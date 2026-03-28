«Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στα κοινωνική μέσα δικτύωσης.

Στην ίδια ανάρτηση κάνει σαφή την αντίθεσή του στη μεταφορά της δίκης για τα Τέμπη από τη Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Διευκρινίζει ότι ακόμη και το κτίριο στο οποίο ξεκίνησε η δίκη μπορεί, με ορισμένες παρεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα και με τον κατάλληλο έλεγχο για την πρόσβαση και τη θέση των παρευρισκόμενων, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό σημειώνει ότι στη Λάρισα υπάρχουν χώροι που μπορούν να διαμορφωθούν για τη διεξαγωγή της δίκης.

Και καταλήγει την ανάρτησή του λέγοντας: «η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα» και «θα τελειώσει πάλι εκεί».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Όλη η ανάρτηση του κ. Πλακιά:

Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας, είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης .

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του .

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών .