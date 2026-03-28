Κύμα συγκίνησης σαρώνει τον καλλιτεχνικό – και όχι μόνο – κόσμο για τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της ανθρώπους το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί επί σκηνής, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι αντιδράσεις των συναδέλφων της, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι βαθιά συγκινητικές, με τον Γιώργο Νταλάρα να αποκαλεί τη Μαρινέλλα «μάνα».

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και σε αυτές βλέπουμε, μεταξύ άλλων, τη Μαρινέλλα, τη Χάρις Αλεξίου, την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και την Άννα Βίσση.

«Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που αγαπήθηκε και κέρδισε τον σεβασμό και των θαυμασμό όλων μας, μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. Είναι μια στενάχωρη μέρα, ένα μουντό Σαββατόβραδο όπως και η διάθεση όλων μας. Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας. Υγ: διάλεξα αυτές τις φωτογραφίες από το προσωπικό μου αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Η Μαρινέλλα, η Χαρούλα, η Δήμητρα, η Άλκηστη, η Άννα αλλά κι ο αξέχαστος Διονύσης, ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Μιχάλης. Ήθελα κάτι πιο προσωπικό να μοιραστώ σήμερα».

Με μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, Ο Σταμάτης Κραουνάκης, σε κοινή φωτογραφία με τη Μαρινέλλα, έγραψε: «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».

Ο Δημήτρης Μπάσης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της. Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε — σαν να ζούσε την κάθε λέξη. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η Άννα Βίσση, με ένα Instagram story και μια φωτογραφία της Μαρινέλλας, έγραψε: «Αντίο φωνή, αντίο ντίβα, αντίο δασκάλα, αντίο Μαρινέλλα.

Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα με μια κοινή τους φωτογραφία. «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα», έγραψε.

Το κείμενο που έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος: «Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα! Που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά! Βιάζονται να πάρουν θέση στο μεγάλο τραπέζι των στιγμών! Όμως το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα με την κόρη μου, έσπρωξε όλα τα όμορφα που έχουμε ζήσει! Απ’ το ΑΚΡΟΑΜΑ της Θεσσαλονίκης μέχρι την τελευταία βραδιά της στο ΗΡΩΔΕΙΟ! Αυτά έχω καιρό να τα θυμάμαι και να τα διηγούμαι! Όμως τα λόγια εκείνης της βραδιάς έγιναν φυλαχτό μου! Όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ’ την αγάπη της! Σε χαιρετώ γυναίκα της ζωής μας!

«Δασκάλα μου και φίλη μου αγαπημένη σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα» έγραψε ο Κώστας Μακεδόνας.