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Η Γαλλοϊρανή δημιουργός Μαρζάν Σατραπί, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το πολυβραβευμένο αυτοβιογραφικό έργο και την κινηματογραφική μεταφορά του «Περσέπολις», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο AFP.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι στενοί της άνθρωποι, τα αίτια του θανάτου της συνδέονται άμεσα με τη βαθιά κατάθλιψη στην οποία είχε βυθιστεί τον τελευταίο χρόνο.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον χαμό του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένειά της.

Ο σύζυγός της, Ματίας Ρίπα, ο οποίος είχε διαγράψει τη δική του πορεία στον χώρο του κινηματογράφου ως παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος, είχε φύγει από τη ζωή στις 8 Απριλίου 2025, ένα πλήγμα που η σπουδαία δημιουργός δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ.

Η πολιτιστική της κληρονομιά

Η Μαρζάν Σατραπί κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση και κορυφαία βραβεία χάρη στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αποτύπωσε τα βιώματά της από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Το «Περσέπολις» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια λογοτεχνία και το σινεμά, μετατρέποντάς την σε μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της.