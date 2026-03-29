Η Αθήνα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαρινέλλα, η φωνή που ταυτίστηκε με δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας και λαϊκής συγκίνησης, οδηγείται στην τελευταία της κατοικία την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικής μνήμης.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και χιλιάδες απλοί άνθρωποι που τη συνόδευσαν μέσα από τα τραγούδια της, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο ύστατο χαίρε.

Λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:00 έως τις 13:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στο κέντρο της πόλης.

Ο μικρός ιστορικός ναός, γνωστός και ως «Μικρή Μητρόπολη», αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο που θα θελήσει να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που έντυσε με τη φωνή της τις πιο προσωπικές στιγμές πολλών γενεών. Από νωρίς το πρωί, ουρές αναμένεται να σχηματιστούν, αποτυπώνοντας το μέγεθος της αγάπης που τη συνόδευε μέχρι το τέλος.

Η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών

Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια τελετή που αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα εθνικού αποχαιρετισμού.

Η παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα της τέχνης και της δημόσιας ζωής θεωρείται δεδομένη, καθώς η Μαρινέλλα υπήρξε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής σκηνής και άγγιξε τον πυρήνα της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία των οικείων της.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».