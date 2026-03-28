Ο θάνατος της Μαρινέλλας σκόρπισε θλίψη τη χώρα. Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία αποχαιρέτησε με δηλώσεις τη μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Τασούλας: «Αγαπήθηκε για τη φωνή, την προσωπικότητα και το ήθος της»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαρινέλλας δηλώνοντας

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της. Εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της».

Κακλαμάνης: «Η Μαρινέλλα άλλαξε ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα»

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, της αγαπημένης Μαρινέλλας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθεί η δήλωση του Προέδρου της Βουλής:

«”Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι

Αρχή και τέλος δε γνωρίζει

Χτυπάει τ’ αόρατο ρολόι

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει.

Η αγάπη όλα τα υπομένει

Η αγάπη όλα τα ελπίζει

Δίνει ζωή στην οικουμένη

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει…”

Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα…

Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που «αρχή και τέλος δε γνωρίζει»…

Καλό της ταξίδι…»

Μητσοτάκης: «Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια»

Σε ανάρτησή του στο fb o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια της Μαρινέλλας, εξήρε το έργο της, ενώ ανέφερε ότι την γνώρισε από κοντά παρακολουθώντας τις τελευταίες εμφανίσεις της.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας. Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της.

Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της.

Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, «τα λόγια είναι περιττά», όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Η Μαρινέλλα ήταν η φωνή που φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά»

Ανακοίνωσή για την απώελια της Μαρινέλλας εξεδωσε η Νάγια Γρηγοράκου, υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού και του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Αναλυτικά αναφέρει:

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση.

Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται.

Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές.

Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς.

Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια.

Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή.

Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

“Τα λόγια είναι περιττά…”

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

ΚΚΕ: «Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών»

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του Κομμουνιστικού Κόμματος για την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο.

Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της»

Φάμελλος: «Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας»

Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για την απώλεια της Μαρινέλλας

«Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας.

Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά.Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Δένδιας: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι «η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της».