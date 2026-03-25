Σε τροχιά πλήρους σύγκρουσης παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων, για παύση των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη, όχι μόνο αρνήθηκε τη συμφωνία, αλλά εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων, με αποκορύφωμα το πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ παρουσίασε το δικό της «τελεσίγραφο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Το «Όχι» στην Ουάσινγκτον και οι 5 όροι της Τεχεράνης

Το κρατικό δίκτυο Press TV ξεκαθάρισε πως η πρόταση των ΗΠΑ (που περιλάμβανε άρση κυρώσεων, με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος) θεωρήθηκε ανεπαρκής. Αντ’ αυτού, το Ιράν έθεσε 5 απαράβατους όρους:

Παύση των δολοφονιών ιρανών αξιωματούχων. Εγγυήσεις ότι δε θα διεξαχθεί ποτέ ξανά πόλεμος εναντίον του Ιράν. Πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα. Άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή. Πλήρη κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, επισημοποιώντας τον έλεγχο της παγκόσμιας ενεργειακής ροής.

Στρατιωτική κλιμάκωση: Χιλιάδες αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Η άρνηση του Ιράν ήρθε τη στιγμή που οι ΗΠΑ ενισχύουν δραματικά τις δυνάμεις τους:

1.000 αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας καταφθάνουν άμεσα.

5.000 πεζοναύτες και χιλιάδες ναύτες αναπτύσσονται για αμφίβιες επιχειρήσεις.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και σε στρατηγικές υποδομές στο Ισφαχάν.

Πεδίο μάχης ο Κόλπος: Φωτιά στο Κουβέιτ και επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Η Τετάρτη σημαδεύτηκε από τη μεταφορά των συγκρούσεων στις αραβικές γείτονες χώρες. Drone έπληξε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την κατάρριψη τουλάχιστον 8 drones σε πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της.

«Ζούμε μέρες που οι βομβαρδισμοί είναι τόσο έντονοι που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», δήλωσε φοιτητής στην Τεχεράνη, περιγράφοντας το κλίμα τρόμου που επικρατεί.

Οικονομικός «στραγγαλισμός» μέσω των Στενών του Ορμούζ

Η είδηση για πιθανές συνομιλίες συγκράτησε προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια, παραμένοντας όμως 35% υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν συνεχίζει να ελέγχει τη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, απαγορεύοντας τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ παραδέχθηκε πως «φορολογεί» όσα πλοία επιτρέπεται να περάσουν.

Ο τραγικός απολογισμός συνεχίζει να αυξάνεται, με τους νεκρούς στο Ιράν να ξεπερνούν τους 1.500, ενώ εκατοντάδες είναι τα θύματα σε Λίβανο και Ιράκ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής.