Σε μια κρίσιμη καμπή για τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών εξετάζουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με το Ιράν, πιθανότατα ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το Axios και το ισραηλινό Channel 12, η Ουάσιγκτον αναμένει την οριστική απάντηση της Τεχεράνης, ενώ το παρασκήνιο οργιάζει.

Το «σχέδιο 15 σημείων» του Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να τερματίσει την πολεμική σύρραξη, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιπλέκει κάθε στρατηγική εξόδου. Η αμερικανική πλευρά έχει ήδη κοινοποιήσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο 15 σημείων, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί βασικούς όρους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για μια τέτοια σύγκλιση.

Παράδοση αποθέματος ουρανίου: Παράδοση ολόκληρου του αποθέματος των 450 κιλών ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%. Πλήρης αναστολή εμπλουτισμού: Άμεση παύση κάθε δραστηριότητας εμπλουτισμού ουρανίου εντός της ιρανικής επικράτειας. Στόχος για «μηδενικό εμπλουτισμό»: Μακροπρόθεσμη δέσμευση για την πλήρη κατάργηση των υποδομών εμπλουτισμού στο μέλλον. Ενισχυμένες επιθεωρήσεις ΟΗΕ: Αποδοχή ενός αυστηρότερου και μόνιμου καθεστώτος ελέγχου από την ΙΑΕΑ (Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας). Πρόσβαση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις: Δέσμευση για ελεύθερη πρόσβαση των επιθεωρητών σε οποιαδήποτε τοποθεσία κρίνεται ύποπτη. Περιορισμός βαλλιστικών πυραύλων: Δραστικός περιορισμός στο βεληνεκές και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πυραυλικών συστημάτων. Διακοπή παραγωγής drones: Τερματισμός της παραγωγής και της εξαγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Τερματισμός στήριξης σε proxies: Διακοπή κάθε οικονομικής και στρατιωτικής ενίσχυσης προς τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι, τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες. Απόσυρση από περιφερειακά μέτωπα: Σταδιακή απομάκρυνση ιρανικών δυνάμεων ή ελεγχόμενων πολιτοφυλακών από τη Συρία και την Υεμένη. Εγγυήσεις στη ναυσιπλοΐα: Δέσμευση για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και παύση των εχθρικών ενεργειών στη θάλασσα. Απελευθέρωση κρατουμένων: Άμεση ανταλλαγή και απελευθέρωση όλων των αμερικανών και ξένων υπηκόων που βρίσκονται σε ιρανικές φυλακές. Παύση κυβερνοεπιθέσεων: Δέσμευση για τον τερματισμό των επιθετικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Σεβασμός περιφερειακής κυριαρχίας: Αναγνώριση και σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών του Κόλπου και του κράτους του Ισραήλ. Σταδιακή άρση κυρώσεων: Ως αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον προσφέρει τη σταδιακή χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων που πλήττουν το Ιράν. Οικονομική επανένταξη: Δυνατότητα επιστροφής του Ιράν στο διεθνές τραπεζικό σύστημα (SWIFT) και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου υπό προϋποθέσεις.

Η δυσπιστία του Νετανιάχου

Η ισραηλινή ηγεσία παρακολουθεί τις εξελίξεις με έκδηλη ανησυχία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φοβάται ότι ο Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε μια «ημιτελή» συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις και θα περιορίζει τη δυνατότητα του Ισραήλ να πλήττει ιρανικούς στόχους. Ισραηλινές πηγές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη έχει πράγματι προσφέρει τις υποχωρήσεις που διατείνεται η Ουάσιγκτον.

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: While Trump Says Iran is Destroyed they Fire a New Wave of Missiles at Israel Watch as this cluster missile sperates over Israeli Skies https://t.co/Hvm4nFp8IB pic.twitter.com/edlaP62zgA — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 24, 2026

«Υπάρχει φόβος ότι ο Τραμπ θα κλείσει μια συμφωνία, απλώς για να σταματήσει τον πόλεμο, αφήνοντας τα κρίσιμα ζητήματα για αργότερα χωρίς οριστική λύση», αναφέρει χαρακτηριστικά ισραηλινός αξιωματούχος.

Χάος στην Τεχεράνη και ο ρόλος του Πακιστάν

Η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν περιγράφεται από αμερικανούς αξιωματούχους ως χαοτική. Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δημιουργεί κενό εξουσίας και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων.

🚨 HOLY SMOKES. President Trump just said Iran’s leaders sent him a “present” as part of proving who is really in control The present, related to oil and gas, arrived today, worth a “tremendous amount of money” “They gave us a present, and the present arrived today. It was a… pic.twitter.com/U71lqnbEJr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 24, 2026

Την ίδια στιγμή, το Πακιστάν, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας μαζί με την Αίγυπτο και την Τουρκία, δήλωσε έτοιμο να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής. Ο Τραμπ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του Truth Social, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του, ενώ σε περίπτωση που οι συνομιλίες οριστικοποιηθούν, κεντρικό ρόλο αναμένεται να αναλάβει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Πολεμική προετοιμασία: Η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Όπως έγινε γνωστό, η διοίκηση της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μαζί με μια ταξιαρχία πεζικού χιλιάδων στρατιωτών. Η κίνηση αυτή δίνει στην Ουάσιγκτον τη δυνατότητα για πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις, αν η διπλωματία αποτύχει.

Το τελεσίγραφο της Παρασκευής

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση «Epic Fury» συνεχίζεται ακάθεκτη. Ο Τραμπ έχει αναστείλει τα προγραμματισμένα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά μόνο μέχρι την Παρασκευή.

«Ο Πρόεδρος θέλει να δει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Αν όχι, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς», συνοψίζει στέλεχος του Λευκού Οίκου, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής «διαπραγμάτευσης υπό το κράτος πυρός», που ακολουθεί η νέα αμερικανική διοίκηση.