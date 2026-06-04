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Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο και δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, παρά την ανακοίνωση νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε νέα εκεχειρία, έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία προβλέπει ότι η λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία δε συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ και να αποσύρει τους μαχητές της από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο.

Τι ανέφερε ο Κατς στην ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή του, ο Κατς ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν σε τμήματα του νότιου Λιβάνου που τελούν υπό ισραηλινή κατοχή, στο πλαίσιο αυτού που η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «ζώνη ασφαλείας», με στόχο την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από την έναρξη των συγκρούσεων τον Μάρτιο, δε θα επιτραπεί επίσης να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να «εξουδετερώνει τρομοκρατικές υποδομές» στην περιοχή, ενώ θα διατηρεί, όπως είπε, «ελευθερία δράσης», με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να πραγματοποιεί πλήγματα στη Βηρυτό σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων ή ισραηλινού εδάφους.

Τι έχει προηγηθεί και η στάση της Τεχεράνης

Το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του κατά της Χεζμπολάχ, αφού η φιλοϊρανική οργάνωση είχε εξαπολύσει επιθέσεις πέρα από τα σύνορα, εκφράζοντας τη στήριξή της προς την Τεχεράνη.

Οι συγκρούσεις στον Λίβανο, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και έχουν αναγκάσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Λιβανέζους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έχουν εξελιχθεί σε βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη αρνείται να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν η κατάπαυση του πυρός δεν καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου.

Βάσει της νέας συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ο λιβανικός στρατός θα πρέπει να αναλάβει τον αποκλειστικό έλεγχο των σχετικών περιοχών.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί επισήμως για τη συμφωνία εκεχειρίας. Πριν από την ανακοίνωσή της, η οργάνωση είχε δηλώσει ότι πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων εντός του Λιβάνου, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, έλαβαν χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Παρέμβαση από την ισραηλινή ακροδεξιά και τον Μπεν – Γκβιρ

Την Πέμπτη, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, χαρακτήρισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «σοβαρό λάθος» και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τη θέσει προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αποσύρει τους μαχητές της από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν την ικανότητα να επιβάλουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Το λιβανικό κράτος είναι εταίρος της Χεζμπολάχ», δήλωσε. «Στην πράξη, η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να ενισχύεται και, αντί να την εξουδετερώσει, το Ισραήλ αποδέχεται ουσιαστικά την ίδια της την ύπαρξη».

Μια προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο, η οποία αργότερα παρατάθηκε, δεν κατάφερε να τερματίσει τη βία, καθώς τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ισραήλ δε θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά της Βηρυτού, αφού ο Νετανιάχου είχε αναφέρει ότι έδωσε εντολή για πλήγματα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου, αλλά και από ορισμένους συμμάχους του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο πρωθυπουργός υπέκυψε σε εξωτερικές πιέσεις και υπονόμευσε την ισραηλινή κυριαρχία.

«Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να γνωρίζεις πώς να λες «όχι», ακόμη και στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αποτύχουμε να το κάνουμε, την επόμενη φορά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια Χεζμπολάχ πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο επικίνδυνη», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ την Πέμπτη.