιαίο περιοδικό Life & Style σε συνεργασία με τα καταστήματα καλλυντικών Notos Galleries βράβευσαν τη Μαρινέλλα ως “Ερμηνεύτρια της Χρονιάς”, σε μια κοσμική εκδήλωση στο Fever, η οποία προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι ALPHA, με τίτλο “Γυναίκες Της Χρονιάς 2004”.

Στις 7 Ιουλίου, εμφανίστηκε στη συναυλία – αφιέρωμα για τη Βίκυ Μοσχολιού, στο “Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη”. Τραγούδησε τις επιτυχίες της ερμηνεύτριας, μαζί με τις Χαρούλα Αλεξίου, Γλυκερία , Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τάνια Τσανακλίδου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Μελίνα Ασλανίδου και Ανδριάνα Μπάμπαλη. Η μουσική παράσταση, με τον τίτλο “Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ”, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε την άνοιξη του επόμενου χρόνου.

Τον χειμώνα του ίδιου χρόνου, η Μαρινέλλα κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Τίποτα δεν γίνεται τυχαία” με τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους, ενώ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή της Έλενας Κατρίτση “Privé”, παρουσιάζοντας την καινούργια της δουλειά.

Στις 29 και 30 Μαΐου του 2006, η Μαρινέλλα τραγούδησε για φιλανθρωπικό σκοπό, στο Ωδείον Ηρώδη του Αττικού, με δυο συναυλίες που είχαν τον τίτλο “Η Μαρινέλλα τραγουδά την ελπίδα”, για την ενίσχυση του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», στην προσπάθεια ανέγερσης του πρώτου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου στην Ελλάδα. Η Μαρινέλλα ερμήνευσε τις επιτυχίες της με τη συνοδεία της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου (λ.χ. «Άναψε φώτα», «Τολμώ», «Γιατί φοβάσαι», «Συμβιβαζόμαστε», «Τα παλληκάρια», «Έλα γι’ απόψε», «Αλεξάνδρεια», «We are the world», κ.α.). Στην πρώτη συναυλία, ανέβηκε στη σκηνή ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδώντας μαζί της τα τραγούδια «Ο Mare e tu (Η θάλασσα και ‘συ)» και «Πριν το τέλος», ενώ στην δεύτερη συναυλία, ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος τραγουδώντας μαζί της τα τραγούδια «Σ’ αγαπώ» και «Είσαι παντού και πουθενά».

Στις 1, 2 και 3 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, με τον τίτλο “Θα πιω απόψε το φεγγάρι”. Στο αφιέρωμα συμμετείχαν -εκτός από την Μαρινέλλα- ο Γιώργος Νταλάρας, ο Κώστας Μακεδόνας, η Γλυκερία, η Μελίνα Ασλανίδου και το συγκρότημα ONAR. Οι παραστάσεις επαναλήφθηκαν και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Μάϊο του επόμενου χρόνου.

Τον χειμώνα του ίδιου χρόνου, η Μαρινέλλα αποφάσισε να επιστρέψει στη νυχτερινή διασκέδαση. Βρέθηκε στο “Αθηνών Αρένα” με τον Αντώνη Ρέμο για δυο χρονιές.

Η Μαρινέλλα στο “Αθηνών Αρένα” το 2006

Το 2007, ο Σύνδεσμος Φίλων Ευρωπαϊκής Ιδέας (Σ.Φ.Ε.Ι.) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Μακεδονίας – Θράκης, τη Νομαρχία και του Δήμου Θεσσαλονίκης, της διοργάνωσε μια τιμητική βραδιά με τίτλο «50 χρόνια Μαρινέλλα», όπου την βράβευσε για την συνολική προσφορά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”, στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία πλήθους κόσμου. Αντίστοιχες βραβεύσεις υπήρξαν στις 27 Μαρτίου, όπου το μηνιαίο περιοδικό Life & Style βράβευσε για δεύτερη φορά τη Μαρινέλλα ως “Ερμηνεύτρια της Χρονιάς ’07”, αλλά και στις 29 Οκτωβρίου, όπου η Μαρινέλλα τιμήθηκε από τα Μουσικά Βραβεία Αρίων, στην έκτη τους απονομή μουσικών βραβείων.

Το 2008, στις 25 Φεβρουαρίου, η Μαρινέλλα αφηγήθηκε αποσπάσματα από το βιβλίο του Παναγιώτη Κουνάδη “Ο αινιγματικός κος Μίνως” στην παρουσίαση του στο Μουσείο Μπενάκη και τραγούδησε μαζί με τους Γιώργο Νταλάρα, Χάρις Αλεξίου και Γιάννη Πάριο τα τραγούδια «Ο Αντώνης ο βαρκάρης» και «Το μινόρε της αυγής».

Τον ίδιο χρόνο πήρε μέρος στις συναυλίες με τίτλο “Τραγουδώ το νησί μου” σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους τραγουδώντας με τον Πέτρο Γαϊτάνο και τον Αντώνη Ρέμο κύπριους ποιητές, στην Τάφρο Ντ’ Αβίλα της Λευκωσίας (11 Σεπτεμβρίου) και στο Ωδείον Ηρώδη του Αττικού (7 και 8 Οκτωβρίου). Συμμετείχαν οι Άλεξ Παναγής, Γιωργής Τσουρής και Μαριάμ Βενιζέλου, ενώ συνόδευε η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση Γιώργου Ζαχαρίου και η χορωδία Άρης Λεμεσού. Η Μαρινέλλα, ερμήνευσε τα τραγούδια «Άδεια θρανία» σε ποίηση Ανδρέα Παστελλά, «Σήμερον που σ’ αντίκρυσα (Ξύπνα Γληόρη)» ο επικήδειος λόγος της Αντωνούς Αυξεντίου για τον γιο της και ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, «Η λησμονημένη» σε ποίηση Μάνου Κράλη, «Το τελευταίο λεωφορείο» σε ποίηση Κυριάκου Χαραλαμπίδη, «Το γράμμα και η οδός» σε ποίηση Γιάννη Παπαδόπουλου κ.α. Το τραγούδι «Σήμερον που σ’ αντίκρυσα (Ξύπνα Γληόρη)» κυκλοφόρησε πρώτη φορά δικτυακά σε μορφή MP3 από τον ιστότοπο της εφημερίδας “Καθημερινή” της Κύπρου, στις 1 και 2 Απριλίου 2012, ενώ όλο το μουσικό έργο κυκλοφόρησε στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2014.

Στις 6 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου εμφανίστηκε στο “Διογένης Studio” με τον Γιάννη Πάριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το ΒΗΜΑ της Κυριακής” (1 Φεβρουαρίου 2009), μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009 παρακολούθησαν το πρόγραμμα τους πάνω από 80.000 θεατές. Οι εμφανίσεις τους τελείωσαν στις 5 Απριλίου του επόμενου χρόνου.

Στις 17 Ιουνίου του 2009 το μηνιαίο περιοδικό Life & Style βράβευσε για τρίτη φορά τη Μαρινέλλα ως “Ερμηνεύτρια της Χρονιάς”, σε μια κοσμική εκδήλωση στο Αθηνών Αρένα, η οποία προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι STAR, με τίτλο “Γυναίκες της Χρονιάς 2008”.

Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου η Μαρινέλλα συμμετείχε σε δυο συναυλίες-αφιερώματα στο Στέλιο Καζαντζίδη -ύστερα από δική της πρωτοβουλία- με τον τίτλο “Η φωνή ζει” (στις 18 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο της Αθήνας και στις 23 Σεπτεμβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης), για τις ανάγκες ανέγερσης ενός ξενώνα για ορφανά και απροστάτευτα παιδιά με ειδικές ανάγκες του σωματείου κοινωνικής μέριμνας “Αρωγή”. Δίπλα της στάθηκαν ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Γλυκερία και ο Πασχάλης Τερζής.

Δεκαετία 2010

Από τις 15 Απριλίου 2010, η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στη μουσικοθεατρική παράσταση “Μαρινέλλα – Το Μιούζικαλ” των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή και χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Θέατρο Παλλάς, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (από τις 5 Ιανουαρίου 2011) και ολοκληρώθηκε με μια σύντομη καλοκαιρινή περιοδεία το καλοκαίρι του 2011. Συμπρωταγωνίστησαν οι ηθοποιοί Αντώνης Λουδάρος, Ευαγγελία Μουμούρη, Μέμος Μπεγνής , Τζένη Μπότση και συμμετείχαν ακόμη δώδεκα ηθοποιοί και χορευτές. Στις 11 Οκτωβρίου, ο θεατρολόγος Κώστας Γεωργουσόπουλος έγραψε πως η Μαρινέλλα “Δεν είναι απλά αυτό που ονοµάζουµε ακτινοβολία, επικοινωνιακό τέρας, είναι µια Σειρήνα, σαν τις οµηρικές, που µπορεί να αναστατώσει και να σαγηνεύσει και τον τυφλό και τον κουφό, τον τυφλό µε τη φωνή, τον κουφό µε το λάλο, κυριολεκτικά, άγαλµα. Ω! ναι, έχουµε κι εµείς την Πιαφ και την Γκάρλαντ και το µιούζικαλ που της αξίζει.…”.

Το χειμώνα του 2011-2012 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο “Βοτανικός” από τις 11 Νοεμβρίου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταμάτη Φασουλή. Μαζί τους, ήταν και ο Παναγιώτης Πετράκης.[43] Στις 2 Ιουλίου 2012, πραγματοποίησαν μια κοινή συναυλία στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Λάρνακας, στην Κύπρο.

Στις 18 Απριλίου 2013, η Μαρινέλλα έδωσε μια μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, στο Κέντρο Πολιτισμού «İş Sanat». Μαζί της, ήταν και ο Κώστας Καραφώτης. Ο Τουρκικός Τύπος έγραψε: “Ege’nin karşi yakasindan efsanevi bir sesi ağirladi, sanatçı, performansı boyunca muhteşem dansları ve olağanüstü sesi ile seyirciyi büyüledi (Μια θρυλική καλλιτέχνις που εντυπωσίασε το κοινό με την υπέροχη παρουσία και την εξαιρετική φωνή της, καθόλη τη διάρκεια της παράστασης!”.

Το 2013-2014 η Μαρινέλλα μαζί με τον Κώστα Χατζή παρουσίασε ξανά το “Ρεσιτάλ”, σχεδόν 37 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία επί σκηνής, στο Θέατρο Παλλάς (από τις 25 Ιανουαρίου 2013) και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (29 έως 31 Μαρτίου 2013) ενώ πραγματοποίησε και δύο καλοκαιρινές περιοδείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια των παραστάσεων επιμελήθηκε ο Φίλιππος Παπαθεοδώρου και την σκηνοθεσία ο Σταμάτης Φασουλής. Σημειώνουμε ότι ο δίσκος του “Ρεσιτάλ” είχε ηχογραφηθεί ζωντανά το 1976 και είναι ένας από τους εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Από τις 22 Ιανουαρίου 2014, η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ – υπερπαραγωγή “Η Μαρινέλλα συναντά τη Βέμπο” στο Θέατρο Badminton, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Πέτρος Ζούλιας, τη μουσική επιμέλεια ο Λάμπρος Λιάβας και τις χορογραφίες ο Φωκάς Ευαγγελινός. Συμμετείχε ένας πενηνταμελής θίασος (λ.χ. Χρήστος Στέργιογλου, Μιχάλης Μαρίνος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Χρήστος Πλαΐνης, Νεφέλη Ορφανού, Τάσος Κωστής κ.α.). Η παράσταση παρουσιάστηκε και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαρτίου 2014, με τους ίδιους συντελεστές.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε ένα νέο μουσικό έργο για τη φωνή της Μαρινέλλας, μελοποιώντας την περίφημη “Σονάτα του σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου. Παρουσιάστηκε στον χώρο της “Πειραιώς 260” σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη στις 15, 16 και 17 Ιουλίου 2015 (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου), όπου ενθουσίασε κοινό και κριτικούς. Στο πιάνο, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Τον Απρίλιο του 2016, τραγούδησε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα «Ομόνοια» Γαστουρίου Κέρκυρας και τη Χορωδία Αχαράβης Κέρκυρας στο Θέατρο Παλλάς (11, 12 και 18 Απριλίου) και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (22 και 23 Απριλίου) σε ενορχηστρώσεις του Νικόλα Αναδολή. Ακολούθησε μια μεγάλη συναυλία, με τους ίδιους συντελεστές, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, στις 29 Ιουλίου 2016.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Μαρινέλλα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο παρουσίασε τη μουσικοθεατρική παράσταση “Μαρινέλλα – Ζαχαράτος στον Καθρέφτη του Παλλάς” στο Θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, κείμενα του Γιάννη Ξανθούλη, μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου.[56] Συμμετείχαν και δέκα νεαροί ηθοποιοί και χορευτές. Η παράσταση παρουσιάστηκε και στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2017.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου η Μαρινέλλα με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Νικολόπουλο έκαναν περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με τη μουσική παράσταση “Όσο υπάρχεις, θα υπάρχω”.

Το 2017-2018 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με την Ελένη Βιτάλη και την Γλυκερία, παρουσιάζοντας σε Ελλάδα και Κύπρο τη μουσική παράσταση “Γυναικεία υπόθεση”.[58] Από τις 24 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν μουσικές εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο “Γκάζι Live” της Αθήνας, σε σκηνοθεσία του Νίκου Σούλη.

Το 2018-2019 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με τους Κώστα Μακεδόνα, Έλενα Παπαρίζου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου στη μουσική παράσταση “Η μουσική είναι ζωή” η οποία παρουσιάστηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στην “Πύλη Α'”, και έπειτα στην Αθήνα, στο “Diogenis Studiο”. Το καλοκαίρι του 2019, το πρόγραμμα περιόδευσε σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς τους αδελφούς Τσαχουρίδη.

Δεκαετία 2020

Στις 3 και 17 Φεβρουαρίου 2020 η Μαρινέλλα παρουσίασε τη μουσική παράσταση “Μαρινέλλα – Ο Μύθος” στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος) με τη συνοδεία τής «Φιλαρμόνιας» Ορχήστρας Αθηνών, σε σκηνοθεσία τού Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύοντας επιτυχίες από την εξηντάχρονη πορεία της («Όμορφη πόλη», «Στα περβόλια», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Ό,τι τραγουδώ», «Έλα γι’ απόψε», «Άνοιξε πέτρα», «Τ’ αθάνατο νερό» κ.α.). Μέρος τών εσόδων από τις δύο συναυλίες διατέθηκαν για τούς σκοπούς τού Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο». Στις 27 Ιανουαρίου, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ανακήρυξε τη Μαρινέλλα ως «Καλλιτέχνη για την ΕΛΠΙΔΑ» δια βίου, απονέμοντας της τιμητική πλακέτα για την προσφορά της στο έργο τού Συλλόγου. Το γεγονός έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο Ογκολογικής Μονάδας Παίδων τού Σωματείου, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου για τις παραστάσεις. Στις 29 Αυγούστου 2022 η Μαρινέλλα παρουσίασε τη συναυλία «Για πάντα Μύθος» στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, με την συνοδεία τής συμφωνικής ορχήστρας Φιλαρμονία, υπό την μουσική διεύθυνση τού Αλεξίου Πρίφτη.