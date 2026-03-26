Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για πλήγματα «χωρίς προηγούμενο», ενώ το Ιράν απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων χαρακτηρίζοντάς το «εκβιαστικό» και καταθέτει τους δικούς του όρους. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επεκτείνει την κατοχή στο νότιο Λίβανο, αψηφώντας τις εκκλήσεις του ΟΗΕ.

Διαβάστε στο Liveblog του Βήματος όλες τις εξελίξεις από την 26η ημέρα στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου

Συγκρουόμενα μηνύματα για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ένα θολό τοπίο επικρατεί γύρω από την πρόοδο των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επέμεινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει «παραγωγικές συζητήσεις», όμως η Τεχεράνη τηρεί εντελώς διαφορετική στάση. Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παραδέχθηκε την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δε συνιστά διαπραγμάτευση.

«Το γεγονός ότι τώρα μιλούν για διαπραγματεύσεις είναι ομολογία της ήττας τους», δήλωσε ο Αραγτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας με νόημα: «Δεν απαιτούσαν πριν από λίγο καιρό άνευ όρων παράδοση;».

Το σχέδιο 15 σημείων και οι «υπερβολικές» απαιτήσεις

Το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων, η οποία περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικούς» όρους που η Τεχεράνη θεωρεί απαράδεκτους. Μεταξύ των απαιτήσεων της Ουάσιγκτον είναι:

Πλήρης τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Αυστηροί περιορισμοί στο πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας.

Ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ανώτερος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Press TV πως ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο «με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Τεχεράνης», χαρακτηρίζοντας την κίνηση Τραμπ ως «τέχνασμα», την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον 1.000 στρατιώτες στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ισχυρίστηκε ότι οι «εχθροί» του Ιράν, με τη στήριξη χώρας της περιοχής, σχεδιάζουν να καταλάβουν ένα από τα νησιά του. Προειδοποίησε μάλιστα πως οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σε ανελέητες επιθέσεις εναντίον όλων των ζωτικών υποδομών της εν λόγω χώρας.

براساس برخی داده‌ها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.

تمام تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای مسلح ماست. اگر قدم از قدم بردارند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت، هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

«Θα εξαπολύσουμε την κόλαση»

Ο Λευκός Οίκος δεν άφησε αναπάντητες τις ιρανικές αρνήσεις. Η Λέβιτ προειδοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να «εξαπολύσει την κόλαση» (unleash hell), εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί την ήττα του.

«Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει. Είναι έτοιμος να τους χτυπήσει πιο δυνατά από ποτέ. Οποιαδήποτε βία από εδώ και πέρα θα οφείλεται στην άρνηση του ιρανικού καθεστώτος να καταλήξει σε συμφωνία», τόνισε η εκπρόσωπος.

Μέτωπο στον Λίβανο: Το «μοντέλο της Γάζας» και η επέκταση Νετανιάχου

IDF: Earlier today (Wednesday), several rockets were launched toward Haifa and the Krayot area in Israel. No injuries were reported. A short while after, the IDF struck and dismantled the launcher that was located in Lebanon, in the area from which the launches originated. The… pic.twitter.com/xW8H9fSuYS — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 25, 2026

Ενώ η διπλωματία μοιάζει να βαλτώνει, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επέκταση της ισραηλινής κατοχής στο νότιο Λίβανο, δημιουργώντας μια «μεγάλη νεκρή ζώνη» (buffer zone). Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να σφυροκοπούν τη Βηρυτό, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να επαναληφθεί στον Λίβανο», προειδοποίησε ο Γκουτέρες, καλώντας όλες τις πλευρές να τερματίσουν τις εχθροπραξίες.

Οι 5 όροι του Ιράν για κατάπαυση του πυρός

Σύμφωνα με το Press TV, η Τεχεράνη θέτει τις δικές της κόκκινες γραμμές για την παύση του πυρός: